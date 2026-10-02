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Lễ hội Văn hóa Thế giới: Rộn ràng không khí lễ hội đa sắc màu

Thứ Sáu, 18:42, 02/10/2026
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VOV.VN - Ngày thứ hai trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026, không gian di sản Hoàng Thành Thăng Long rực rỡ trong nắng thu, rộn ràng sắc màu đa văn hóa của các quốc gia đến từ 5 châu lục.

Không gian đa văn hóa rực rỡ tại Hoàng Thành Thăng Long

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội mở ra không gian đối thoại văn hóa đa chiều - nơi những di sản vượt thời gian của các dân tộc cùng tỏa sáng. Với ý nghĩa đó, ngày thứ hai của Lễ hội, không gian văn hóa, ẩm thực thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 mang đến không khí lễ hội rộn ràng, đa sắc màu tại Hoàng Thành Thăng Long với hàng loạt các gian trưng bày của các nước đến từ năm châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Nam Phi, Morocco, Nga, Mỹ, Italy…

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Không gian văn hóa, ẩm thực đa quốc gia tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2.
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Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách. 

Đến Lễ hội Văn hóa Thế giới khám phá văn hóa và ẩm thực 5 châu

Vợ chồng chị Loubna mang đến gian trưng bày những món ăn, đặc sản truyền thống của đất nước Morocco. Loubna cho biết: “Chúng tôi sẽ có mặt tại Lễ Hội suốt 4 ngày. Tôi rất hạnh phúc khi được giới thiệu tới người dân Việt Nam những đặc sản của quê hương tôi. Đây là dịp để tôi được gặp gỡ và hiểu hơn về văn hóa Việt Nam cũng như giới thiệu văn hóa của đất nước tôi đến với người dân Hà Nội”.

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Chị Loubna mang đến gian trưng bày những món ăn, đặc sản truyền thống của đất nước Morocco.

Tại gian trưng bày của Malaysia, các cô gái Malaysia tươi cười rạng rỡ hát bài dân ca Malaysia và giới thiệu đến thực khách những món ăn đặc biệt của đất nước mình. Kalpana devi Rajantran tâm sự: “Mặc dù trời nóng, nhưng chúng tôi rất vui. Hôm nay chúng tôi tham gia bán các món tráng miệng và món ăn nổi tiếng của Malaysia. Hy vọng mọi người có thể ghé qua thử đồ ăn của chúng tôi tại gian trưng bày số 16. Chúng tôi còn có một gian hàng văn hóa ở phía bên kia để giới thiệu văn hóa Malaysia, bao gồm các trò chơi truyền thống, poster về đất nước chúng tôi. Mời mọi người ghé thăm gian hàng văn hóa của chúng tôi nữa nhé”.

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Các cô gái Malaysia tươi cười rạng rỡ hát bài dân ca Malaysia và giới thiệu đến thực khách những món ăn đặc biệt của đất nước mình.

Tại gian ẩm thực của Mỹ, anh Steven Kaczerski đến từ Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania hồ hởi kể với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam: “Hôm nay chúng tôi mang đến món nachos kiểu Tex-Mex phong cách Texas, bánh mì kẹp thịt heo xé phay (pulled pork) và mì Ý sốt bò băm (spaghetti bolognese). Tôi cảm thấy rất tuyệt, ai cũng đều vui. Đây là một ngày thú vị, đại sứ quán các nước đều có mặt ở đây. Tất cả cùng tụ họp để giới thiệu văn hóa của mình đến tất cả mọi người, và bầu không khí rất thân thiện. Rất tuyệt vời”.

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Anh Steven Kaczerski đến từ Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ.

Tại Sân khấu tròn Hoàng thành Thăng Long, chuỗi chương trình “Hòa nhạc Năm Châu” trở thành không gian mở, nơi giao lưu trực tiếp giữa nghệ sĩ và công chúng. Khán giả được tiếp cận với sự đa dạng của các loại hình nghệ thuật, âm nhạc và bản sắc văn hóa đến từ nhiều khu vực trên thế giới, xóa bỏ khoảng cách giữa các nghệ sĩ và công chúng. Ngày thứ 2 của lễ hội, trong số các tiết mục biểu diễn của các đoàn nghệ thuật, các nghệ sỹ đoàn Cải lương - Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt nam mang đến cho khán giả những ca khúc ngọt ngào như Tân cổ Lời ru đất Bắc; Tân cổ giao duyên Quê Hương; Liên khúc lý Mùa xuân và thế hệ tương lai…

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Các nghệ sỹ đoàn Cải lương - Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt nam.

Khi nhắc tới ý nghĩa của Lễ hội Văn hóa Thế giới Tại Hà Nội, bà Vuyiswa Tulelo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam cho biết: “Lễ hội này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nhân dân hai nước. Sự kiện này giúp chúng tôi quảng bá đất nước mình đến người dân Việt Nam. Tôi tin là lễ hội này sẽ mở ra những cơ hội hợp tác. Đây cũng là dịp để giới thiệu nét đẹp văn hóa thông qua các tiết mục nghệ thuật được biểu diễn tại sân khấu tròn ở chính giữa không gian trưng bày”.

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Bà Vuyiswa Tulelo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam.

45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực cùng chuỗi chương trình “Hòa nhạc Năm Châu” tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 mang đến cho người tham quan một không gian lễ hội đa dạng về loại hình, từ triển lãm, trình diễn, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

* Một số hình ảnh tại Hoàng Thành Thăng Long trong ngày thứ 2:

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Hoàng Yến/VOV.VN
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