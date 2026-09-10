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Khai mạc triển lãm “Lưu trăng”: Lung linh sắc màu Tết Trung thu giữa lòng phố cổ

Thứ Năm, 22:30, 10/09/2026

VOV.VN - Đón Tết Trung thu, tối 10/9, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm, Hà Nội), triển lãm “Lưu trăng” đã chính thức mở cửa, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách một không gian nghệ thuật lung linh, rực rỡ sắc màu.

CTV P.Sỹ - Thư Vũ/VOV.VN
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Trang:
khai mac trien lam luu trang lung linh sac mau tet trung thu giua long pho co hinh anh 1
Triển lãm “Lưu trăng” nằm trong chuỗi chương trình đón Tết Trung thu “Lưu trăng phố cổ 2026” do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Câu lạc bộ Đình làng Việt tổ chức, kéo dài đến hết ngày 30/9.
khai mac trien lam luu trang lung linh sac mau tet trung thu giua long pho co hinh anh 2
Bước vào không gian trưng bày, công chúng được trở về với ký ức tuổi thơ qua hàng loạt mẫu đồ chơi Trung thu cổ như đèn cá chép, đèn cua, đèn tôm, đèn bọ ngựa, đèn kéo quân hay đầu sư tử.
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Không dừng lại ở việc phục dựng đơn thuần, triển lãm là nơi chứng kiến sự giao thoa mạnh mẽ giữa giá trị di sản dân gian và tư duy sáng tạo đương đại của thế hệ trẻ.
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Mỗi tác phẩm tại triển lãm đều ghi dấu sự tỉ mỉ cùng tinh thần trân trọng trí tuệ của cha ông.
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Nhóm sáng tạo CỦA NẢ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ thuật xử lý tre ngâm bùn chống mối mọt và lựa chọn giấy dó đạt độ dai tiêu chuẩn để tạo nên những chiếc đèn lồng mang triết lý cát tường, đỗ đạt.
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Thương hiệu Thong Dong gợi nhắc tinh thần thượng võ qua Bộ Thiết Mã tái hiện hình tượng ngựa sắt Hội Gióng, kết hợp thiết kế đầu sư tử gắn quả lục lạc tạo ra âm thanh rộn rã.
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Cùng với việc chiêm ngưỡng những hiện vật, khách tham quan triển lãm còn có cơ hội giao lưu với các nghệ nhân, nghệ sĩ, tìm hiểu kỹ thuật chế tác các hiện vật trưng bày.
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Hơi thở đương đại cũng được khắc họa rõ nét qua góc nhìn nghệ thuật mới mẻ. Họa sĩ Vũ Đình Tuấn mang xu hướng thời trang ghép vải lên cốt đan tre bồi giấy truyền thống để tạo nên những chú ngựa nghệ thuật đầy sắc màu.
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Bên cạnh đó, bộ sưu tập Nghi trượng của thương hiệu The Annam lại gợi mở không khí uy nghi, sâu lắng nơi cung đình xưa.
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Đáng chú ý, Câu lạc bộ Đình làng Việt giới thiệu hai mô hình đèn lồng phóng tác từ Tháp Bút và Đài Nghiên đền Ngọc Sơn, đèn cua, đèn cá...
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Được chế tác thủ công từ gỗ, tre, giấy dó bồi và tích hợp hệ thống chiếu sáng bên trong, hai tác phẩm này hứa hẹn tạo nên điểm nhấn đặc biệt khi tham gia lễ rước Trung thu quanh Hồ Hoàn Kiếm vào đêm Rằm tháng Tám.
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Các bạn trẻ tham quan triển lãm có cơ hội trải nghiệm mặt nạ giấy bồi...
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...cùng nhiều món đồ chơi Tết Trung thu truyền thống.
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Khách tham quan check-in với đèn con cua làm từ giấy bồi.
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Khách du lịch quốc tế thích thú với mô hình Ông Tiến sĩ giấy khổng lồ.
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Triển lãm “Lưu trăng” thực sự mang đến một không gian trải nghiệm Tết Trung thu đầy màu sắc tại Thủ đô dành cho người dân và du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ.

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