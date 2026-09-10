Khai mạc triển lãm “Lưu trăng”: Lung linh sắc màu Tết Trung thu giữa lòng phố cổ

VOV.VN - Nét đẹp Tết Trung thu truyền thống sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại không gian phố cổ và khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là triển lãm “Lưu trăng” và lễ rước đèn “Đêm trăng phố cổ”.
VOV.VN - Nét đẹp Tết Trung thu truyền thống sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại không gian phố cổ và khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là triển lãm “Lưu trăng” và lễ rước đèn “Đêm trăng phố cổ”.
VOV.VN - Trung thu không chỉ là ký ức tuổi thơ với tiếng trống, đèn ông sao, chú Cuội, chị Hằng…mà còn là nguồn chất liệu giàu tiềm năng để sáng tạo và đưa văn hóa Việt đi xa.
VOV.VN - Trung thu không chỉ là ký ức tuổi thơ với tiếng trống, đèn ông sao, chú Cuội, chị Hằng…mà còn là nguồn chất liệu giàu tiềm năng để sáng tạo và đưa văn hóa Việt đi xa.
VOV.VN - Có những món đồ chơi chỉ để trẻ con vui, nhưng cũng có những món đồ chơi mang theo cả một cách người xưa gửi gắm ước vọng vào tuổi thơ. Ông tiến sĩ giấy là một món đồ như thế.
VOV.VN - Có những món đồ chơi chỉ để trẻ con vui, nhưng cũng có những món đồ chơi mang theo cả một cách người xưa gửi gắm ước vọng vào tuổi thơ. Ông tiến sĩ giấy là một món đồ như thế.
VOV.VN - Từ ngày 27/8 đến 30/9, “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại nhiều không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, với các hoạt động trải nghiệm, trình diễn và rước đèn, góp phần trao truyền những giá trị Trung thu truyền thống tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
VOV.VN - Từ ngày 27/8 đến 30/9, “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại nhiều không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, với các hoạt động trải nghiệm, trình diễn và rước đèn, góp phần trao truyền những giá trị Trung thu truyền thống tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2026.
VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2026.