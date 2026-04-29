Bộ Công an Khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

Thứ Tư, 23:06, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 29/4, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là chương trình kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đại diện các sở ngành cùng đông đảo người dân và du khách. Sự kiện diễn ra từ ngày 29/4 đến 3/5, tại thành phố Đà Nẵng, là điểm nhấn mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân; qua đó tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Người dân thành phố Đà Nẵng chụp hình trải nghiệm khu trưng bày kỷ niệm 80 năm An ninh Nhân dân

Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” là chương trình ca vũ kịch thông qua ngôn ngữ ca vũ kịch đương đại, tiết mục mượn câu chuyện của một người nữ điệp báo kiên cường dấn thân sâu trong lòng địch để khắc họa bức tranh chung về cuộc chiến thầm lặng của lượng lượng An ninh Nhân dân. Chương trình được dàn dựng công phu với các phần như trống hội mở màn, diễu hành văn hóa, ca vũ kịch, trình diễn tình huống nghiệp vụ và nghi thức truyền lửa giữa các thế hệ.

Chương trình nghệ thuật lễ khai mạc

Thông điệp xuyên suốt của chương trình khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân; đồng thời lan tỏa tinh thần toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tham dự ga la và tham quan triển lãm, chị Nguyễn Thùy Dương, 1 người đến từ Đà Nẵng bày tỏ

“Tôi cũng bất ngờ, bước vào đây thấy có nhiều điều mình chưa biết, đọc tư liệu, thấy hình ảnh mới biết được. Khi nãy tôi có đi coi biểu diễn ở cầu Rồng xong giờ vào đây thì hình ảnh rất hoành tráng”

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh, gian khổ, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Những chiến công chói lọi của lực lượng An ninh nhân dân sáng ngời bản anh hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng được kết tinh bởi sự tận trung với nước, tận hiếu với dân, bản chất cách mạng trong sáng và đức tính hy sinh quả cảm của lớp lớp cán bộ an ninh nhân dân trong cuộc chiến đấu đầy cam go, thử thách Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên những thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham quan các khu triển lãm

Thượng tướng Phạm Thế Tùng Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đây là hoạt động tri ân sâu sắc những cống hiến, đóng góp, phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của lực lượng An ninh nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới:

“Tổng quát chuỗi sự kiện lan tỏa thông điệp xuyên suốt: Cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng An ninh nhân dân sẽ chung sức đồng lòng, cùng với sự ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ của Nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, viết tiếp trang sử vàng vẻ vang trong kỷ nguyên mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, sớm hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (thứ 2 từ phải qua) cùng các đại biểu tham quan khu triển lãm trong nhà.

Chương trình Ga la “Tổ quốc bình yên” diễn ra từ ngày 29/4 đến 03/5 tại sân khấu Công viên APEC, phường Hải Châu với nhiều hoạt động đặc sắc như trưng bày triển lãm 80 năm Công an Nhân dân- Lá chắn bình yên và các phân khu trưng bày ngoài trời giới thiệu truyền thống vẻ vang 80 năm An ninh nhân dân; khu trưng bày trải nghiệm về điều tra các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phạm khác.

Công an cấp xã: Gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân

VOV.VN - Không chỉ thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an cấp xã ở Thanh Hóa còn tích cực triển khai nhiều hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo dựng niềm tin và sự yêu mến của nhân dân theo đúng tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Bộ Công an tổ chức Gala "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng

Hàng loạt hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND sẽ diễn ra tại Hà Nội

Người dân có thể giao lưu với lực lượng, ca sĩ trong chuỗi sự kiện của Bộ Công an

