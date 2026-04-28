Bộ Công an tổ chức Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

Thứ Ba, 15:56, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 29/4 đến 3/5, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Gala “Tổ quốc bình yên”. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại, hứa hẹn mang đến “đại tiệc” trải nghiệm đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Chuỗi chương trình “Tổ quốc bình yên” diễn ra tại TP Đà Nẵng trong dịp lễ được xác định là điểm nhấn mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân, qua đó tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” diễn ra vào 20 giờ ngày 2/5/2026 tại khu vực bờ Đông cầu Rồng. Để chuẩn bị cho đêm gala, những ngày qua, hàng chục cano, xuồng cao tốc của Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng thành phố tích cực luyện tập các tình huống biểu diễn trên sông Hàn. Những màn cơ động, truy đuổi, xử lý tình huống dưới nước được dàn dựng công phu, hứa hẹn mang đến những phân cảnh hành động mãn nhãn.

Trên cầu Rồng, các cascadeur cũng đang miệt mài tập luyện với những pha đu dây từ trên cao xuống kết hợp với các pha hành động dưới nước sẽ tạo điểm nhấn ấn tượng, góp phần làm nên màu sắc riêng biệt cho chương trình. Cùng với đó, hàng nghìn diễn viên quần chúng là cán bộ, chiến sĩ Công an, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên… đang tích cực hợp luyện cho màn diễu hành kết hợp bộ hành trên cầu.

Theo kịch bản, chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Dương Hoàng Yến… Bên cạnh đó, nhiều tiết mục đặc sắc, hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật giàu tính chính luận nhưng hấp dẫn, gần gũi với công chúng.

Đặc biệt, đêm Gala sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại khu vực bờ Tây sông Hàn, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng, trọn vẹn cảm xúc, lan tỏa thông điệp về một “Tổ quốc bình yên” trong lòng mỗi người.

Với quy mô tổ chức lớn, nội dung được đầu tư bài bản, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật cùng sự tham gia của đông đảo lực lượng và nghệ sĩ uy tín, chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – truyền thông tiêu biểu, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra bạn bè quốc tế.

 

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tag: Gala Tổ quốc bình yên Đà Nẵng 2026 Bộ Công an sự kiện văn hóa Đà Nẵng kỷ niệm 80 năm An ninh Nhân dân
Tranh luận ca từ "lúa chín không cúi đầu", BTC concert quốc gia quyết định ra sao?

Tranh luận ca từ “lúa chín không cúi đầu”, BTC concert quốc gia quyết định ra sao?

Tranh luận ca từ “lúa chín không cúi đầu”, BTC concert quốc gia quyết định ra sao?

VOV.VN - Ca khúc “Người Việt mình thương nhau” do Châu Đăng Khoa sáng tác, qua phần thể hiện của Cẩm Ly và Hòa Minzy, đang gây chú ý khi một chi tiết ca từ làm dấy lên tranh luận. Trước ồn ào, ê-kíp chương trình “Âm vang Tổ quốc” và tác giả đã có động thái điều chỉnh.

"Lúa chín nhưng không cúi đầu" vấp tranh luận gay gắt, nhạc sĩ sửa lời

“Lúa chín nhưng không cúi đầu” vấp tranh luận gay gắt, nhạc sĩ sửa lời

“Lúa chín nhưng không cúi đầu” vấp tranh luận gay gắt, nhạc sĩ sửa lời

VOV.VN - Sau nhiều ngày gây tranh luận trên mạng xã hội, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết anh đã chủ động viết lại phần lời liên quan đến câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc "Người Việt mình thương nhau". Đây được xem là diễn biến mới nhất sau khi ca từ này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều...

Hà Nội phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2026 lan tỏa tình yêu sách

Hà Nội phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2026 lan tỏa tình yêu sách

Hà Nội phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2026 lan tỏa tình yêu sách

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2026, hướng tới mục tiêu khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa đọc trong việc phát triển tư duy, nhân cách cho thế hệ trẻ.

Hà Nội sôi động hoạt động văn hóa dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Hà Nội sôi động hoạt động văn hóa dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Hà Nội sôi động hoạt động văn hóa dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

VOV.VN - Dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, Hà Nội chứng kiến không khí văn hóa – nghệ thuật sôi động với nhiều chương trình biểu diễn quy mô, hướng tới phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và du khách trong kỳ nghỉ dài ngày.

Hà Nội có chuyến tàu đặc biệt gợi ký ức ngày đất nước thống nhất

Hà Nội có chuyến tàu đặc biệt gợi ký ức ngày đất nước thống nhất

Hà Nội có chuyến tàu đặc biệt gợi ký ức ngày đất nước thống nhất

VOV.VN - Dịp 30/4 - 1/5, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô tổ chức hành trình trải nghiệm đặc biệt với chủ đề “Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào”. Xuất phát từ Ga Hà Nội, chuyến tàu đưa người dân và du khách nhìn lại những ký ức lịch sử, cảm nhận giá trị của hòa bình, đoàn viên và niềm tự hào dân tộc qua một cách tiếp cận gần gũi...

