Bộ Công an tổ chức Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

Chuỗi chương trình “Tổ quốc bình yên” diễn ra tại TP Đà Nẵng trong dịp lễ được xác định là điểm nhấn mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân, qua đó tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” diễn ra vào 20 giờ ngày 2/5/2026 tại khu vực bờ Đông cầu Rồng. Để chuẩn bị cho đêm gala, những ngày qua, hàng chục cano, xuồng cao tốc của Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng thành phố tích cực luyện tập các tình huống biểu diễn trên sông Hàn. Những màn cơ động, truy đuổi, xử lý tình huống dưới nước được dàn dựng công phu, hứa hẹn mang đến những phân cảnh hành động mãn nhãn.

Trên cầu Rồng, các cascadeur cũng đang miệt mài tập luyện với những pha đu dây từ trên cao xuống kết hợp với các pha hành động dưới nước sẽ tạo điểm nhấn ấn tượng, góp phần làm nên màu sắc riêng biệt cho chương trình. Cùng với đó, hàng nghìn diễn viên quần chúng là cán bộ, chiến sĩ Công an, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên… đang tích cực hợp luyện cho màn diễu hành kết hợp bộ hành trên cầu.

Theo kịch bản, chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Dương Hoàng Yến… Bên cạnh đó, nhiều tiết mục đặc sắc, hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật giàu tính chính luận nhưng hấp dẫn, gần gũi với công chúng.

Đặc biệt, đêm Gala sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại khu vực bờ Tây sông Hàn, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng, trọn vẹn cảm xúc, lan tỏa thông điệp về một “Tổ quốc bình yên” trong lòng mỗi người.

Với quy mô tổ chức lớn, nội dung được đầu tư bài bản, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật cùng sự tham gia của đông đảo lực lượng và nghệ sĩ uy tín, chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – truyền thông tiêu biểu, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra bạn bè quốc tế.