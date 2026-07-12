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Bồ Đào Nha bùng nổ lên ngôi quán quân, khép lại DIFF 2026 rực rỡ bên sông Hàn

Chủ Nhật, 05:17, 12/07/2026
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VOV.VN - Tối 11/7, đội Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha đã vượt qua đại diện đến từ Trung Quốc để giành ngôi quán quân Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026. Đêm chung kết thu hút hàng vạn người dân, du khách trong nước và quốc tế đổ về hai bên bờ sông Hàn.

Đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra tối 11/7 bên sông Hàn, với chủ đề xuyên suốt "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối". Đây là màn tranh tài giữa hai đội xuất sắc nhất mùa giải: Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) và Jiangxi Yangfeng Art Display (Trung Quốc) - đương kim vô địch DIFF 2025. Dự đêm chung kết có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và hàng vạn người dân, du khách trong nước, quốc tế.

Màn trình diễn của đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) - Quán quân DIFF 2026:

Clip: Màn trình diễn xuất sắc giúp đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) giành ngôi quán quân DIFF 2026 Mở màn đêm chung kết, đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) trình diễn tác phẩm “Bản giao hưởng của sự hội tụ” kể về một Đà Nẵng nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ. Pháo tầm cao, pháo sao chổi và pháo nến La Mã được đội Bồ Đào Nha phối hợp nhịp nhàng, tạo nên những làn sóng ánh sáng cuộn trào trên mặt sông Hàn. Từng tạo hình sáng tạo của đội Bồ Đào Nha khớp nối chính xác với từng nhịp nhạc, mang thông điệp về một thế giới nơi khác biệt văn hóa trở thành nền tảng để cùng phát triển. Sắc màu rực rỡ của pháo hoa Bồ Đào Nha in bóng xuống sông Hàn, chinh phục cảm xúc hàng vạn khán giả có mặt tại đêm chung kết DIFF 2026. Màn trình diễn của  đội Jiangxi Yangfeng Art Display (Trung Quốc) - Á quân DIFF 2026: Clip: Màn trình diễn pháo hoa của đội Jiangxi Yangfeng Art Display (Trung Quốc)   Đội Jiangxi Yangfeng Art Display (Trung Quốc) bước vào tranh tài, đánh dấu lần thứ ba góp mặt ở chung kết DIFF Phần trình diễn của đội Jiangxi dẫn dắt khán giả qua hành trình khám phá một Đà Nẵng trẻ trung bằng ngôn ngữ ánh sáng và âm nhạc Những giai điệu Việt Nam được lồng ghép trong phần âm nhạc, giúp màn trình diễn của đội Trung Quốc thêm gần gũi với khán giả nơi đây Hệ thống hiệu ứng nhiều tầng lớp, chuyển cảnh liên tục của đội Jiangxi tạo nên những hình ảnh giàu chiều sâu trên nền trời sông Hàn Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao giải quán quân Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 cho đại diện đội thi đến từ Bồ Đào Nha Đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) nhận cúp và giải Quán quân Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026, trị giá 20.000 USD Hàng vạn người dân, du khách trong nước và quốc tế đổ về hai bên bờ sông Hàn, kín các cây cầu và bến du thuyền để cùng chờ đón khoảnh khắc bùng sáng của đêm chung kết DIFF 2026:
Long Phi/ VOV Miền Trung
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