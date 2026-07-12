Bồ Đào Nha bùng nổ lên ngôi quán quân, khép lại DIFF 2026 rực rỡ bên sông Hàn
VOV.VN - Tối 11/7, đội Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha đã vượt qua đại diện đến từ Trung Quốc để giành ngôi quán quân Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026. Đêm chung kết thu hút hàng vạn người dân, du khách trong nước và quốc tế đổ về hai bên bờ sông Hàn.
Đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra tối 11/7 bên sông Hàn, với chủ đề xuyên suốt "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối". Đây là màn tranh tài giữa hai đội xuất sắc nhất mùa giải: Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) và Jiangxi Yangfeng Art Display (Trung Quốc) - đương kim vô địch DIFF 2025. Dự đêm chung kết có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và hàng vạn người dân, du khách trong nước, quốc tế.
Màn trình diễn của đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) - Quán quân DIFF 2026: