Trước giờ G chung kết DIFF 2026: Trung Quốc, Bồ Đào Nha sẵn sàng so tài đỉnh cao

Tối 11/7, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 bước vào đêm chung kết, khép lại hành trình hơn một tháng thắp sáng bầu trời thành phố. Hai đội mạnh nhất là Trung Quốc và Bồ Đào Nha đã sẵn sàng cho những màn trình diễn công phu nhất mùa giải. Ai sẽ chạm tay vào ngôi vô địch trên bầu trời sông Hàn?

Đêm chung kết không đơn thuần là trận đấu cuối mà còn là cuộc hội ngộ của hai trường phái. Đội Jiangxi Yangfeng Art Display đến từ Trung Quốc đã 3 lần góp mặt ở chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Đội Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha - đất nước hơn một thế kỷ truyền thống pháo hoa châu Âu. Hai bề dày truyền thống, hai lối trình diễn sẽ cùng thắp sáng bầu trời Đà Nẵng để tìm ra người xứng đáng nhất với ngôi vô địch mùa lễ hội năm nay.

Đội Jiangxi Yangfeng Art Display (Trung Quốc) chuẩn bị chu đáo cho đêm chung kết DIFF 2026

Đại diện đến từ Trung Quốc có lợi thế về kinh nghiệm khi nhiều lần tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, điều đó cũng đi cùng với áp lực, bởi khán giả kỳ vọng ở họ nhiều hơn. Đội thi này đã chuẩn bị một kịch bản dựng mới hoàn toàn, khai thác tối đa đặc tính của từng loại pháo. Điểm nhấn nằm ở hệ thống hiệu ứng nhiều tầng lớp, chuyển cảnh liên tục, dệt nên những hình ảnh giàu chiều sâu trên nền trời đêm, hứa hẹn mang đến một bữa tiệc thị giác khác hẳn vòng loại. Đặc biệt, đội thi đến từ Trung Quốc sẽ dành riêng cho khán giả thành phố Đà Nẵng một bất ngờ: tạo hình cây cầu, biểu tượng gắn liền với thành phố, cũng là hình ảnh của sự kết nối giữa các nền văn hóa. Để đến gần hơn với trái tim người xem nơi đây, họ đưa cả những giai điệu Việt Nam vào phần âm nhạc của mình.

Ông Liang Weiming, Đội trưởng đội Jiangxi Yangfeng Art Display (Trung Quốc) chia sẻ: “Mặc dù đây là lần thứ ba đội Trung Quốc vào chung kết, nhưng chúng tôi luôn nghiêm túc và trân trọng từng màn trình diễn. Mỗi tiết mục đều được xem là một tác phẩm hoàn toàn mới, được thiết kế và thực hiện từ đầu. Chúng tôi hy vọng sẽ thể hiện được phong cách riêng của đội Trung Quốc thông qua những thiết kế công phu và phần trình diễn pháo hoa mượt mà, ấn tượng”.

Ở phía đối diện, đội Macedos Pirotecnia của Bồ Đào Nha bước vào chung kết với sự tự tin của một đơn vị đã hơn một trăm năm gắn bó với nghề. Nếu Trung Quốc mang đến sự tinh xảo của công nghệ, thì Bồ Đào Nha kể một câu chuyện.

Đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) sẵn sàng cho đêm chung kết DIFF 2026

Màn trình diễn mang tên “United Horizon — Bản giao hưởng của sự hội tụ” sẽ dẫn người xem qua di sản, thiên nhiên và nhịp sống mới đầy kiêu hãnh. Pháo tầm cao, pháo sao chổi, pháo nến La Mã… từng làn sóng pháo cuộn trào, phủ hào quang lên mặt sông Hàn, khớp nối chính xác đến từng nhịp nhạc để hóa thành một bản giao hưởng của ánh sáng. Ẩn sau vẻ tráng lệ ấy là một thông điệp: một thế giới nơi khác biệt văn hóa không phải là khoảng cách, mà là nền tảng để cùng nhau lớn lên trong hòa bình.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (thứ 3 từ trái sang) động viên hai đội thi trước đêm chung kết DIFF 2026

Ông Fernando Manuel Machado Da Silva Macedo, Đội trưởng đội Macedos Pirotecnia của Bồ Đào Nha hào hứng: “Chúng tôi tin rằng trên khắp thế giới, nghệ thuật pháo hoa luôn có một ma lực để mê hoặc đám đông ở mọi lứa tuổi, từ những đứa trẻ cho đến những người trưởng thành, và ai cũng có nhu cầu được thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn về mặt thị giác. Đặc biệt đối với Đà Nẵng, đây sẽ là một bước đi mang tính chiến lược để góp phần củng cố dứt khoát hơn vị thế của thành phố, một vị trí đầy tiềm năng trong tương lai để trở thành thủ đô của các lễ hội pháo hoa trên thế giới”.

Hai đội Bồ Đào Nha và Trung Quốc tự tin, sẵn sàng cho màn so tài đỉnh cao đêm chung kết DIFF 2026

Được đánh giá là kỳ lễ hội thành công nhất từ trước đến nay, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 quy tụ 10 đội pháo hoa hàng đầu thế giới cùng hàng loạt sự kiện đồng hành sôi động. Ban giám khảo khẳng định, gần như đêm nào cũng có bất ngờ, khi các đội không ngừng vượt qua chính mình bằng những ý tưởng và hiệu ứng mới. Sông Hàn, vì thế, đã trở thành một sân chơi của sáng tạo.

Màn trình diễn của đội Jiangxi Yangfeng Art Display (Trung Quốc) ở đêm thi trước đó

Bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc điều hành Global 2000, Cố vấn Ban giám khảo Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 thông tin: “Khán giả có thể mong đợi những màn trình diễn cực kỳ hoành tráng. Cả hai đội đều được đánh giá có năng lực vượt trội, thể hiện qua phần hiệu ứng và âm thanh hay nhất từ trước đến nay trong cả mùa giải. Đặc biệt về phần âm nhạc, hứa hẹn sẽ mang tới cho chúng ta những màn trình diễn đặc sắc với lựa chọn âm nhạc gây bất ngờ”.

Màn trình diễn của đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) ở đêm thi trước đó

Theo Ban tổ chức, đại diện đội thi đến từ Bồ Đào Nha sẽ khai màn, đại diện đội thi đến từ Trung Quốc trình diễn ngay sau đó. Nhưng đêm nay đâu chỉ có pháo hoa. Trước khi bầu trời bừng sáng, hàng chục nghìn khán giả sẽ được hâm nóng bằng một đại nhạc hội quy tụ những tên tuổi hàng đầu của làng nhạc Việt, đủ mọi phong cách, đủ để cả không gian sông Hàn cùng ngân lên một nhịp.

Hàng vạn người dân và du khách chờ đợi màn so tài đỉnh cao đêm chung kết DIFF 2026

Xa hơn cả một cuộc thi, đêm chung kết còn là cú hích cho mùa du lịch hè. Sau những đêm vòng loại cháy vé, thành phố Đà Nẵng một lần nữa khẳng định sức hút của một thành phố lễ hội tầm cỡ quốc tế - nơi nghệ thuật, du lịch và khát vọng hội nhập cùng tỏa sáng, để mở ra đúng như chủ đề của mùa giải: “Những chân trời kết nối”.