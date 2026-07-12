Bồ Đào Nha vô địch Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026

Tối 11/7, bên dòng sông Hàn, TP Đà Nẵng, hàng vạn người dân và du khách trong nước, quốc tế cùng hướng về đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026. Sau màn so tài đỉnh cao với đại diện đội thi đến từ Trung Quốc, đội Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha đã giành ngôi vô địch, khép lại một mùa lễ hội rực rỡ.

Dự đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 tối nay có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng; cùng dự có lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các cơ quan Đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự, Cơ quan đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam và hàng vạn người dân, du khách trong nước, quốc tế.

Đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) thắp sáng bầu trời sông Hàn

Từ chiều, hàng vạn người dân và du khách đổ về hai bên bờ sông Hàn để theo dõi đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026. Nhiều gia đình dắt nhau ra sông Hàn để chọn cho mình một chỗ đứng đẹp; không ít du khách vượt hàng nghìn cây số từ các tỉnh, thành trong nước và đông đảo khách quốc tế đến Đà Nẵng đúng dịp này. Tất cả cùng chờ khoảnh khắc tiếng nhạc vang lên và bầu trời sông Hàn bừng sáng trong đêm chung kết, khép lại hơn một tháng lễ hội.

Cả dải bờ Đông và bờ Tây sông Hàn đã chật kín người. Trên đường Bạch Đằng, dòng người nối nhau không dứt; bên kia sông, tuyến Trần Hưng Đạo cũng đông nghịt. Trên cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, người dân đứng kín hai bên lan can, nhiều người mang theo ghế xếp, đồ ăn nhẹ, lên cầu từ khi trời còn nắng.

Dưới mặt sông, những chiếc du thuyền lấp lánh ánh đèn chầm chậm trôi ra giữa dòng, nơi được xem là một trong những góc ngắm pháo hoa đẹp nhất. Trên vỉa hè, trong các quán cà phê ven sông, ở ban công những tòa nhà cao tầng, mỗi người chọn cho mình một vị trí riêng để nhìn ngắm màn trình diễn pháo hoa. Sức nóng của đêm chung kết vượt xa mọi đêm vòng loại: đông hơn, háo hức hơn.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên BCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (ngoài cùng bên phải) và ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự đêm chung kết DIFF 2026

Hòa vào dòng người bên sông Hàn, anh Kostya, du khách đến từ Nga, không giấu được sự háo hức khi chứng kiến đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. “Tôi đến với Lễ hội Pháo hoa này khoảng bốn lần rồi. Ba lần là ở ngay khu khán đài này, còn năm ngoái thì tôi xem từ một chỗ của người dân địa phương ở đây. Rất, rất tuyệt vời! Một buổi biểu diễn hay, âm nhạc chất lượng, lại có rất nhiều màn pháo hoa đẹp. Tuyệt lắm! Và đang ở Đà Nẵng nên tôi cũng có kế hoạch đi tham quan thêm nhiều nơi nữa”, anh Kostya chia sẻ.

Mở màn đêm chung kết là đội Macedos Pirotecnia của Bồ Đào Nha, quốc gia có hơn một thế kỷ truyền thống pháo hoa châu Âu. Màn trình diễn mang tên “United Horizon - Bản giao hưởng của sự hội tụ” kể về một Đà Nẵng nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ.

Với pháo tầm cao, pháo sao chổi và pháo nến La Mã cùng những tạo hình sáng tạo, từng làn sóng pháo cuộn trào, phủ hào quang trên mặt sông Hàn, khớp nối chính xác với từng nhịp nhạc. Đội thi đến từ Bồ Đào Nha không chỉ trình diễn màn pháo hoa giàu bản sắc mà còn chiếm trọn cảm xúc người xem với thông điệp về một thế giới nơi những khác biệt văn hóa không tạo nên khoảng cách, mà trở thành nền tảng để cùng phát triển trong hòa bình.

Nối tiếp là đội Jiangxi Yangfeng Art Display đến từ Trung Quốc lần thứ ba góp mặt ở chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Phần trình diễn của đội Jiangxi khai thác tối đa đặc tính của từng loại pháo. Điểm nhấn là hệ thống hiệu ứng nhiều tầng lớp, chuyển cảnh liên tục, tạo nên những hình ảnh giàu chiều sâu trên nền trời. Màn trình diễn của đội thi này dẫn dắt khán giả qua hành trình khám phá một Đà Nẵng trẻ trung bằng ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc. Đặc biệt, đội dành cho người dân thành phố Đà Nẵng một bất ngờ với màn bắn pháo hoa tạo hình biểu tượng cây cầu, hình ảnh gắn liền với thành phố, cũng tượng trưng cho sự kết nối giữa các nền văn hóa. Phần âm nhạc kết hợp nhiều thể loại, trong đó có những giai điệu Việt Nam, để màn trình diễn thêm gần gũi với khán giả nơi đây.

Không chỉ có pháo hoa, đêm chung kết còn được hâm nóng bằng một đại nhạc hội quy tụ những tên tuổi hàng đầu của làng nhạc Việt, đủ mọi phong cách. Hàng chục nghìn khán giả cùng hòa mình vào âm nhạc, tạo nên bầu không khí sôi động.

Vượt quãng đường xa từ tỉnh Đồng Nai để có mặt trong đêm đặc biệt này, chị Nguyễn Thị Dung chia sẻ cảm xúc ấn tượng với màn pháo hoa mãn nhãn. "Cảm giác của em vỡ òa khi được tận mắt chứng kiến lễ hội hôm nay. Bình thường em đã xem qua tivi rất nhiều, nhưng được trực tiếp có mặt tại khán đài với tâm thế háo hức thì cảm xúc hoàn toàn khác. Em mong mọi người đều có cơ hội đến đây, chứng kiến lễ hội pháo hoa này một lần trong đời. Với em, đây là một trải nghiệm rất xứng đáng”, chị Dung bày tỏ.

Sau những màn tranh tài mãn nhãn, đội Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha đã chinh phục Ban giám khảo và khán giả để giành ngôi vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Đêm chung kết khép lại, nhưng dư âm của một mùa lễ hội rực rỡ vẫn còn đọng mãi bên sông Hàn. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 một lần nữa cho thấy đã vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi pháo hoa để trở thành thương hiệu riêng có của Đà Nẵng - điểm đến của các sự kiện, lễ hội mang tầm quốc tế.

Về giải thưởng, quán quân Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 nhận 20.000 USD, á quân nhận 10.000 USD, cùng cúp và giấy chứng nhận. Giải Đội được yêu thích nhất do khán giả bình chọn thuộc về đội Đà Nẵng – Việt Nam với giải thưởng 5.000 USD và giấy chứng nhận. Nhờ chất lượng các đội thi năm nay được đánh giá vượt trội, Ban tổ chức bổ sung thêm hai giải là Sáng tạo và Triển vọng, mỗi giải 5.000 USD kèm giấy chứng nhận. Giải “Sáng tạo” thuộc về đội Martarello Group S.R.L – Ý; Giải “Triển vọng” được trao cho đại diện đến từ Tamaya Kitahara Fireworks – Nhật Bản.

Phát biểu tại đêm chung kết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 nhấn mạnh, qua các mùa tổ chức, lễ hội ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á”.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 phát biểu tại đêm chung kết

“Với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 đã đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc đặc biệt với các chủ đề của từng đêm thi gồm: Thiên nhiên, Di sản, Văn hóa, Sáng tạo và Tầm nhìn.

"Mỗi đêm thi không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật và nghệ thuật pháo hoa mà còn là một câu chuyện được viết bằng ánh sáng; là nơi các nền văn hóa được gặp gỡ, để những thông điệp về hòa bình, sáng tạo, hợp tác và khát vọng phát triển được lan tỏa bằng những khoảnh khắc rực sáng trên bầu trời thành phố Đà Nẵng”, bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết.

17 năm đồng hành cùng Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, bà Nadia Shakira Wong, Cố vấn Ban giám khảo Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 cho rằng, điều đưa lễ hội vào nhóm hàng đầu thế giới không nằm ở những màn trình diễn trên bầu trời, mà ở cách thành phố Đà Nẵng xây dựng một hệ sinh thái lễ hội hoàn chỉnh, nơi công nghệ, nghệ thuật, văn hóa và du lịch hòa quyện.

“Dự định và mong muốn của tôi cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trong tương lai, với chất lượng của các đội thi, của công tác chuẩn bị cũng như của quy mô cuộc thi, tôi mong rằng lễ hội sẽ đạt được kỷ lục Guinness thế giới về pháo hoa, ví dụ như là màn trình diễn lớn nhất, hay màn trình diễn dài nhất… Điều này có thể đạt được bằng cách phá vỡ kỷ lục hiện tại, có thể thông qua việc tăng số đội tham gia, tôi có ước mơ là sẽ có 20 đội cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm tới”, bà Nadia Shakira Wong kỳ vọng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao giải quán quân Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 cho đại diện đội thi đến từ Bồ Đào Nha

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 được đánh giá là kỳ lễ hội pháo hoa thành công nhất từ trước đến nay. Mới đây, lễ hội được tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure bình chọn vào top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây kết quả của cả một quá trình đầu tư, nâng cấp và làm mới không ngừng, từng bước phát triển thành chuỗi sự kiện quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, công nghệ và trải nghiệm.

* Một số hình ảnh đặc sắc của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Màn trình diễn của đội Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha

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Những chùm pháo hoa dày đặc, kể chuyện bằng ánh sáng của đội Trung Quốc

Du khách ghi lại khoảnh khắc rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng

Đội Trung Quốc trình diễn nhiều lớp pháo hoa đa tầng, nhịp điệu dồn dập

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Du khách trong và ngoài nước say mê với những màn pháo hoa rực rỡ