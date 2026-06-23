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Bố trí thêm 2.000 chỗ ngồi xem Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng

Thứ Ba, 14:12, 23/06/2026
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VOV.VN - Toàn bộ vé xem pháo hoa đêm thi thứ năm Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra tối 27/6 tới đã được bán hết, đặc biệt nhu cầu vé xem đêm chung kết tăng cao. Ban Tổ chức quyết định bố trí thêm khán đài với hơn 2.000 chỗ ngồi phục vụ người xem.

Sức nóng của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group đang bước vào giai đoạn bùng nổ. 

Khán đài xem Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 với hơn 10.200 chỗ ngồi liên tục kín chỗ vào các đêm thứ Bảy hàng tuần. Dọc tuyến đường 2 bên sông Hàn, cầu quay sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước cùng nhiều điểm xem pháo hoa cũng đông kín người xem. Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành và hệ thống phân phối, nhu cầu mua vé xem pháo hoa vào 2 đêm cuối tăng mạnh, đặc biệt là đêm chung kết. Riêng đêm thi thứ năm - đêm cuối vòng loại đã "cháy vé".

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Khán đài xem pháo hoa vào các đêm thứ Bảy luôn kín chỗ

Ban Tổ chức bố trí thêm khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi phục vụ người xem. Việc đưa khán đài A4 vào khai thác sớm hơn kế hoạch cũng là dấu mốc cho thấy thương hiệu Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng ngày càng gia tăng sức hấp dẫn sau nhiều năm phát triển. Với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group, Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng không ngừng được nâng tầm về quy mô và chất lượng.

Chị Nguyễn Phương Thảo ở Thành phố Hà Nội bày tỏ thích thú khi đến Đà Nẵng vào dịp lễ hội pháo hoa này: “Mình rất thích các chương trình của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và rất ấn tượng với quy mô và chất lượng của cuộc thi năm nay. Đây không chỉ là một lễ hội giải trí mà còn là  nơi thể hiện được nét văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam, đặc biệt là trong quá trình Việt Nam đang vươn tầm đến với thành tựu trên thế giới”.

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Người dân, du khách thích thú xem pháo hoa

Lượng khách lựa chọn các gói du lịch kết hợp xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp tục tăng cao so với trước đây. Trong những tuần diễn ra lễ hội, công suất phòng tại nhiều khách sạn ven sông Hàn và ven biển luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt là vào các dịp cuối tuần. Các nhà hàng, quán cà phê, du thuyền xem pháo hoa cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh, nhiều địa điểm đã được khách đặt kín chỗ từ nhiều ngày trước.

Theo thống kê, 3 đêm thi đầu tiên, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã phục vụ hơn 326.000 lượt khách, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, khách quốc tế hơn 136.000 lượt, tăng 33,7%. Công suất phòng trung bình toàn thành phố đạt trên 70%, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Riêng đêm thi thứ ba, lượng khách lưu trú đạt gần 115.000 lượt, với công suất phòng lên tới 75%. Các cơ sở lưu trú dọc 2 bờ sông Hàn, vào các đêm thứ Bảy hàng tuần đều kín phòng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của lễ hội này đối với thị trường du lịch. Hiện nay, các cơ sở lưu trú đang tăng cường nhân lực phục vụ du khách trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng sắp tới.

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Qua nhiều đêm tổ chức, Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng luôn cuốn hút người xem

Ông Lê Hoàng Linh, Giám đốc kinh doanh khách sạn Minh Toàn cho biết: “Khách sạn đã lên kế hoạch tăng cường nhân sự, đào tạo quy trình, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn phòng cháy chữa cháy để phục vụ du khách lưu trú tại khách sạn”.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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