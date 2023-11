Các nghệ nhân nỗ lực phục dựng, phát triển hát Then - đàn Tính

Hát Then là sinh hoạt văn hóa gắn với các nghi lễ tâm linh, thực hiện để cúng thần linh cầu an, giải hạn, chúc phúc, chúc năm mới, dùng trong lễ cầu mùa, vào nhà mới, cấp sắc.... Từ bao đời hát Then đã thành đời sống tinh thần của người Tày, Nùng, Thái.

Ảnh minh họa.

Đối với các thành viên trong Câu lạc bộ hát Then – đàn Tính tỉnh Thái Nguyên, những người đã nhiều năm theo đuổi đam mê với hát Then, đều mong muốn nhiều điệu Then cổ được phục dựng để thế hệ sau được biết đến một nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc do cha ông để lại.

Bà Hoàng Thị Oanh, người đã gắn bó nhiều năm với Câu lạc bộ hát Then - đàn Tính tỉnh Thái Nguyên cho hay: "Câu lạc bộ hiện nay đang phát triển Then cổ là một làn điệu Pụt cầu phúc của dân tộc Tày. Hôm nay cũng đang tập và hoàn thiện".

Mỗi điệu Then lại có một cách thể hiện riêng, nên việc học để thành thạo hát Then- đàn Tính là điều không đơn giản. Việc tập luyện luôn phải tập trung cao độ, phải là người thật sự yêu thích và tâm huyết với hát Then.

Biên đạo múa Lương Đình Thiệp, Câu lạc bộ hát Then- đàn Tình tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: "Nói thực mấy bà hát Then mình phải thông cảm… người về nhà thì phải bế cháu, nấu cơm… múa thì không phải sở trường của người ta mà ép người ta thì khổ, bà thì đau lưng, bà thì đau chân. Người ta nhiệt tình tham gia cũng là được lắm rồi".

Hiện nay, việc phục dựng, lưu giữ và phát triển hát Then- đàn Tính đã được các ngành và cộng đồng bước đầu quan tâm. Mặc dù chính sách hỗ trợ dành cho các câu lạc bộ hát Then - đàn Tính còn hạn chế, nhưng với trách nhiệm xã hội, cùng với sự đam mê, những nghệ nhân ở Câu lạc bộ hát Then- đàn Tình tỉnh Thái Nguyên vẫn ngày đêm miệt mài giữ lửa cho hát Then – đàn Tính.