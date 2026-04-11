Cần Thơ chung tay đưa kịch nói về trên đất quê hương, lan tỏa giá trị nhân văn

Hội đồng hương thành phố Cần Thơ là mái nhà chung tập hợp, đoàn kết hàng chục ngàn người dân thành phố Cần Thơ xa quê cùng chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế tại thành phố Cần Thơ.

Tham dự họp mặt có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Như Thủy, Chủ tịch Hội đồng hương thành phố Cần Thơ, cùng các nghệ sĩ, lãnh đạo 36 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Trong năm vừa qua, nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, Hội đồng hương thành phố Cần Thơ đã phối hợp tổ chức chương trình "Đưa kịch nói về trên đất quê hương" tại các xã Vị Thủy, Hòa An, Xà Phiên, Đông Phước và phường Long Mỹ. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Trao tặng 50 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vị Thủy.

Qua 06 lượt diễn các vở kịch nói tại các địa phương trong thời gian qua, chương trình đã kêu gọi mua vé ủng hộ, vận động xã hội hóa các cá nhân và doanh nghiệp được gần 1,5 tỷ đồng. Từ nguồn tiền này, BTC và các địa phương đã hỗ trợ hơn 750 triệu đồng giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn các xã.

Riêng đối với xã Vị Thủy, qua 02 lần phối hợp tổ chức, đoàn nghệ sĩ đã phối hợp với địa phương trao tặng 630 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn với tổng giá trị 214.000.000 đồng. Tại vở kịch “Cõng mẹ đi chơi” vào tháng 10/2025, Đoàn nghệ sĩ còn quyên góp và vận động khán giả quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt...

Tại buổi Họp mặt, lãnh đạo các xã, phường đều nhìn nhận, “Chương trình đưa kịch nói về trên đất quê hương” trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại các địa phương. Chương trình đã thu hút hàng ngàn lượt người dân đến xem và cổ vũ, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề xã hội, tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân, đồng thời đem lại sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích cho người dân vùng nông thôn. Thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình này đến nhiều địa bàn hơn, phấn đấu mỗi năm tổ chức 02 lần vào thời điểm thích hợp; kết hợp với đa dạng hóa nội dung, nâng cao chất lượng nghệ thuật; tăng cường xã hội hóa để huy động thêm nguồn lực, đẩy mạnh kết hợp giữa hoạt động văn hóa và công tác an sinh xã hội.

Tại Hội nghị, Hội Đồng hương thành phố Cần Thơ đã trao tặng ảnh Bác Hồ cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và các xã, phường; trao tặng 50 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vị Thủy.