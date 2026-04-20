Cần Thơ: Khơi dậy đam mê đọc và viết trong giới trẻ

Muốn phát triển văn hóa đọc, khơi dậy đam mê đọc việc đầu tiên cần làm đó là phải hướng việc đọc sách trở thành một thói quen không thể thiếu của trẻ, một nét đẹp văn hóa trong cuộc sống của cá nhân, gia đình, cộng đồng. Điều này cũng đòi hỏi phải tạo dựng được môi trường đọc sách thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách mỗi ngày, hiểu được điều đó, tại chương trình, Ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động phong phú như: Giới thiệu tác phẩm văn học, đố vui kiến thức, tổng kết hoạt động lan tỏa văn hóa đọc, cùng khu vực trưng bày sách với sự đồng hành của Nhà sách Fahasa Ninh Kiều. Không gian đọc sách mở tạo điều kiện để học sinh tiếp cận đa dạng nguồn tri thức, từ đó nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá và học hỏi.

Đứng tại khu vực trao đổi sách, bạn Nguyễn Anh Kiệt, lớp 7.1 - Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình hào hứng cho biết, không khí Ngày hội náo nhiệt, rất nhiều cuốn sách được trưng bày, tạo cho bạn cảm giác muốn chinh phục “kho tàng tri thức” mới.

“Em khá ấn tượng việc trao đổi sách vì giúp cho tụi em có thêm nhiều sách cũng như biết đến nhiều nội dung hơn. Hôm nay, em cũng mang một vài cuốn trao đổi với các bạn. Bình thường em cũng siêng đọc sách vì em thấy nó không những giúp giải trí, mà còn giúp mọi người có thêm thông tin, giải toả được stress sau những giờ học căng thẳng tại trường” - bạn Nguyễn Anh Kiệt nói.

Không chỉ Anh Kiệt, hầu hết các bạn học sinh đều dừng chân tại không gian “Đổi sách - Lan tỏa tri thức”. Được biết, nhà trường tổ chức hoạt động khuyến khích học sinh mang đến những cuốn sách của mình để cùng tham gia trao đổi với bạn bè.

Mỗi em sẽ đem theo những cuốn sách đã đọc, còn giá trị sử dụng để giới thiệu và đổi lấy những cuốn sách khác, qua đó mở rộng kho tri thức cá nhân một cách phong phú và sinh động. Hoạt động không chỉ tạo cơ hội để sách được tiếp tục hành trình lan tỏa mà còn giúp học sinh trải nghiệm niềm vui chia sẻ, kết nối và học hỏi lẫn nhau.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là hoạt động giao lưu cùng Nhà văn, giảng viên Trường Cao đẳng Văn La Sài Gòn ThS. Đặng Thiên Phong - người có hơn 15 tác phẩm viết từ chất liệu trải nghiệm và quan sát cá nhân, gần đây nhất còn phát hành những quyển sách chữ nổi dành cho người khiếm thị.

Đến với chương trình, ngoài chia sẻ đam mê đọc sách, viết sách, anh còn mang đến tác phẩm “Bơi ngay đi” để làm quà tặng trong buổi trò chuyện. Quyển sách còn mang thông điệp tích cực, gần gũi “muốn thành cá mập phải bơi ra biển lớn, là thế hệ trẻ phải dám vượt ra ngoài những giới hạn để tìm thấy lựa chọn đúng”.

“Tôi thấy rất bất ngờ khi còn nhiều bạn học sinh từ lứa tuổi nhỏ lớp 6, lớp 7 đến lớn hơn lớp 11, lớp 12 đều có thể kể vanh vách những tác giả nổi tiếng từ xưa, trong đó có văn học cổ điển. Có nhiều bạn còn tham khảo nhiều loại sách kén người đọc, khó hiểu. Từ những ví dụ nhỏ đó có thể thấy rằng văn hoá đọc đâu đó vẫn còn tiềm tàng bên trong mỗi bạn học sinh, cần phải được định hướng để các bạn có thể tìm ra được những niềm yêu thích với việc đọc sách đó. Thông qua các hoạt động như thế này, tôi cũng hy vọng các bạn trẻ có thể chủ động hơn trong chuyện chọn, tìm cho mình những cuốn sách hay, tác giả phù hợp cũng như những câu chuyện thú vị để có thể tăng nhận thức, nền tảng giá trị sống” - ThS. Đặng Thiên Phong bày tỏ.

Cuộc giao lưu diễn ra trong không khí thân quen, gần gũi

Những chia sẻ truyền cảm hứng từ nhà văn trẻ mang đến cho học sinh góc nhìn mới mẻ về việc đọc sách, viết lách và phát triển tư duy sáng tạo. Bạn Nguyễn Minh Anh, học lớp 11 - Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình cho biết mọi người cảm nhận được sự nhiệt tình của thầy, sức hút và khát khao lan toả văn hoá đọc sách đến học sinh.

“Bản thân em cũng rất thường xuyên đọc sách nhưng hôm nay khi nghe thầy chia sẻ về câu chuyện trẻ em khiếm thị vui như thế nào khi nhận được sách, em càng thấm thía hơn ý nghĩa của việc đọc sách. Đọc sách không chỉ là giải trí, đọc sách không chỉ để giết thời gian mà còn mang lại ý nghĩa rất lớn cho cuộc sống mình. Đó là mang lại nhiều kỹ năng sống, nhiều không gian, nhiều hướng đi để bản thân suy nghĩ, chữa lành tâm hồn của mình. Qua Ngày hội hôm nay, em hy vọng không chỉ trường em, mà tất cả các trường cũng đều tổ chức hoạt động để lan toả được văn hoá đọc sách tích cực như vậy” – bạn Minh Anh nhấn mạnh.

Sân khấu hoá tác phẩm văn học Việt Nam tại Ngày hội

Ngày hội văn hoá đọc sách là hoạt động thường niên được Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình duy trì dưới nhiều cách làm khác nhau. Theo anh Nguyễn Quốc Cường - Bí thư đoàn trường, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy trong học sinh, đoàn viên thanh niên không chỉ niềm yêu thích đọc sách mà còn là tinh thần tự học, tự hoàn thiện bản thân và nuôi dưỡng những giá trị sống tốt đẹp trung thực, giản dị, biết yêu thương và sống có lý tưởng. Từ những trang sách, học sinh sẽ dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ, vững vàng hơn trong hành động và biết hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống.

“Thông qua những hoạt động trong Ngày hội đọc sách, trường muốn gửi đến các bạn học sinh thông điệp về tinh thần lan toả văn hoá đọc, tôn vinh những giá trị sách mang lại cũng như giao lưu trực tiếp với các tác giả - những người trực tiếp truyền cảm hứng, từ đó khơi gợi tinh thần đọc sách cho các bạn học sinh, giúp các bạn tiếp thu những kiến thức mới. Song song với những hoạt động triển khai sách giấy thì trường cũng khuyến khích học sinh tham gia đọc sách online qua trang web, tài liệu học thuật bổ trợ cho việc học tại trường của các bạn” - anh Nguyễn Quốc Cường mong muốn.

Mỗi cuốn sách được trao đi là một thông điệp, mỗi cuốn sách nhận lại là một hành trình khám phá mới, Ngày hội đọc sách năm 2026 do Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình tổ chức không chỉ là một hoạt động ý nghĩa trong thời điểm hiện tại mà còn là nền tảng bền vững, góp phần hình thành thói quen đọc sách, nuôi dưỡng tinh thần học tập chủ động và lan tỏa văn hóa đọc bền vững trong các cơ sở giáo dục Cần Thơ.