Cao Bằng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác

Chương trình kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác, đồng thời là hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc biệt hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030) và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, tái hiện những mốc son lịch sử vẻ vang của Đảng và hình tượng Bác Hồ vĩ đại, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để các thế hệ người Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, ôn lại hành trình 100 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng, từ đó ra sức học tập, lao động, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ảnh: Chương trình nghệ thuật “Người về với non sông” được tỉnh Cao Bằng tổ chức tại Khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Thục Phán, tối 9/1/2026.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt do Nhà hát Kịch Việt Nam và Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp tổ chức gồm các ca khúc ca ngợi Bác Hồ với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng; đặc biệt là chùm kịch ngắn về Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm các vở: "Chuyện nhà chị Tín" (Tác giả: Lê Trinh - Đạo diễn: NSƯT Mai Nguyên), "Miền Nam trong trái tim Bác" (Tác giả: Lý Nguyên Anh - Đạo diễn: NSƯT Mai Nguyên) với sự tham gia biểu diễn của gần 50 nghệ sĩ Nhà Hát kịch Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được tổ chức, biểu diễn miễn phí vào 20h ngày 17/5/2026 tại xã Trường Hà và lúc 20h ngày 18-19/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng (Khu trung tâm hành chính tỉnh, phường Thục Phán, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Ban Tổ chức Chương trình dự kiến sẽ tiếp tục triển khai 24 buổi diễn miễn phí tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội phục vụ du khách trong và ngoài nước dịp 2/9/2026; 19/5/2027 và 2/9/2027 khi tham quan Lăng Bác - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Cũng trong dịp này, tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa I (tháng 5/1941): Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước” vào ngày 18/5. Cùng với đó là các chương trình văn hóa, văn nghệ, triển lãm, trưng bày sách, ảnh, tư liệu lịch sử; các hoạt động giáo dục truyền thống, tham quan về nguồn, sinh hoạt chính trị, văn hóa cộng đồng và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch lịch sử, văn hóa tại địa phương.