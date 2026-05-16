  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cao Bằng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác

Thứ Bảy, 11:32, 16/05/2026
VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, UBND tỉnh Cao Bằng và các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm các tác phẩm kịch nói với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác, đồng thời là hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc biệt hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030) và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, tái hiện những mốc son lịch sử vẻ vang của Đảng và hình tượng Bác Hồ vĩ đại, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để các thế hệ người Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, ôn lại hành trình 100 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng, từ đó ra sức học tập, lao động, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ảnh: Chương trình nghệ thuật “Người về với non sông” được tỉnh Cao Bằng tổ chức tại Khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Thục Phán, tối 9/1/2026.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt do Nhà hát Kịch Việt Nam và Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp tổ chức gồm các ca khúc ca ngợi Bác Hồ với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng; đặc biệt là chùm kịch ngắn về Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm các vở: "Chuyện nhà chị Tín" (Tác giả: Lê Trinh - Đạo diễn: NSƯT Mai Nguyên), "Miền Nam trong trái tim Bác" (Tác giả: Lý Nguyên Anh - Đạo diễn: NSƯT Mai Nguyên) với sự tham gia biểu diễn của gần 50 nghệ sĩ Nhà Hát kịch Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được tổ chức, biểu diễn miễn phí vào 20h ngày 17/5/2026 tại xã Trường Hà và lúc 20h ngày 18-19/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng (Khu trung tâm hành chính tỉnh, phường Thục Phán, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Ban Tổ chức Chương trình dự kiến sẽ tiếp tục triển khai 24 buổi diễn miễn phí tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội phục vụ du khách trong và ngoài nước dịp 2/9/2026; 19/5/2027 và 2/9/2027 khi tham quan Lăng Bác - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Cũng trong dịp này, tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa I (tháng 5/1941): Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước” vào ngày 18/5. Cùng với đó là các chương trình văn hóa, văn nghệ, triển lãm, trưng bày sách, ảnh, tư liệu lịch sử; các hoạt động giáo dục truyền thống, tham quan về nguồn, sinh hoạt chính trị, văn hóa cộng đồng và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch lịch sử, văn hóa tại địa phương.

Cao Bằng kiến tạo không gian văn hoá Hồ Chí Minh

VOV.VN - Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là cách tiếp cận văn hóa hiện đại, đặt trọng tâm vào chuyển hóa giá trị thay vì trưng bày tĩnh, để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nguồn lực tinh thần, nền tảng cho phát triển bền vững.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tỉnh Cao Bằng gìn giữ và lan tỏa di sản hát then, đàn tính

VOV.VN - Công tác bảo tồn di sản hát then, đàn tính ở tỉnh Cao Bằng khởi nguồn từ chính tình yêu nghề, ý thức trách nhiệm và tinh thần tự nguyện của các nghệ nhân.

Bản sắc “Cao Bằng - Bốn mùa sản vật” tại Hội chợ Mùa Thu 2025

VOV.VN - Tham gia Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), tỉnh Cao Bằng trưng bày, quảng bá sản phẩm chủ đề “Cao Bằng - Bốn mùa sản vật” và không gian văn hóa, du lịch, ẩm thực đậm bản sắc với chủ đề “Trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên”.

Đông đảo du khách dự hội, trải nghiệm chật kín phố đi bộ Kim Đồng (Cao Bằng)

VOV.VN - Chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối 30/4, chương trình nghệ thuật “Chạm vào dòng chảy hoà bình” và đêm hội thả đèn hoa đăng được tổ chức tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Cao Bằng 3 năm liên tiếp lọt top điểm đến thân thiện nhất Việt Nam

VOV.VN - Theo công bố của nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com, năm nay Cao Bằng tiếp tục nằm trong danh sách Những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2026, sau những lần góp mặt năm 2024 và 2025.

Du lịch Cao Bằng tăng trưởng tích cực trong năm 2025

VOV.VN - Năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng ước tính đón tiếp và phục vụ 2,57 triệu lượt khách, tăng 40,1% so với cùng kỳ; trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 113.500 lượt, tăng 135,5% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 2.549 tỷ đồng, tăng 74,1% so với cùng kỳ.

