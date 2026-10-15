Choáng ngợp màn đại Xòe hàng nghìn người trước giờ khai hội Mường Lò

Tối 14/10, tại Sân vận động Nghĩa Lộ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, diễn ra buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, chuẩn bị cho khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. Chương trình do Lê Hải Yến làm tác giả kịch bản, Tổng đạo diễn.

Gần 2.000 người cùng tham gia màn đại Xòe trong buổi tổng duyệt tại Sân vận động Nghĩa Lộ.

Điểm nhấn của buổi tổng duyệt là màn đại Xòe với gần 2.000 người cùng tham gia trên sân vận động. Các đội hình được sắp xếp thành những hoa văn đặc trưng của người Thái, tạo nên những đại cảnh quy mô lớn khi nhìn từ trên cao.

Theo Tổng đạo diễn Lê Hải Yến, năm nay ê-kíp không chỉ tập trung vào hình ảnh hàng nghìn người cùng nắm tay múa Xòe mà muốn làm rõ hơn ý nghĩa của di sản. Sáu điệu Xòe cổ được đưa vào chương trình với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương.

Các đội hình đại Xòe tạo nên những hoa văn đặc trưng của người Thái khi nhìn từ trên cao.

“Chúng tôi không chỉ tôn vinh Xòe về mặt hình thức mà tôn vinh ý nghĩa tình yêu, ý nghĩa gắn kết cộng đồng từ Xòe, chứ không xem Xòe là điệu múa đơn thuần”, Lê Hải Yến chia sẻ. Theo nữ đạo diễn, hành động nắm tay nhau trong vòng Xòe thể hiện sự bình đẳng, kết nối và tình nghĩa cộng đồng.

Những ngày trước buổi tổng duyệt, hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và người dân đã tham gia tập luyện. Tổng biên đạo Xòe Quách Nga cho biết việc tập luyện tập trung vào sự phối hợp giữa số lượng lớn người tham gia để bảo đảm các đội hình vận động đồng đều, chính xác.

Màn đại Xòe là một trong những điểm nhấn của chương trình “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”.

Phần lớn nghệ sĩ, diễn viên trong chương trình được tuyển chọn từ địa phương. Theo yêu cầu của Tổng đạo diễn Lê Hải Yến, chương trình hướng tới việc để người Thái trực tiếp kể câu chuyện về đời sống và văn hóa của cộng đồng mình.

Sân khấu được dàn dựng theo hình thức thực cảnh kết hợp công nghệ 3D mapping. Hệ thống 24 máy chiếu công suất lớn bao phủ diện tích hơn 3.000m2 mặt sân, tạo hình ảnh núi non, bản Mường và các lớp không gian chuyển động theo diễn biến chương trình.

Một trong những đại cảnh đáng chú ý là màn Xòe được xây dựng như một “siêu đám cưới” của bản Mường, với hàng nghìn người cùng hòa vào vòng Xòe để chúc phúc cho đôi trai gái. Từ vòng Xòe của đôi nhân vật chính, đội hình tiếp tục mở rộng thành vòng Xòe cộng đồng.

Sân khấu sử dụng hệ thống 24 máy chiếu 3D mapping trên diện tích hơn 3.000m2

“Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” gồm ba chương “Mầm thương”, “Sợi nhớ” và “Vòng yêu”, kể câu chuyện tình của một đôi trai gái Thái từ khi gặp gỡ, trải qua thử thách đến ngày đoàn tụ. Theo Lê Hải Yến, câu chuyện lấy cảm hứng từ “Xống chụ xon xao” và ý niệm về sợi dây tình “xai peng”, nhưng không chuyển thể trực tiếp nguyên tác.

Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cho biết chương trình muốn làm rõ hơn ý nghĩa gắn kết cộng đồng của Xòe Thái.

Bên cạnh phần trình diễn của các nghệ sĩ, hơn 2.000 người dân tộc Thái và nhiều nghệ nhân địa phương sẽ trực tiếp tham gia chương trình. Xòe không được tách thành một tiết mục riêng mà xuất hiện xuyên suốt câu chuyện, trước khi phát triển thành màn đại Xòe ở phần cuối.

Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 diễn ra lúc 20h ngày 16/10 tại Sân vận động Nghĩa Lộ. Lễ hội năm nay mang chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, diễn ra từ ngày 16 đến 21/10.