Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thứ Bảy, 09:36, 04/04/2026
VOV.VN - Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, từ ngày 17 - 19/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú, đặc sắc, mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc.

Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2026, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng VH) có sự tham dự của khoảng 300 đồng bào dân tộc, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Điểm quan trọng của sự kiện là Hội nghị toàn quốc triển khai công tác văn hóa dân tộc và tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, diễn ra ngày 17/4, nhằm triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác văn hóa dân tộc; định hướng nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

chuoi hoat dong van hoa, nghe thuat dac sac mung ngay van hoa cac dan toc viet nam hinh anh 1
Từ ngày 17 - 19/4 sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú, đặc sắc, mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc nhằm chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn với nhiều chủ đề như: "Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long" sẽ tái hiện Lễ hội Ok-om-bok (Lễ cúng trăng) của dân tộc Khmer; trình diễn các loại hình di sản, âm nhạc truyền thống; giới thiệu và thực hành di sản nghề truyền thống như nghề làm cốm dẹp, thắt lá dừa, vẽ trang trí trên gáo dừa; trưng bày, triển lãm không gian giới thiệu quảng bá du lịch, ẩm thực của tỉnh Vĩnh Long.

Với chủ đề "Sắc màu văn hóa dân tộc Chu Ru tỉnh Lâm Đồng" sẽ tái hiện Lễ cúng mừng lúa mới (Mơ nhum bok koh) của dân tộc Chu Ru; giao lưu "Tiếng gọi buôn làng" giới thiệu nét văn hóa của đồng bào dân tộc Chu Ru qua các hoạt động dân ca dân vũ, dân nhạc và nghề thủ công truyền thống...

chuoi hoat dong van hoa, nghe thuat dac sac mung ngay van hoa cac dan toc viet nam hinh anh 2
Chuỗi hoạt động với nhiều chủ đề mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc.

Chủ đề "Sắc màu văn hóa dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa" tái hiện Lễ cưới hai lần với nhiều nghi thức lạ, độc đáo; giao lưu "Sắc màu vùng cao" giới thiệu các loại hình nghệ thuật, các bài hát dân ca, dân vũ, dân nhạc… của dân tộc Thái xứ Thanh.

Đồng bào đến từ tỉnh Quảng Ninh sẽ tái hiện chuyên đề "Sắc màu văn hóa dân tộc Tày tỉnh Quảng Ninh" với nghi lễ nhận và dạy con tràng nhập môn (gọi là son tràng), là nghi lễ quan trọng để thầy then nhận đệ tử, truyền dạy văn hóa và tín ngưỡng then; chương trình giao lưu dân ca dân vũ, giới thiệu nghệ thuật hát then, đàn tính; trưng bày hình ảnh, sản phẩm đặc trưng, tương tác, trải nghiệm thực hành nghệ thuật hát then, đàn tính của dân tộc Tày, Quảng Ninh…

chuoi hoat dong van hoa, nghe thuat dac sac mung ngay van hoa cac dan toc viet nam hinh anh 3
Việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2026 khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành đối với công tác văn hóa dân tộc

Đại diện Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2026 khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành đối với công tác văn hóa dân tộc, khẳng định vai trò trách nhiệm của các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc thiểu số trong bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, chủ thể văn hóa góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam
“Chào năm mới 2026” đặc sắc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN - “Chào năm mới 2026” là chủ đề các hoạt động tháng 12/2025 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội). Các hoạt động nhằm giới thiệu nét văn hóa đầu xuân mới qua nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán, giúp du khách hiểu rõ hơn văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị văn hóa dân tộc.

“Xuân quê hương” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

VOV.VN - "Xuân quê hương" là chủ đề hoạt động tháng 2 được tổ chức từ ngày 01 - 28/02/2026 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng VH), xã Đoài Phương, Hà Nội, mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách những ngày đầu xuân.

Về Làng VHDL các dân tộc Việt Nam trải nghiệm nét văn hóa truyền thống

VOV.VN - “Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống” là chủ đề hoạt động trong tháng 7 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) với nhiều hoạt động văn hóa thiết thực, bổ ích cho du khách tham quan, trải nghiệm.

