中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chương trình nghệ thuật đặc sắc văn hoá Chăm tại di tích quốc gia Tháp Đôi

Thứ Bảy, 07:44, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối (24/4), tại di tích quốc gia Tháp Đôi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật thực cảnh với chủ đề “Đêm Tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại”. Đây là hoạt động cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế đêm, phục vụ du khách trong Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Chương trình gồm nhiều tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm, như múa Chăm Apsara tái hiện vẻ đẹp văn hóa Chămpa cổ; biểu diễn võ cổ truyền tôn vinh hào khí vùng đất võ Bình Định - Gia Lai; trình diễn trống paranưng giới thiệu nghệ thuật âm nhạc dân gian của đồng bào Chăm.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh “Lễ tấn phong Hoàng hậu”, khắc họa câu chuyện tình yêu vượt không gian, thời gian, đồng thời tái hiện mối bang giao giữa hai dân tộc Đại Việt và Champa trong lịch sử, thu hút đông đảo du khách đến với chương trình nghệ thuật.

Múa Chăm Apsara tái hiện vẻ đẹp văn hóa Chămpa cổ tại di tích Tháp Đôi tỉnh Gia Lai

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết, chương trình “Đêm Tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” sẽ được tổ chức định kỳ vào tối thứ Sáu hàng tuần, từ 19h đến 21h, tại khu di tích Tháp Đôi, phường Quy Nhơn). Trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được miễn phí xem chương trình.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chương trình nghệ thuật thực cảnh tại di tích Tháp Đôi có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

“Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống thực cảnh tại di tích Tháp Đôi phục vụ khách tham quan trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Thông qua kết hợp giữa không gian di tích Chăm cổ kính và các yếu tố nghệ thuật như âm thanh, ánh sáng, biểu diễn sân khấu, chương trình góp phần tạo ra sản phẩm du lịch đặc sắc, mới lạ nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách.”

Gia Lai hút khách từ chương trình “Xuân về trên Tháp cổ”

VOV.VN - Nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách dịp đầu năm mới, đồng thời khởi động cho Năm Du lịch Quốc gia 2026, chương trình nghệ thuật “Xuân về trên Tháp cổ” được tổ chức tại hai di tích quốc gia là Tháp Đôi và Tháp Bánh Ít trong dịp mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Hoàng Qui/VOV- Tây Nguyên
Tag: gia lai tháp đôi quy nhơn di tích quốc gia kinh tế đêm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Nông sản OCOP Gia Lai hút khách tham quan

Chầm riêng chà pây - di sản quý của dân tộc Khmer

An Giang quan tâm chăm lo Tết cho vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc