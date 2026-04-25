Chương trình nghệ thuật đặc sắc văn hoá Chăm tại di tích quốc gia Tháp Đôi

Chương trình gồm nhiều tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm, như múa Chăm Apsara tái hiện vẻ đẹp văn hóa Chămpa cổ; biểu diễn võ cổ truyền tôn vinh hào khí vùng đất võ Bình Định - Gia Lai; trình diễn trống paranưng giới thiệu nghệ thuật âm nhạc dân gian của đồng bào Chăm.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh “Lễ tấn phong Hoàng hậu”, khắc họa câu chuyện tình yêu vượt không gian, thời gian, đồng thời tái hiện mối bang giao giữa hai dân tộc Đại Việt và Champa trong lịch sử, thu hút đông đảo du khách đến với chương trình nghệ thuật.

Múa Chăm Apsara tái hiện vẻ đẹp văn hóa Chămpa cổ tại di tích Tháp Đôi tỉnh Gia Lai

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết, chương trình “Đêm Tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” sẽ được tổ chức định kỳ vào tối thứ Sáu hàng tuần, từ 19h đến 21h, tại khu di tích Tháp Đôi, phường Quy Nhơn). Trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được miễn phí xem chương trình.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chương trình nghệ thuật thực cảnh tại di tích Tháp Đôi có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

“Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống thực cảnh tại di tích Tháp Đôi phục vụ khách tham quan trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Thông qua kết hợp giữa không gian di tích Chăm cổ kính và các yếu tố nghệ thuật như âm thanh, ánh sáng, biểu diễn sân khấu, chương trình góp phần tạo ra sản phẩm du lịch đặc sắc, mới lạ nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách.”