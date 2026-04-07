Cô gái Êđê hiện đại hóa thổ cẩm

Thứ Ba, 17:16, 07/04/2026
VOV.VN - Chị H’Loang Mlô, cô gái Êđê, hiện đại hóa thổ cẩm bằng cách kết hợp hoa văn truyền thống với thiết kế thời trang hiện đại. Không chỉ tạo sinh kế ổn định cho cộng đồng, chị còn góp phần giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa Tây Nguyên ra quốc tế.

 

Đến thăm cửa hàng Thổ cẩm Mara vào dịp cuối tuần, chúng tôi cảm nhận được không khí lao động nhộn nhịp qua tiếng máy may rộn ràng, tiếng khung dệt đều đặn vang lên như nhịp điệu quen thuộc của buôn làng.

Chị H’Loang Mlô với sản phẩm thổ cẩm.

Không được đào tạo qua các lớp học chuyên nghiệp, chị H’Loang Mlô, sinh năm 1996, bắt đầu hành trình của mình bằng ý chí và quyết tâm. Cùng với việc gìn giữ nghề truyền thống, chị còn mang đến sự đổi mới, hiện đại hóa trang phục thổ cẩm thành những bộ váy dạ hội, váy cưới, áo khoác hay những phụ kiện phù hợp với xu hướng thời trang. Dù kiểu dáng thay đổi theo thị hiếu, chị vẫn kiên định giữ từng hoa văn và sắc màu nguyên bản, để mỗi sản phẩm vừa hiện đại vừa thấm đẫm giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Chị H’ Loang Mlô chia sẻ:“Những ngày đầu khởi nghiệp, tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là áp lực về tài chính. Có những lúc tưởng chừng không thể tiếp tục, nhưng nhờ những kinh nghiệm tích lũy được từ việc bán hàng online và sự tin tưởng, ủng hộ của các cô, các dì, tôi đã có thêm động lực để kiên trì vượt qua. Từng bước một, tôi gây dựng và phát triển. Đến nay, công ty đã có 7 nhân sự chính, 60 cộng tác viên, cùng 8 xưởng may, 8 xưởng dệt và 3 xưởng vải. Mỗi người có thu nhập ổn định từ 3,5 đến 10 triệu đồng mỗi tháng.”

Em H’Lagi Mlô học hỏi nghề dệt từ các nghệ nhân cao tuổi.

Bên cạnh việc phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, chị H’Loang Mlô còn tạo cơ hội việc làm và hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Em H’Lagi Mlô đang là sinh viên năm 2 Đại học Tây Nguyên. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của chị H’Loang, em đã vượt lên hoàn cảnh mồ côi để tiếp tục con đường học tập. 

“Em cảm ơn chị H’Loang đã luôn đồng hành và giúp đỡ em. Từ khi được làm việc với chị, em hiểu thêm về giá trị của trang phục truyền thống của người Êđê mình. Em cũng hiểu rõ hơn về các hoa văn do các cô, các dì dệt nên, vô cùng sắc sảo và công phu. Ngoài ra, em còn có thêm nguồn tài chính để chăm lo cho việc học của mình, giải quyết được các vấn đề về xe cộ và nơi ở, từ đó có thể yên tâm chuyên tâm học hành. Em hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều người biết đến và yêu thích các sản phẩm thổ cẩm của người Êđê mình hơn", em H’Lagi Mlô nói.

Với hoa văn tinh xảo, màu sắc độc đáo và đậm đà bản sắc văn hóa, thổ cẩm Tây Nguyên ngày càng thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Anh Donovan Fink, du khách đến từ Mỹ, chia sẻ cảm nhận của mình: “Tôi thực sự rất ấn tượng. Trang phục này mặc rất thoải mái, các hoa văn thì vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Tôi rất vui khi được trải nghiệm. Đây là một bộ trang phục rất đẹp và đặc sắc. Tôi cũng muốn mua một bộ mang về làm quà cho gia đình để họ có thể hiểu thêm về nét văn hóa này.”

Anh Donovan Fink thích thú khi được khoác lên thổ cẩm Êđê.

Giữa nhịp sống hiện đại, những người trẻ như chị H’Loang Mlô đang âm thầm giữ lửa cho nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Với sự sáng tạo, kiên trì và khát vọng lan tỏa văn hóa, tin rằng trong tương lai, thổ cẩm Êđê sẽ tiếp tục khẳng định vị thế, trở thành cầu nối đưa những giá trị truyền thống bền vững hòa nhịp cùng dòng chảy của thời đại.

H Zawut Byă/VOV-Tây Nguyên
Tag: Êđê thổ cẩm hiện đại khởi nghiệp sáng tạo văn hóa Tây Nguyên thời trang dân tộc
Sắc xuân trên khung dệt thổ cẩm người Êđê ở Đắk Lắk

Sắc xuân trên khung dệt thổ cẩm người Êđê ở Đắk Lắk

VOV.VN - Mùa xuân này, sắc màu thổ cẩm Êđê đang hiện hữu tại xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Với việc ra đời câu lạc bộ dệt thổ cẩm, nhiều chị em người Êđê được truyền thêm động lực để học và lưu giữ, phát huy nghề dệt.

Sáng tạo để bảo tồn nghề dệt thổ cẩm ở Gia Lai

Sáng tạo để bảo tồn nghề dệt thổ cẩm ở Gia Lai

VOV.VN - Thổ cẩm là một trong những sản phẩm văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số ở Gia Lai, nhưng đang có nguy cơ mai một. Trong bối cảnh ấy, một người con của Tây Nguyên đã bảo tồn thổ cẩm đầy sáng tạo khi dùng thổ cẩm làm thành các sản phẩm thời trang, bán ra thị trường.

Truyền dạy dệt thổ cẩm truyền thống của người Êđê

Truyền dạy dệt thổ cẩm truyền thống của người Êđê

VOV.VN - Chiều nay (2/11), tại xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ dệt thổ cẩm truyền thống của người Êđê buôn Drai Hling và khai giảng lớp hướng dẫn truyền dạy dệt thổ cẩm truyền thống của người Êđê.

