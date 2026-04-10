Concert khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc ở Quảng Ninh hứa hẹn nhiều bất ngờ

Ngày 11/4 chính thức khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh - ngày hội của những người làm phát thanh nói riêng và những người làm báo nói chung. Để hiểu hơn về công tác chuẩn bị, phóng viên VOV.VN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Lãm - Giám đốc Báo và PTTH Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban tổ chức LHPT toàn quốc năm 2026.

PV: Thưa ông, đây là lần thứ hai Quảng Ninh phối hợp tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc. Ông có thể chia sẻ những điểm mới nổi bật của Liên hoan năm nay?

Ông Nguyễn Thế Lãm: Năm nay là lần thứ 2 tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc. Năm nay có những nét mới như dấu ấn như chương trình khai mạc, đặc biệt là các hội thảo quốc thế. Năm nay có điểm rất mới đó là có hạng mục thi podcast, đó cũng là xu thế của phát thanh trong bối cảnh báo chí đang có những dịch chuyển lên môi trường số. VOV lựa chọn nhiều chủ đề rất hấp dẫn hay các trao đổi nghiệp vụ và các hoạt động bên lề đều rất phong phú và có ý nghĩa với giới báo chí cả nước.

Ông Nguyễn Thế Lãm – Giám đốc Báo và PTTH Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

Trong suốt thời gian qua, Báo và PTTH Quảng Ninh chúng tôi đã báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh để triển khai công tác với VOV, rất chủ động và tích cực.

Đến nay các công việc phối hợp triển khai rất tích cực và nhịp nhàng, tất cả hướng tới kỳ liên hoan ấn tượng và thành công tại tỉnh Quảng Ninh. Để chuẩn bị cho chương trình, chúng tôi huy động tất cả trang thiết bị, máy móc và những con người có nghiệp vụ tốt nhất để phối hợp phụ vụ chương trình này. Qua khảo sát, công tác chuẩn bị đến thời điểm này đã hoàn tất

PV: Ngay sau khi nhận cờ đăng cai từ năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai công tác chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc như thế nào?

Ông Nguyễn Thế Lãm: Ngay sau khi tỉnh Quảng Ninh nhận cờ đăng cai Liên hoan Phát thanh toàn quốc từ năm 2024, chúng tôi đã chuẩn bị các bước và bắt tay vào làm ngay công tác chuẩn bị từ tâm thế cho đến các điều kiện để sẵn sàng cho liên hoan.

Ngoài việc báo cáo, tham mưu còn chủ động đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh các hoạt động riêng như trưng bày, triển lãm về lịch sử báo chí của tỉnh Quảng Ninh và VOV. Cũng như hình ảnh của các cơ quan báo chí sản xuất chương trình phát thanh tại Liên hoan Phát thanh lần này. Tổ chức hội chợ hay các hoạt động bên lề.

Để chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, tỉnh Quảng Ninh đầu tư xây dựng cho Báo và PTTH Quảng Ninh 1 trụ sở mới nên các điều kiện tổ chức Liên hoan phát thanh thuận lợi hơn.

Ban Tổ chức chuẩn bị cơ bản hoàn tất cho Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

PV: Quảng Ninh đã chuẩn bị như thế nào để bảo đảm công tác đón tiếp các đoàn đại biểu tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc được chu đáo, chuyên nghiệp?

Ông Nguyễn Thế Lãm: Chúng tôi coi việc đón tiếp chu đáo chân tình các bạn đồng nghiệp từ khắp nới trên cả nước về là yêu cầu rất lớn mà chúng tôi đặt ra từ lúc thực hiện công tác chuẩn bị cho liên hoan.

Đối với các đoàn chúng tôi đều phân công các cá nhân cụ thể trực tiếp phụ trách cho các đoàn để tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn, chăm sóc cho các đoàn khi đến với tỉnh Quảng Ninh tham gia các hoạt động của liên hoan. Chúng tôi có các đầu mối đề nhận thông tin và phối hợp với VOV để hỗ trợ cho các đoàn. Từ thông tin từ khách sạn lưu trú cho đến các hoạt động hỗ trợ cho các đoàn…

PV: Theo ông, Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm nay có ý nghĩa như thế nào trong việc kết nối đội ngũ những người làm báo, làm phát thanh trên cả nước?

Ông Nguyễn Thế Lãm: Buổi khai mạc của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ có nhiều tiết mục nghệ thuật ấn tượng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đây là một chương trình Concert rất là quy mô, với sự quan tâm đầu tư chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh từ công tác đảm bảo an ninh trật tự rồi các điều kiện để các nghệ sĩ toả sáng được tốt nhất. Tôi cho rằng đây là một chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ rất ấn tượng.

Chúng tôi rất mong muốn kỳ Liên hoan phát thanh lần thứ XVII lần này là một hoạt động thành công, chu đáo và làm sao kết nối được đồng nghiệp cả nước trong một hoạt động nghiệp vụ bổ ích, vui vẻ. Nhất là sau khi sắp xếp các các đơn vị hành chính và sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị báo chí có nhiều thay đổi trong bối cảnh mới.

Chúng tôi là những người làm báo tỉnh Quảng Ninh rất kỳ vọng kỳ liên hoan lần này, tỉnh Quảng Ninh sẽ được lan toả rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng được các nhà báo giới thiệu đến với công chúng cả nước hình ảnh Quảng Ninh năng động sáng tạo. Đặc biệt là giới thiệu những đổi mới sáng tạo hay những cảnh đẹp để mọi người đến thăm Quảng Ninh nhiều hơn qua đó cũng giúp phát triển hơn nữa ngành kinh tế du lịch của tỉnh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!