中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Concert khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc ở Quảng Ninh hứa hẹn nhiều bất ngờ

Thứ Sáu, 06:00, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mọi công tác chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh đã cơ bản hoàn tất. Với nhiều điểm mới nổi bật, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, Concert khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc ở Quảng Ninh hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Ngày 11/4 chính thức khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh - ngày hội của những người làm phát thanh nói riêng và những người làm báo nói chung. Để hiểu hơn về công tác chuẩn bị, phóng viên VOV.VN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Lãm - Giám đốc Báo và PTTH Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban tổ chức LHPT toàn quốc năm 2026.

PV: Thưa ông, đây là lần thứ hai Quảng Ninh phối hợp tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc. Ông có thể chia sẻ những điểm mới nổi bật của Liên hoan năm nay?

Ông Nguyễn Thế Lãm: Năm nay là lần thứ 2 tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc. Năm nay có những nét mới như dấu ấn như chương trình khai mạc, đặc biệt là các hội thảo quốc thế. Năm nay có điểm rất mới đó là có hạng mục thi podcast, đó cũng là xu thế của phát thanh trong bối cảnh báo chí đang có những dịch chuyển lên môi trường số. VOV lựa chọn nhiều chủ đề rất hấp dẫn hay các trao đổi nghiệp vụ và các hoạt động bên lề đều rất phong phú và có ý nghĩa với giới báo chí cả nước.

concert khai mac lien hoan phat thanh toan quoc o quang ninh hua hen nhieu bat ngo hinh anh 1
Ông Nguyễn Thế Lãm – Giám đốc Báo và PTTH Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

Trong suốt thời gian qua, Báo và PTTH Quảng Ninh chúng tôi đã báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh để triển khai công tác với VOV, rất chủ động và tích cực.

Đến nay các công việc phối hợp triển khai rất tích cực và nhịp nhàng, tất cả hướng tới kỳ liên hoan ấn tượng và thành công tại tỉnh Quảng Ninh. Để chuẩn bị cho chương trình, chúng tôi huy động tất cả trang thiết bị, máy móc và những con người có nghiệp vụ tốt nhất để phối hợp phụ vụ chương trình này. Qua khảo sát, công tác chuẩn bị đến thời điểm này đã hoàn tất 

PV: Ngay sau khi nhận cờ đăng cai từ năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai công tác chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc như thế nào?

Ông Nguyễn Thế Lãm: Ngay sau khi tỉnh Quảng Ninh nhận cờ đăng cai Liên hoan Phát thanh toàn quốc từ năm 2024, chúng tôi đã chuẩn bị các bước và bắt tay vào làm ngay công tác chuẩn bị từ tâm thế cho đến các điều kiện để sẵn sàng cho liên hoan.

Ngoài việc báo cáo, tham mưu còn chủ động đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh các hoạt động riêng như trưng bày, triển lãm về lịch sử báo chí của tỉnh Quảng Ninh và VOV. Cũng như hình ảnh của các cơ quan báo chí sản xuất chương trình phát thanh tại Liên hoan Phát thanh lần này. Tổ chức hội chợ hay các hoạt động bên lề.

Để chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, tỉnh Quảng Ninh đầu tư xây dựng cho Báo và PTTH Quảng Ninh 1 trụ sở mới nên các điều kiện tổ chức Liên hoan phát thanh thuận lợi hơn.

concert khai mac lien hoan phat thanh toan quoc o quang ninh hua hen nhieu bat ngo hinh anh 2
Ban Tổ chức chuẩn bị cơ bản hoàn tất cho Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

PV: Quảng Ninh đã chuẩn bị như thế nào để bảo đảm công tác đón tiếp các đoàn đại biểu tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc được chu đáo, chuyên nghiệp?

Ông Nguyễn Thế Lãm: Chúng tôi coi việc đón tiếp chu đáo chân tình các bạn đồng nghiệp từ khắp nới trên cả nước về là yêu cầu rất lớn mà chúng tôi đặt ra từ lúc thực hiện công tác chuẩn bị cho liên hoan.

Đối với các đoàn chúng tôi đều phân công các cá nhân cụ thể trực tiếp phụ trách cho các đoàn để tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn, chăm sóc cho các đoàn khi đến với tỉnh Quảng Ninh tham gia các hoạt động của liên hoan. Chúng tôi có các đầu mối đề nhận thông tin và phối hợp với VOV để hỗ trợ cho các đoàn. Từ thông tin từ khách sạn lưu trú cho đến các hoạt động hỗ trợ cho các đoàn…

PV: Theo ông, Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm nay có ý nghĩa như thế nào trong việc kết nối đội ngũ những người làm báo, làm phát thanh trên cả nước?

Ông Nguyễn Thế Lãm: Buổi khai mạc của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ có nhiều tiết mục nghệ thuật ấn tượng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đây là một chương trình Concert rất là quy mô, với sự quan tâm đầu tư chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh từ công tác đảm bảo an ninh trật tự rồi các điều kiện để các nghệ sĩ toả sáng được tốt nhất. Tôi cho rằng đây là một chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ rất ấn tượng.

concert khai mac lien hoan phat thanh toan quoc o quang ninh hua hen nhieu bat ngo hinh anh 3
Ông Nguyễn Thế Lãm – Giám đốc Báo và PTTH Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh: Buổi khai mạc của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ có nhiều tiết mục nghệ thuật ấn tượng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Chúng tôi rất mong muốn kỳ Liên hoan phát thanh lần thứ XVII lần này là một hoạt động thành công, chu đáo và làm sao kết nối được đồng nghiệp cả nước trong một hoạt động nghiệp vụ bổ ích, vui vẻ. Nhất là sau khi sắp xếp các các đơn vị hành chính và sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị báo chí có nhiều thay đổi trong bối cảnh mới.

Chúng tôi là những người làm báo tỉnh Quảng Ninh rất kỳ vọng kỳ liên hoan lần này, tỉnh Quảng Ninh sẽ được lan toả rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng được các nhà báo giới thiệu đến với công chúng cả nước hình ảnh Quảng Ninh năng động sáng tạo. Đặc biệt là giới thiệu những đổi mới sáng tạo hay những cảnh đẹp để mọi người đến thăm Quảng Ninh nhiều hơn qua đó cũng giúp phát triển hơn nữa ngành kinh tế du lịch của tỉnh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

lien_hoan_phat_thanh_-799095652528320117.jpg

Phát thanh trực tiếp: “Thắp lửa” LHPT toàn quốc lần thứ XVII

VOV.VN - Với sự tham gia của 26 đơn vị trên cả nước, hạng mục Phát thanh trực tiếp được xem là “điểm nhấn” của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, mang đến những chương trình sôi động, giàu tính thời sự và thể hiện rõ hơi thở chuyển đổi số trong báo chí phát thanh hiện đại.

 

Đinh Trung-Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Liên hoan Phát thanh toàn quốc Quảng Ninh khai mạc 11/4 lần thứ XVII thi Podcast Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Lãm báo chí chuyển đổi số hội thảo chuyên môn ngày hội phát thanh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Phát thanh trực tiếp, nơi bản lĩnh người làm báo được thử thách

VOV.VN - Ngày 9/4, đã có 8 trong tổng số 26 đội thi hạng mục Phát thanh trực tiếp, mở đầu chuỗi hoạt động của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh. Mỗi chương trình kéo dài từ 30 - 45 phút, phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh và đồng thời trên các nền tảng số.

LHPT toàn quốc lần thứ XVII: 26 đơn vị "so tài" hạng mục Phát thanh trực tiếp

VOV.VN - Hạng mục Phát thanh trực tiếp tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII chính thức khởi tranh với sự tham gia của 26 đơn vị, mang đến những chương trình giàu tính thời sự, tương tác cao và thể hiện bản lĩnh làm nghề trong bối cảnh chuyển đổi số.

Phát thanh trực tiếp đồng hành với cuộc sống

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026 quy tụ 26 đơn vị tham gia phần thi phát thanh trực tiếp với nhiều đề tài thời sự, gần gũi đời sống. Đây là “đặc sản” của các kỳ liên hoan, nơi các ê-kíp thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp và thử nghiệm cách làm phát thanh đa nền tảng.

NGƯỜI VIỆT
Giáo dục
VĂN HÓA
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc