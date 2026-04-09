LHPT toàn quốc lần thứ XVII: 26 đơn vị "so tài" hạng mục Phát thanh trực tiếp

Thứ Năm, 09:46, 09/04/2026
VOV.VN - Hạng mục Phát thanh trực tiếp tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII chính thức khởi tranh với sự tham gia của 26 đơn vị, mang đến những chương trình giàu tính thời sự, tương tác cao và thể hiện bản lĩnh làm nghề trong bối cảnh chuyển đổi số.

Sáng nay (9/4), tại trường quay S7, trụ sở Báo và Phát thanh – Truyền hình Quảng Ninh diễn ra phần thi Phát thanh trực tiếp, mở màn cho chuỗi hoạt động của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Đây là nội dung luôn được triển khai sớm nhất, đồng thời được xem là “điểm nhấn” góp phần tạo nên sức hút cho ngày hội của những người làm phát thanh cả nước.

Sáng 9/4, tại phim trường S7, trụ sở Báo và Phát thanh – Truyền hình Quảng Ninh diễn ra phần thi Phát thanh trực tiếp, mở màn cho chuỗi hoạt động của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Hạng mục Phát thanh trực tiếp tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII ghi nhận sự tham gia của 26 đội thi, trong đó có nhiều ê-kíp giàu kinh nghiệm, từng ghi dấu ấn qua các kỳ liên hoan trước. Thời lượng chương trình linh hoạt từ 30 đến 45 phút tạo thêm không gian để các nhóm thi thể hiện chiều sâu nội dung cũng như bản lĩnh xử lý tình huống trực tiếp.

Các đội thi mang đến nhiều cách thể hiện sáng tạo, hấp dẫn trong không gian phát thanh hiện đại

Tại kỳ Liên hoan năm nay, ngoài việc chấm điểm nội dung, Ban giám khảo còn đánh giá toàn diện từ giọng dẫn MC đến khả năng phối hợp của các thành viên tham gia ê-kíp. Những tiêu chí này nhằm tôn vinh các chương trình có cách thể hiện hấp dẫn, lôi cuốn, đồng thời xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh trong quá trình kết nối với hiện trường – yếu tố đặc thù của phát thanh trực tiếp.

Ban giám khảo theo dõi, đánh giá các chương trình phát thanh trực tiếp với nhiều tiêu chí chuyên môn.
Tiểu ban Giám khảo chấm thi hạng mục Phát thanh trực tiếp hội ý

Theo Tiểu ban Giám khảo chấm thi hạng mục Phát thanh trực tiếp, nội dung thi của các đơn vị đã chủ động lồng ghép thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong đời sống. Các vấn đề thực tiễn như những “điểm nghẽn” trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp và giải pháp tháo gỡ cũng được đề cập thẳng thắn. Đặc biệt, những vấn đề thời sự nổi bật của đất nước như mục tiêu tăng trưởng hai con số hay tiến độ dự án sân bay Long Thành cũng được các đơn vị khai thác, cho thấy sự nhạy bén và tinh thần bám sát dòng chảy thời cuộc của đội ngũ làm phát thanh.

Nhiều khách mời là lãnh đạo chủ chốt các địa phương cùng các chuyên gia, nhà tư vấn tham gia chương trình đã góp phần đưa các chương trình phát thanh trực tiếp thành diễn đàn đối thoại cởi mở giữa chính quyền và người dân. Bên cạnh các chủ đề chính sách, nhiều vấn đề gần gũi với đời sống như đất đai, nhà ở... cũng được phản ánh sinh động, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng tính tương tác với thính giả. 

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIVII - Quảng Ninh 2026 cho biết: "Phát thanh trực tiếp luôn là một lĩnh vực, phương thức làm phát thanh rất thuyết phục, sống động. Tôi tin rằng phát thanh trực tiếp sẽ tìm ra được những cơ hội phát triển mới trong bối cảnh mà chuyển đổi số và trong không gian phát triển mở rộng hơn bao giờ hết so với trước đây.

Chính vì vậy, việc có 26 đoàn đăng ký tham gia thể loại phát thanh trực tiếp cho thấy sự quan tâm của các đồng nghiệp đối với loại hình chương trình này và việc mà chúng ta duy trì, phát triển phát thanh trực tiếp cũng là một hướng để duy trì sự tồn tại và phát triển của phát thanh, khẳng định vai trò, vị trí của phát thanh trong đời sống và trong các loại hình báo chí".

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: Liên hoan Phát thanh phát thanh trực tiếp VOV Quảng Ninh báo chí truyền thông chuyển đổi số thời sự chương trình phát thanh nghề báo sự kiện truyền thông
Danh sách Hội đồng giám khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc XVII - Quảng Ninh 2026
Danh sách Hội đồng giám khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc XVII - Quảng Ninh 2026

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 quy tụ Hội đồng giám khảo gồm nhiều nhà báo, chuyên gia giàu kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng chuyên môn cho công tác chấm giải.

Danh sách Hội đồng giám khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc XVII - Quảng Ninh 2026

Danh sách Hội đồng giám khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc XVII - Quảng Ninh 2026

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 quy tụ Hội đồng giám khảo gồm nhiều nhà báo, chuyên gia giàu kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng chuyên môn cho công tác chấm giải.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc XVII: Phần thi phát thanh trực tiếp đã sẵn sàng
Liên hoan Phát thanh toàn quốc XVII: Phần thi phát thanh trực tiếp đã sẵn sàng

VOV.VN - Chiều 8/4, công tác chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 diễn ra khẩn trương tại trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. Đây là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn quan trọng, trong đó phần thi phát thanh trực tiếp sẽ khai màn từ ngày mai (9/4).

Liên hoan Phát thanh toàn quốc XVII: Phần thi phát thanh trực tiếp đã sẵn sàng

Liên hoan Phát thanh toàn quốc XVII: Phần thi phát thanh trực tiếp đã sẵn sàng

VOV.VN - Chiều 8/4, công tác chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 diễn ra khẩn trương tại trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. Đây là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn quan trọng, trong đó phần thi phát thanh trực tiếp sẽ khai màn từ ngày mai (9/4).

Bạn bè quốc tế gửi lời chúc Liên hoan phát thanh toàn quốc 2026 thành công
Bạn bè quốc tế gửi lời chúc Liên hoan phát thanh toàn quốc 2026 thành công

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – năm 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức từ ngày 11 – 13/4.

Bạn bè quốc tế gửi lời chúc Liên hoan phát thanh toàn quốc 2026 thành công

Bạn bè quốc tế gửi lời chúc Liên hoan phát thanh toàn quốc 2026 thành công

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – năm 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức từ ngày 11 – 13/4.

