Công nghệ số góp phần đánh thức di sản Chăm

Tại Tháp Pô Klong Garai, công trình kiến trúc Chăm tiêu biểu ở phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa, du khách chăm chú đưa điện thoại quét mã QR trước các tháp Chăm cổ kính. Chỉ sau vài giây, thông tin về lịch sử, kiến trúc, hiện vật và giá trị văn hóa của di tích hiện lên trên màn hình.

Chị Tài Công Thùy Diễm, hướng dẫn viên tại di tích Pô Klong Garai, cho biết, hệ thống mã QR đang hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động tham quan, tìm hiểu di sản. “Mã QR để du khách thập phương về đây, khi đi lẻ có thể quét mã QR, nghe âm thanh thuyết minh, đi theo từng góc, từng góc của ngôi đền, có thể xem. Khi âm thanh đọc tới đâu có thể xem trực tiếp tại hiện trường, có ảnh minh họa. Chúng tôi ngồi đây, du khách có thắc mắc gì sẽ giải đáp” - chị Tài Công Thùy Diễm chia sẻ.

Du khách trải nghiệm thông qua mã QR tại di tích văn hóa Chăm

Quét mã QR để truy cập thông tin về văn hóa Chăm, là cách khám phá mới đang được áp dụng tại nhiều di sản ở Khánh Hòa nhân Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Anh Trần Hữu Lý, du khách đến từ Gia Lai , cảm thấy rất thú vị với cách trải nghiệm mới: “Rất là tiện khi tôi muốn biết những thông tin chi tiết gì về tháp hay là lịch sử gì đó hoặc là cảnh quan, một số tháp lân cận thì có nhiều thông tin hơn. Có mã QR này, đôi lúc mình không có hướng dẫn viên thì mình biết được nhiều thông tin văn hóa lịch sử hơn”.

Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh số hóa phục vụ tham quan, trải nghiệm di sản văn hóa Chăm

Số hóa di sản văn hóa Chăm là chương trình mới được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa triển khai. Từ đầu tháng 6 đến nay, các nhóm kỹ thuật đã khảo sát thực địa, quét 3D, chụp ảnh và xử lý dữ liệu tại nhiều điểm di sản tiêu biểu. Toàn bộ dữ liệu được tích hợp cùng hệ thống tư liệu, hiện vật do Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh và Bảo tàng tỉnh cung cấp.

Ông Nguyễn Chí Thanh, chuyên gia kỹ thuật tham gia chương trình chia sẻ, việc số hóa hình ảnh và thông tin, tỉnh Khánh Hòa còn tích hợp công nghệ thực tế ảo và nhiều ngôn ngữ, giúp mở rộng khả năng tiếp cận di sản cho du khách trong nước và quốc tế. “Hiện nay, chúng tôi triển khai là bốn ngôn ngữ chính bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Trung và tiếp tục bổ sung từ 7 đến 12 ngôn ngữ nữa. Ngoài ra thì cái phần số hóa thì sẽ có những thông tin liên quan đến về nội dung hình ảnh. Về phần thuyết minh thì trong đấy đặc biệt nó còn có phần công nghệ số hóa. Không gian thực tế ảo là không gian là 3D” - ông Nguyễn Chí Thanh nói.

Trải nghiệm không gian số tăng thêm sức hấp dẫn tại các di tích

Theo kế hoạch, trong thời gian diễn ra Ngày hội văn hóa Chăm lần thứ VI, năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch sẽ lắp đặt 5 bộ màn hình cảm ứng tại các địa điểm phục vụ công chúng như Tháp Bà Ponagar, Tháp Pô Klong Garai, tại Quảng trường 16 Tháng 4 ở phường Đông Hải và bên lề Hội thảo khoa học về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm, diễn ra ngày 27/6, tại phường Đông Hải. Nền tảng số về di sản văn hóa Chăm của tỉnh Khánh Hòa sẽ chính thức ra mắt tại hội thảo này.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Trước thềm Ngày hội văn hóa Chăm chúng tôi đã hoàn thành việc này. Việc số hóa này thì thứ nhất là nó sẽ giúp cho ngành có thêm một sản phẩm du lịch rất thú vị dành cho du khách khi du khách có thể đến đây có thể trải nghiệm bằng không gian thực tế cũng như là không gian ảo. Mặt khác là đối với những du khách mà chưa có điều kiện đến tận nơi thì cũng có thể tham quan qua việc số hóa 3D này”.

Du khách tham quan Tháp Pô Klong Garai, ở phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa,

Từ những công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi, công nghệ số đang mở thêm cánh cửa để công chúng tiếp cận di sản Chăm. Việc số hóa không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo động lực cho chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, đưa di sản đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

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