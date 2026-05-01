Cựu chiến binh Cần Thơ giữ lửa đờn ca tài tử trên chợ nổi Cái Răng

Thứ Sáu, 08:00, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào mỗi sáng chủ nhật cách tuần, từ 6h-8h giờ sáng, chiếc bè mộc mạc tại chợ nổi Cái Răng đã trở thành “điểm hẹn” của Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng – TP. Cần Thơ.

Giữa không gian văn hoá chợ nổi Cái Răng, những cựu chiến binh trình diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ - được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cựu chiến binh không ca bằng chất giọng phô diễn kỹ thuật, mà bằng tấm chân tình của người miền Tây mộc mạc, chân chất, không cầu kỳ hình thức bên ngoài, giọng ca của những cựu chiến binh không chỉ là âm thanh, mà còn là tiếng nói của tâm hồn người trót yêu những bài ca quê hương.

cuu chien binh can tho giu lua don ca tai tu tren cho noi cai rang hinh anh 1
CLB Đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng sinh hoạt chủ nhật cách tuần trên chợ nổi.

CLB Đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng có 19 thành viên, từng công tác trong quân đội. Ông Phan Thanh Dũng, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Đây là một sân chơi mang tính chất ý nghĩa về mặt chính trị nhằm làm sao tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như quy định của địa phương kêu gọi bà con, du khách tham quan chợ nổi cùng lên giao lưu với chúng tôi”.

Những bài đờn ca tài tử được lưu truyền chứa đựng những nội dung phản ánh văn hóa lâu đời của người Việt Nam, gắn liền với các đề tài về lịch sử, về công lao cứu nước, giữ nước, về những tấm gương anh hùng dân tộc. Ngoài ra, khía cạnh đạo đức, luân lý gia đình, xã hội cũng thường xuyên được nhắc đến, như tình cha con, sự thủy chung của vợ chồng, tình nghĩa bạn bè…

cuu chien binh can tho giu lua don ca tai tu tren cho noi cai rang hinh anh 2
Du khách và người dân giao lưu cùng CLB Đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng.

Người dân Nam Bộ nói chung, CLB Đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng nói riêng đã biến đờn ca tài tử thành một phương tiện để bày tỏ tình cảm, tâm tư, nỗi lòng, cũng như để giao lưu, kết nối với nhau. Tiếng đờn lời ca không chỉ mang đến niềm vui, sự thư thái, mà còn là nơi để họ tìm thấy sự đồng điệu, sẻ chia và gắn bó với cộng đồng, với nguồn cội.

Tham quan bè của CLB Đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng, du khách Võ Thị Hoài Thu, đến từ tỉnh Đắk Lắk bày tỏ: “Đây là lần đầu tôi nghe đờn ca tài tử, tôi chưa từng nghe trước đây. Tôi thấy rất hay, nó mang màu sắc vùng miền rất độc đáo”.

cuu chien binh can tho giu lua don ca tai tu tren cho noi cai rang hinh anh 3
CLB Đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng đã biến đờn ca tài tử thành một phương tiện để bày tỏ tình cảm, tâm tư, nỗi lòng, cũng như để giao lưu, kết nối.

Đến từ tỉnh An Giang, anh Nguyễn Việt Khoa giao lưu một bài ca cổ cùng các cựu chiến binh, anh rất vui và mong muốn sẽ có nhiều hoạt động lan toả loại hình nghệ thuật này hơn: “Tới đây đi du lịch cảm thấy rất phấn khởi và muốn đến nhiều lần nữa để thêm nhiều dịp trao đổi lời ca tiếng hát với các cựu chiến binh”.

Điểm thu hút của CLB không chỉ ở ngón đờn tài hoa, giọng ca tài tử ngọt ngào của các thành viên, mà còn ở nội dung của từng bài ca. Lồng ghép trong các bài đờn ca tài tử là những điệu lý, bài vọng cổ quen thuộc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc bất khuất, kiên cường, tình đoàn kết quân dân. Mỗi bài ca là một câu chuyện kể, tự hào về “Bộ đội cụ Hồ” truyền lửa cho thế hệ trẻ.

cuu chien binh can tho giu lua don ca tai tu tren cho noi cai rang hinh anh 4
Giữa không gian chợ nổi Cái Răng, những thanh âm đờn ca hoà quyện cùng nhịp chèo sông nước vẫn tạo nên sức hút riêng, hấp dẫn đối với du khách.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, thành viên CLB Đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng cho hay, nhiều thành viên nay tóc đã điểm bạc nhưng vẫn vẹn nguyên nhiệt huyết với những hoạt động cộng đồng, việc tham gia CLB cũng phần nào đưa di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đến gần hơn với mọi người: “Đưa tình cảm của mình vào bài ca để truyền cảm hứng lại cho các em, các con, các cháu của mình hiểu được thêm thế hệ cha anh – bộ đội cụ Hồ, ký ức oai hùng của những cuộc đấu tranh. Từ đấy, thế hệ sau này ghi nhớ và tiếp nối truyền thống vẻ vang đó”, bà Ánh Hoa bày tỏ.

Giữa không gian chợ nổi Cái Răng, những thanh âm đờn ca hoà quyện cùng nhịp chèo sông nước vẫn tạo nên sức hút riêng, hấp dẫn đối với du khách. Những tràng vỗ tay, những ánh mắt dõi theo đầy hứng khởi của mọi người, chính là quả ngọt cho CLB Đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng trong hành trình bảo tồn và lan toả di sản quý báu của dân tộc.

vov_-_xuyen_suot_dip_gio_to_hung_vuong_va_le_hoi_banh_dan_gian_nam_bo_se_la_cac_hoat_dong_giao_luu_van_hoa_-_nghe_thuat_voi_nhieu_chu_de_the_loai_khac_nhau.jpg

Cần Thơ: Giao lưu đờn ca tài tử “Tri âm hội ngộ”

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP. Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu Đờn ca tài tử Nam Bộ tại sân Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ vào tối 25/4.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Tổng kết và trao giải Liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ ở Cà Mau

VOV.VN - Sau 3 ngày diễn ra, tối nay 15/11, tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường Bạc Liêu), Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải Liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Cà Mau mở rộng lần thứ I năm 2025 với chủ đề “Ngân vang giai điệu phương Nam”.

Cà Mau khai mạc Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ
VOV.VN - Tối 13/11, tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường Bạc Liêu) đã khai mạc Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau mở rộng lần thứ I năm 2025 với chủ đề “Ngân vang giai điệu phương Nam”.

Cần Thơ mở lớp truyền nghề Đờn ca tài tử tại cộng đồng năm 2025
VOV.VN - Tiếp nối thành công năm 2024, lớp truyền nghề Đờn ca tài tử tại cộng đồng năm 2025 do Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP. Cần Thơ tổ chức sẽ bắt đầu từ ngày 8/8 tới. Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể TP. Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

