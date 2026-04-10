Đắk Lắk chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển văn hóa đọc

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Đắk Lắk diễn ra đến hết ngày 12/4, với các nội dung chính như trưng bày sách theo chủ đề; xây dựng các tủ sách chuyên đề; trưng bày tranh, ảnh về Bác Hồ, về đất và người Đắk Lắk; giới thiệu sản phẩm công nghệ số.

Ban tổ chức trao tủ sách tặng các đơn vị, trường học

Tại đây cũng tổ chức diễn đàn, tọa đàm, giao lưu tác giả - tác phẩm; hoạt động trải nghiệm sáng tạo, workshop nghệ thuật; xe thư viện lưu động phục vụ bạn đọc.

Trải nghiệm sản phẩm công nghệ số

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức trao 14 tủ sách tặng các đơn vị bộ đội, trường học và phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sách và ước mơ vươn xa”, dành cho học sinh trung học phổ thông. Cuộc thi kéo dài đến ngày 10/7, dự kiến tổng kết, trao giải vào tháng 8 năm nay.

Ngày sách và văn hóa đọc được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú lan tỏa văn hóa đọc tại Đắk Lắk

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, song song với hoạt động cấp tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phù hợp thực tế; sử dụng đa nền tảng để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

“Chúng tôi áp dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ để phát triển văn hóa đại chúng. Truyền thông rộng rãi thông qua các cơ quan báo chí, thông tấn, khai thác và sử dụng tối đa các nền tảng mạng xã hội, các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành để truyền tải những thông điệp đến cộng đồng, người dân, đặc biệt là đối với vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là một trong những nội dung thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số”, ông Nguyễn Quốc Hiệp nói.