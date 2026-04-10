中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển văn hóa đọc

Thứ Sáu, 15:29, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 10/4, tại Trung tâm Văn hóa – Du lịch tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026 với nhiều hoạt động phong phú.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Đắk Lắk diễn ra đến hết ngày 12/4, với các nội dung chính như trưng bày sách theo chủ đề; xây dựng các tủ sách chuyên đề; trưng bày tranh, ảnh về Bác Hồ, về đất và người Đắk Lắk; giới thiệu sản phẩm công nghệ số.

Ban tổ chức trao tủ sách tặng các đơn vị, trường học

Tại đây cũng tổ chức diễn đàn, tọa đàm, giao lưu tác giả - tác phẩm; hoạt động trải nghiệm sáng tạo, workshop nghệ thuật; xe thư viện lưu động phục vụ bạn đọc.

Trải nghiệm sản phẩm công nghệ số

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức trao 14 tủ sách tặng các đơn vị bộ đội, trường học và phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sách và ước mơ vươn xa”, dành cho học sinh trung học phổ thông. Cuộc thi kéo dài đến ngày 10/7, dự kiến tổng kết, trao giải vào tháng 8 năm nay.

Ngày sách và văn hóa đọc được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú lan tỏa văn hóa đọc tại Đắk Lắk

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, song song với hoạt động cấp tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phù hợp thực tế; sử dụng đa nền tảng để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

“Chúng tôi áp dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ để phát triển văn hóa đại chúng. Truyền thông rộng rãi thông qua các cơ quan báo chí, thông tấn, khai thác và sử dụng tối đa các nền tảng mạng xã hội, các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành để truyền tải những thông điệp đến cộng đồng, người dân, đặc biệt là đối với vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là một trong những nội dung thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số”, ông Nguyễn Quốc Hiệp nói.

Phát động cuộc thi ảnh “Hạnh phúc cho mọi gia đình” tại Đắk Lắk

VOV.VN - Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 14/3, tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức trưng bày ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tháng Ba trong tôi”, đồng thời phát động Cuộc thi ảnh “Hạnh phúc cho mọi gia đình” năm 2026.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Tag: văn hóa đọc chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin văn hóa ngày sách
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Lễ hội Dua Tpeng, di sản văn hóa độc đáo của người Khmer tại Đồng Nai
Lễ hội Dua Tpeng, di sản văn hóa độc đáo của người Khmer tại Đồng Nai

VOV.VN - Lễ hội Dua Tpeng (hay còn gọi là xuống bàu, phá bàu) tại xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) vừa diễn ra trong không khí sôi nổi, không chỉ thu hút đồng bào Khmer mà còn trở thành điểm hẹn của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Lễ hội Dua Tpeng, di sản văn hóa độc đáo của người Khmer tại Đồng Nai

Lễ hội Dua Tpeng, di sản văn hóa độc đáo của người Khmer tại Đồng Nai

VOV.VN - Lễ hội Dua Tpeng (hay còn gọi là xuống bàu, phá bàu) tại xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) vừa diễn ra trong không khí sôi nổi, không chỉ thu hút đồng bào Khmer mà còn trở thành điểm hẹn của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân
Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân

VOV.VN - Mỗi dịp 13 tháng Giêng, làng La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) lại rộn ràng lễ rước “ông lợn” – nghi lễ độc đáo đã tồn tại hàng trăm năm. Không chỉ là lễ hội đầu xuân, tục rước lợn dâng Thành hoàng còn phản ánh sâu sắc tín ngưỡng nông nghiệp, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý tri ân trong văn hóa làng Việt.

Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân

Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân

VOV.VN - Mỗi dịp 13 tháng Giêng, làng La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) lại rộn ràng lễ rước “ông lợn” – nghi lễ độc đáo đã tồn tại hàng trăm năm. Không chỉ là lễ hội đầu xuân, tục rước lợn dâng Thành hoàng còn phản ánh sâu sắc tín ngưỡng nông nghiệp, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý tri ân trong văn hóa làng Việt.

Khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2026 - lần 1
Khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2026 - lần 1

VOV.VN - Hội Báo xuân và Ngày hội Văn hóa đọc là hoạt động văn hóa, tri thức, góp phần tôn vinh thành tựu của báo chí cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò của sách báo và văn hóa đọc trong đời sống xã hội.

Khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2026 - lần 1

Khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2026 - lần 1

VOV.VN - Hội Báo xuân và Ngày hội Văn hóa đọc là hoạt động văn hóa, tri thức, góp phần tôn vinh thành tựu của báo chí cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò của sách báo và văn hóa đọc trong đời sống xã hội.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc