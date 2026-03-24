Lễ hội Dua Tpeng, di sản văn hóa độc đáo của người Khmer tại Đồng Nai

Thứ Ba, 16:42, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lễ hội Dua Tpeng (hay còn gọi là xuống bàu, phá bàu) tại xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) vừa diễn ra trong không khí sôi nổi, không chỉ thu hút đồng bào Khmer mà còn trở thành điểm hẹn của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Sức sống di sản trong lòng cộng đồng

Ngày 22/3, hàng ngàn người dân địa phương và du khách đã đổ về Bàu (hay còn gọi là hồ) K Poch, thuộc ấp Sóc Lớn, xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai để tham gia Lễ hội Dua Tpeng, một trong những di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia độc đáo của người Khmer ở khu vực Đồng Nai.

Người dân tham gia bắt cá 

Lễ hội Dua Tpeng của người Khmer xã Lộc Hưng là loại hình văn hóa dân gian tổng hợp có truyền thống lâu đời, nội dung phong phú, chứa đựng nhiều giá trị độc đáo. Lễ hội phản ánh tập quán sinh hoạt của cư dân nông nghiệp canh tác lúa nước và nương rẫy. Thông qua nghi thức trong lễ hội, người Khmer cầu mong sự bình an, khỏe mạnh, cây cối tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu.

Ngay sau khi hội đồng già làng thực hiện nghi lễ cúng thần linh, người dân cùng nhau xuống bàu bắt cá với các vật dụng truyền thống như nơm, gùi, đồ xúc cá và giỏ đựng.

Bên cạnh hoạt động đánh bắt, phần hội còn rộn ràng với các trò chơi dân gian như đi cà kheo, bịt mắt đập niêu, Lec Com Seng (giấu khăn)... Lễ hội cũng giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer, X’Tiêng.

Niềm vui ngày hội

Theo các già làng, trước đây lễ hội diễn ra tự phát và quy mô nhỏ lẻ ở các xã có đông người Khmer. Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội Dua Tpeng là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Từ đó đến nay, với sự quan tâm và hỗ trợ kinh phí từ Nhà nước, lễ hội nay được tổ chức bài bản, trở thành hoạt động được đón chờ của người dân trong vùng mỗi dịp tháng 3.

Già làng Lâm Đin chia sẻ: “Chúng tôi là già làng luôn vận động người dân Khmer ở đây, luôn phải phát huy truyền thống này. Lễ hội rất tốt đẹp nên bà con rất mừng, quyết tâm duy trì để truyền lại cho con cháu sau này phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt, ngày hội còn có sự chung vui của đồng bào người X’tiêng và người Kinh, cùng nhau làm cho ngày hội thêm vui, gắn kết”.

Lễ hội kết hợp phát triển du lịch

Ông Nguyễn Hữu Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hưng, Trưởng Ban tổ chức lễ hội khẳng định, việc người dân nêu cao ý thức bảo tồn các nghi thức nguyên bản là yếu tố quan trọng giúp di sản tồn tại bền vững. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng có nhiều giải pháp để di sản không bị mai một hay biến thể.

Điệu múa dân gian tại lễ hội

Xã Lộc Hưng hướng việc duy trì lễ hội kết hợp với du lịch để nâng cao đời sống cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số: “UBND xã sẽ đẩy mạnh phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá hình ảnh địa phương, lễ hội Dua Tpeng, từ đó kết nối phát triển du lịch gắn liền với văn hóa. Thời gian tới, chúng tôi sẽ thành lập các tổ cộng đồng để bảo vệ di sản, đồng thời nhân rộng các mô hình điển hình để phát triển kinh tế, giúp bà con nâng cao mức sống tốt hơn”.

Các cô gái, chàng trai Khmer biểu diễn nhạc ngũ âm

Xã Lộc Hưng gồm các xã Lộc Điền, Lộc Khánh, Lộc Hưng của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ. Sau sáp nhập xã có 26.600 người, trong đó hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, X’tiêng. Lễ hội Dua Tpeng trước đây được xã Lộc Khánh duy trì, tổ chức hằng năm.

Nhạc Ngũ Âm – Di sản quý của đồng bào Khmer

VOV.VN - Nhạc Ngũ Âm (Pin-peat) từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Từ không gian chùa chiền, phum sóc đến các sân khấu hội thi, hội diễn hôm nay, âm thanh ngũ âm vẫn ngân vang, góp phần gìn giữ và lan tỏa một di sản văn hóa giàu bản sắc.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Dua Tpeng di sản văn hóa quốc gia dân tộc Khmer Đồng Nai Bình Phước
Lưu trữ báu vật sách lá buông trong các chùa lẫn cộng đồng dân tộc Khmer
Lưu trữ báu vật sách lá buông trong các chùa lẫn cộng đồng dân tộc Khmer

VOV.VN - Việc đọc sách lá buông thường gắn liền với chùa chiền, với các vị sư và trong dịp sinh hoạt văn hoá – tôn giáo. Điều này tạo nên một văn hoá đọc mang tính trang nghiêm, chậm rãi và suy ngẫm.

Phum sóc Khmer đầm ấm Tết Bính Ngọ, sẵn sàng nhịp sống mới
Phum sóc Khmer đầm ấm Tết Bính Ngọ, sẵn sàng nhịp sống mới

VOV.VN - Tết Nguyên đán Bính Ngọ đã khép lại. Trên khắp các phum sóc Khmer ở Nam Bộ, không khí Xuân vẫn còn đọng lại trong từng mái nhà, từng con đường làng. Nhưng cùng với đó, nhịp sống lao động, học tập đã nhanh chóng trở lại, ổn định và nền nếp.

Vùng đồng bào Khmer đón năm mới
Vùng đồng bào Khmer đón năm mới

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, về với các phum sóc vùng đồng bào dân tộc Khmer thành phố Cần Thơ, người ta dễ dàng cảm nhận niềm vui hiện hữu trên từng gương mặt. Năm cũ khép lại với nhiều đổi thay tích cực, năm mới mở ra với những kỳ vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn.

