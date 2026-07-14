English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đền Cửa Ông: Ngôi đền 700 tuổi lưu giữ hào khí nhà Trần miền Đông Bắc

Thứ Ba, 06:00, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đền Cửa Ông (Đông Hải Linh Từ), phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, là một trong những di tích lịch sử văn hoá thời nhà Trần nổi tiếng linh thiêng của vùng Đông Bắc...

Đền Cửa Ông gắn liền với sự tích Đức Ông Quốc Khảo Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng (con trai thứ ba của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn), người đã đóng góp những chiến công hiển hách trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Trải qua hơn 700 năm lịch sử, đền Cửa Ông không chỉ là nơi tưởng nhớ công lao của Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng cùng các tướng lĩnh nhà Trần, mà còn là điểm hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng đặc sắc của dân tộc.

Den cua Ong ngoi den 700 tuoi luu giu hao khi nha tran mien Dong bac hinh anh 1
Tọa lạc tại vị trí “tựa sơn hướng thủy” nhìn ra vịnh Bái Tử Long, ngôi đền không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là kho tàng lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc của dân tộc

Cách thành phố Hạ Long khoảng 40 km, đền Cửa Ông tọa lạc trên đồi khu A9, hướng ra vịnh Bái Tử Long, được gọi là vị trí “tựa sơn hướng thủy”. Từ sân đền nhìn xuống là bức tranh thiên nhiên khoáng đạt với biển trời bao la, những dãy núi trùng điệp và các khu dân cư ven biển. Nơi đây có sự hòa quyện giữa núi non, biển cả tạo nên cảnh quan hữu tình, hùng tráng nhưng cũng đầy trang nghiêm.

Với những giá trị khác biệt về lịch sử, văn hóa, tâm linh, đền Cửa Ông ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch thập phương. Năm 2017, đền Cửa Ông được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Trước đó, vào năm 2016, Lễ hội đền Cửa Ông cũng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Đền Cửa Ông gồm 3 đền chính: đền Hạ, đền Trung và đền Thượng, được phân bố ở 3 vị trí khác nhau theo chiều lên cao dần hướng ra vịnh Bái Tử Long. Vị trí đền Hạ nằm ở phía dưới, thờ Mẫu. Khu đền Thượng gồm đền chính thờ Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, người có công trấn ải vùng Đông Bắc, đánh đuổi quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ thứ XIII.

Qua sử sách ghi chép, Trần Quốc Tảng được vua Trần giao nhiệm vụ trấn giữ biên cương Đông Bắc trên bộ, với đại bản doanh đặt tại Cửa Suốt. Ông là dũng tướng có công lớn trong kháng chiến chống quân Nguyên – Mông, đặc biệt là chiến thắng Vân Đồn - Cửa Lục năm 1288 đánh chặn đội quân tiếp tế, hậu cần của giặc. Đội quân trấn thủ biên cương của Trần Quốc Tảng chiến đấu dưới sự chỉ huy của vua cha là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, góp phần vào các chiến công bảo vệ quốc gia.

Den cua Ong ngoi den 700 tuoi luu giu hao khi nha tran mien Dong bac hinh anh 2
Đền Cửa Ông thờ Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, con trai thứ 3 của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng nhiều nhân thần có công dẹp giặc, trấn ải vùng Đông Bắc. Đền được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2017.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Anh, Trưởng khoa lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học quốc gia, cho biết, trước đây đền được gọi là miếu Đức Ông, sau đó thì gọi là miếu Hoàng Tiết Chế. Bởi theo tương truyền, đây là nơi thờ Đức ông Hoàng Cần, một trong những người đã có công dẹp giặc dưới thời nhà Trần. Vào khoảng những năm 40 đầu những năm 50 của thế kỷ trước, đền Cửa Ông được trùng tu tôn tạo và trở thành một trong những điểm đến du lịch thu hút rất nhiều người đến chiêm bái. Lúc này đền Cửa Ông không không chỉ thờ Đức ông Hoàng Cần mà còn thờ các vị tướng lĩnh của nhà Trần, trong đó đặc biệt là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, là một trong những vị con của Trần Hưng Đạo. Và từ đấy thì đền Cửa Ông còn được gọi với tên Đông Hải Linh Từ.

“Rất khó để xác định lịch sử hình thành ngôi đền này. Tuy nhiên, trong ghi chép từ thời Nguyễn thì ở trên núi Cẩm Sơn có một ngôi miếu gọi là miếu Đức Ông và vị thần được thờ trong đấy là Đức ông Hoàng Cần. Vì thế cho nên mới có tên là miếu Hoàng Tiết Chế và được gọi theo chức vị của vị thần được thờ trong trong đền”, TS Nguyễn Văn Anh cho biết.

Den cua Ong ngoi den 700 tuoi luu giu hao khi nha tran mien Dong bac hinh anh 3
Tại vị trí cao nhất của khuôn viên là tượng Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng cao 10m, nặng 40 tấn đứng uy nghi nhìn ra cửa biển.

Đền Cửa Ông hiện còn sở hữu nhiều pho tượng có niên đại hàng trăm năm, trong đó có 34 pho tượng quý được chạm trổ công phu, tinh xảo trong tư thế ngồi trên ngai, khám, long đình, mang nhiều giá trị nghệ thuật cao. Cùng với đó là các thần tích, thần sắc, thần phong cho các vị thần còn được lưu giữ tại đền Cửa Ông, giúp nơi đây trở thành kho tư liệu lịch sử quý giá cho các thế hệ con cháu tìm về.

Trước những công lao to lớn của Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, người dân vùng cửa biển Quảng Ninh đã tôn kính phụng thờ và tổ chức lễ hội để tri ân, tưởng nhớ hằng năm. Đến nay, đền Cửa Ông được mở rộng, xây dựng khang trang, tọa lạc trên một ngọn đồi cao, hướng ra vịnh Bái Tử Long thơ mộng, tạo nên không gian vừa hùng vĩ vừa linh thiêng.

Den cua Ong ngoi den 700 tuoi luu giu hao khi nha tran mien Dong bac hinh anh 4
Hằng năm, Lễ hội đền Cửa Ông, Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, được chính quyền địa phương tổ chức long trọng nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng (1252 - 1313).

Hơn bảy thế kỷ trôi qua, đền Cửa Ông vẫn là biểu tượng của lòng trung nghĩa, tinh thần yêu nước và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Giữa nhịp sống hiện đại, ngôi đền linh thiêng nơi cửa biển Đông Bắc tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững, vùng đất giàu truyền thống lịch sử và di sản.

Diệu Linh/VOV2
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đề xuất khai mở Hành lang Di sản Đông A tại Quảng Ninh
Đề xuất khai mở Hành lang Di sản Đông A tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ý tưởng về hành lang kết nối các di sản Đông A thời Trần theo dòng chảy lịch sử của sông Bạch Đằng không chỉ là câu chuyện bảo tồn quá khứ mà còn là kỳ vọng về một đô thị di sản, nơi nuôi dưỡng tri thức và sáng tạo cho tương lai. Tỉnh Quảng Ninh đang đề xuất ý tưởng này với sự tham vấn của nhiều chuyên gia.

Đề xuất khai mở Hành lang Di sản Đông A tại Quảng Ninh

Đề xuất khai mở Hành lang Di sản Đông A tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ý tưởng về hành lang kết nối các di sản Đông A thời Trần theo dòng chảy lịch sử của sông Bạch Đằng không chỉ là câu chuyện bảo tồn quá khứ mà còn là kỳ vọng về một đô thị di sản, nơi nuôi dưỡng tri thức và sáng tạo cho tương lai. Tỉnh Quảng Ninh đang đề xuất ý tưởng này với sự tham vấn của nhiều chuyên gia.

Quảng Ninh rộn ràng Lễ hội đền Cửa Ông
Quảng Ninh rộn ràng Lễ hội đền Cửa Ông

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, vào ngày 3 - 4/2 âm lịch hằng năm, Lễ hội Đền Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh) - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia - được chính quyền địa phương tổ chức long trọng.

Quảng Ninh rộn ràng Lễ hội đền Cửa Ông

Quảng Ninh rộn ràng Lễ hội đền Cửa Ông

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, vào ngày 3 - 4/2 âm lịch hằng năm, Lễ hội Đền Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh) - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia - được chính quyền địa phương tổ chức long trọng.

Sức dân giữ hồn làng Vị Khê (Quảng Ninh)
Sức dân giữ hồn làng Vị Khê (Quảng Ninh)

VOV.VN - Hơn 3 tỷ đồng được người dân đóng góp để phục dựng, tôn tạo đình làng Vị Khê, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết cộng đồng. Sự đồng lòng ấy đã trở thành “chất keo” gắn kết, giúp làng quê giữ được sự ổn định, phát triển và gìn giữ nếp làng, đạo lý, bản sắc văn hóa.

Sức dân giữ hồn làng Vị Khê (Quảng Ninh)

Sức dân giữ hồn làng Vị Khê (Quảng Ninh)

VOV.VN - Hơn 3 tỷ đồng được người dân đóng góp để phục dựng, tôn tạo đình làng Vị Khê, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết cộng đồng. Sự đồng lòng ấy đã trở thành “chất keo” gắn kết, giúp làng quê giữ được sự ổn định, phát triển và gìn giữ nếp làng, đạo lý, bản sắc văn hóa.

Độc đáo Lễ hội Tiên Công ở Quảng Ninh
Độc đáo Lễ hội Tiên Công ở Quảng Ninh

VOV.VN - Mỗi độ xuân về (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) vùng đảo Hà Nam (tỉnh Quảng Ninh) lại rộn ràng bước vào mùa lễ hội độc đáo có một không hai. Con cháu ở khắp nơi thành kính trở về, tất bật chuẩn bị cho nghi lễ rước các cụ thượng thọ tròn 80, 90, 100 tuổi lên Miếu Tiên Công được chờ đợi nhất trong năm.

Độc đáo Lễ hội Tiên Công ở Quảng Ninh

Độc đáo Lễ hội Tiên Công ở Quảng Ninh

VOV.VN - Mỗi độ xuân về (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) vùng đảo Hà Nam (tỉnh Quảng Ninh) lại rộn ràng bước vào mùa lễ hội độc đáo có một không hai. Con cháu ở khắp nơi thành kính trở về, tất bật chuẩn bị cho nghi lễ rước các cụ thượng thọ tròn 80, 90, 100 tuổi lên Miếu Tiên Công được chờ đợi nhất trong năm.

Rộn ràng Lễ rước đình làng Lưu Khê tại Quảng Ninh
Rộn ràng Lễ rước đình làng Lưu Khê tại Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng 22/2, UBND phường Liên Hoà (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Ban Quản lý Di tích Lịch sử – Văn hoá Đình Lưu Khê tổ chức Lễ hội đầu Xuân 2026 nhằm tri ân các vị Tiên công- những người có công đầu trong việc khai phá, quai đê lấn biển, gây dựng nên làng Lưu Khê trù phú như hôm nay.

Rộn ràng Lễ rước đình làng Lưu Khê tại Quảng Ninh

Rộn ràng Lễ rước đình làng Lưu Khê tại Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng 22/2, UBND phường Liên Hoà (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Ban Quản lý Di tích Lịch sử – Văn hoá Đình Lưu Khê tổ chức Lễ hội đầu Xuân 2026 nhằm tri ân các vị Tiên công- những người có công đầu trong việc khai phá, quai đê lấn biển, gây dựng nên làng Lưu Khê trù phú như hôm nay.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc