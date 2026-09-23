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Đền Trần Thương (Ninh Bình) sẵn sàng đón 10.000 người về dự lễ hội

Thứ Tư, 21:53, 23/09/2026
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VOV.VN - Dự kiến khoảng 10.000 người về dự Lễ hội truyền thống đền Trần Thương, gần ngày khai hội, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình khẩn trương hoàn tất các phương án tổ chức, bố trí các tổ chốt, tuần tra, kiểm soát để giữ an ninh, an toàn cho lễ hội.

Phân công rõ từng phần việc, chủ động từ sớm

Lễ hội truyền thống đền Trần Thương, xã Trần Thương tỉnh Ninh Bình năm nay diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8 âm lịch, với nhiều hoạt động ở cả phần lễ và phần hội.

Ông Lê Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Thương, Trưởng ban Tổ chức lễ hội cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. UBND xã đã thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch và phân công các cơ quan, đơn vị triển khai từng nội dung cụ thể.

Den tran thuong ninh binh san sang don 10.000 nguoi ve du le hoi hinh anh 1
Ông Lê Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình

Ban Tổ chức xác định yêu cầu xuyên suốt là tổ chức Lễ hội truyền thống đền Trần Thương và Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn trang trọng, an toàn, đúng quy định; đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương.

Cùng với các phương án tổ chức, công tác tuyên truyền cũng được địa phương đẩy mạnh. Nội dung tuyên truyền hướng tới việc giới thiệu giá trị của di tích, nét đẹp của lễ hội, đồng thời vận động người dân cùng giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường trong những ngày diễn ra các hoạt động.

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Lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra lễ hội.

Khu vực di tích được chú trọng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan để tạo không gian sạch, đẹp trước khi đón người dân và du khách. Đây cũng là một trong những phần việc được địa phương thực hiện song song với chuẩn bị chương trình lễ hội.

Ông Nguyễn Tiên Phong, Trưởng phòng Văn hóa và Xã hội, xã Trần Thương cho biết, theo kế hoạch, chương trình khai hội diễn ra vào tối ngày 16 tháng 8 âm lịch, nhân kỷ niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Lễ hội gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được thực hiện theo nghi lễ truyền thống của địa phương. Giá trị của đền Trần Thương không chỉ nằm ở kiến trúc và hiện vật mà còn được gìn giữ trong đời sống cộng đồng qua các nghi lễ, lễ hội và tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần

Den tran thuong ninh binh san sang don 10.000 nguoi ve du le hoi hinh anh 3
Ông Nguyễn Tiên Phong, Trưởng phòng Văn hóa và Xã hội, tỉnh Ninh Bình

Ở phần hội, một số hoạt động được xây dựng theo hướng tăng tính trải nghiệm và giáo dục truyền thống. Địa phương phối hợp với Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình trải nghiệm sự tích Kho lương của đền Trần Thương. Chương trình “Em yêu lịch sử quê hương” cũng được tổ chức, giới thiệu thân thế, sự nghiệp của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông ở thế kỷ XIII.

Theo Ban Tổ chức, dự kiến khoảng 10.000 người sẽ về tham gia lễ hội. Với quy mô này, các hoạt động phần hội được chuẩn bị để tạo không gian sinh hoạt văn hóa, giúp người dân và du khách, nhất là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, truyền thống của vùng đất Trần Thương.

Lập chốt từ ngoài vào trong, chủ động giữ an toàn

Trước lượng khách dự kiến đông, lực lượng chức năng đã chủ động phương án giữ an ninh, bảo đảm giao thông.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Công an xã Trần Thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an xã đã xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng, công cụ, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội.

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Lực lượng được bố trí thành các tổ chốt theo từng khu vực, từ bên ngoài vào bên trong lễ hội. Cách bố trí này nhằm chủ động kiểm soát tình hình giao thông, an ninh trật tự ngay từ các khu vực tiếp cận, thay vì chỉ tập trung lực lượng tại khu vực trung tâm.

“Trong kế hoạch, chúng tôi đã cử các tổ chốt từ ngoài vào trong để đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. Xác định đây là lễ hội có rất đông du khách thập phương đến nên có thể xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông cũng như các vấn đề về an ninh trật tự, như lợi dụng đông người để thực hiện hành vi trộm cắp”, Trung tá Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

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Lực lượng chức năng triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước ngày khai hội đền Trần Thương.

Từ việc phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ, xã Trần Thương đang hoàn tất những phần việc cuối cùng trước ngày khai hội. Việc chủ động các phương án ngay từ sớm được kỳ vọng giúp lễ hội diễn ra an toàn, trang trọng, để người dân và du khách yên tâm về với đền Trần Thương.

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Hành hương về "kho lương huyền thoại" Trần Thương đầu năm Bính Ngọ

VOV.VN - Đền Trần Thương (xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ) nay là xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình đón những bước chân hành hương trong không gian tĩnh mịch và tôn nghiêm. Người dân tìm về "kho lương huyền thoại" thành kính dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần và lắng mình trước hào khí Đông A lẫm liệt.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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