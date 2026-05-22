Bắc Ninh đón nhận bằng công nhận Bảo vật quốc gia Tượng Phật Mẫu Man Nương tại chùa Tổ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Nhân Cường, Chủ tịch UBND phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh cho biết, Tượng Phật Mẫu Man Nương có niên đại khoảng thế kỷ XVIII gắn liền với huyền tích Phật Mẫu Man Nương - nhân vật trung tâm của tín ngưỡng Tứ Pháp, một biểu tượng văn hóa đặc sắc thể hiện sự giao thoa giữa Phật giáo du nhập từ Ấn Độ với tín ngưỡng bản địa của cư dân nông nghiệp vùng châu thổ sông Hồng.

Ông Nguyễn Nhân Cường, Chủ tịch UBND phường Song Liễu phát biểu tại buổi lễ

Pho tượng được tạo tác bằng gỗ, phủ sơn son đỏ trong tư thế tọa thiền trên tòa sen, mang vẻ đẹp nữ tính, khỏe khoắn và giàu tính biểu cảm. Điểm đặc biệt là tượng không mặc pháp y, thể hiện dấu ấn tín ngưỡng dân gian và triết lý gắn với tín ngưỡng cầu mưa của cư dân nông nghiệp cổ.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tặng hoa chúc mừng phường Song Liễu và chùa Tổ đón nhận Bằng công nhận Bảo vật quốc gia đối với Tượng Phật Mẫu Man Nương

Theo các nhà nghiên cứu, đây là hiện vật độc bản, không có phiên bản thứ hai trong hệ thống di tích hiện nay, có giá trị đặc biệt trong nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam cũng như tín ngưỡng Tứ Pháp vùng Dâu - Luy Lâu.

Ngày 3/2/2026, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 236 công nhận Tượng Phật Mẫu Man Nương là Bảo vật quốc gia, ghi nhận giá trị đặc biệt tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và tín ngưỡng gắn với vùng Dâu - Luy Lâu, cái nôi của Phật giáo Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao Bằng công nhận Bảo vật quốc gia Tượng Phật Mẫu Man Nương cho đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, phường Song Liễu và chùa Tổ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, pho tượng mang giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và tín ngưỡng; là minh chứng sinh động cho quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa và sự phát triển của Phật giáo Việt Nam tại trung tâm Phật giáo Dâu - Luy Lâu. Nghệ thuật tạo hình của pho tượng thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa ảnh hưởng mỹ thuật Phật giáo Ấn Độ với yếu tố văn hóa bản địa Việt Nam.

"Đến nay Bắc Ninh có 25 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia. Đây là nguồn tài sản văn hóa vô giá, không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn là bộ phận quan trọng cấu thành di sản văn hóa dân tộc. Để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các bảo vật quốc gia trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh Bắc Ninh khẩn trương rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện đầy đủ phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật theo quy định; tăng cường phân định trách nhiệm quản lý, nâng cao sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, ngành văn hóa và các cơ quan, đơn vị trực tiếp lưu giữ hiện vật", Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh.

Bảo vật quốc gia Tượng Phật Mẫu Man Nương được thờ tại chùa Tổ

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý di sản; xây dựng cơ sở dữ liệu số, thực hiện kiểm kê định kỳ, theo dõi thường xuyên tình trạng bảo quản bảo vật quốc gia; tuyệt đối tránh tình trạng can thiệp tùy tiện làm ảnh hưởng đến giá trị gốc của hiện vật. Đề nghị Bắc Ninh chú trọng phát huy giá trị bảo vật quốc gia theo hướng bền vững, hài hòa giữa bảo tồn và khai thác giá trị văn hóa; đưa các bảo vật trở thành nguồn lực phục vụ giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học, quảng bá hình ảnh quê hương và phát triển du lịch văn hóa.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ di sản văn hóa dân tộc; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản.

Đại biểu dâng hương trước Tượng Phật Mẫu Man Nương tại chùa Tổ.

Bày tỏ lời cảm ơn, Bí thư Đảng ủy phường Song Liễu Nguyễn Văn Thược nhấn mạnh, Tượng Phật Mẫu Man Nương được công nhận Bảo vật quốc gia là niềm vinh dự lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Đảng ủy phường sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ di sản; phối hợp với các ngành chức năng xây dựng quy chế bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bảo vật quốc gia. Phường cũng quán triệt phương châm “bảo tồn gắn với phát triển”, tập trung đầu tư, tôn tạo cảnh quan khu di tích chùa Tổ theo đúng quy hoạch, giữ gìn tính nguyên trạng và nâng tầm giá trị di sản.