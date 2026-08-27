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Đồng Kỵ hướng tới trở thành điểm đến văn hóa - làng nghề đặc sắc của Bắc Ninh

Thứ Năm, 17:37, 27/08/2026
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VOV.VN - Ngày 27/8, phường Đồng Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển du lịch phường Đồng Nguyên gắn với phát huy Cụm di tích đình, chùa và làng nghề Đồng Kỵ”.

Phát biểu đề dẫn, TS. Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, phường Đồng Nguyên là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cộng đồng. Trong không gian đó, Đồng Kỵ nổi bật với hệ thống di tích, tín ngưỡng, lễ hội, nghề gỗ mỹ nghệ, nghệ thuật chạm khắc, đội ngũ nghệ nhân và những giá trị lịch sử - cách mạng.

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TS.Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại buổi lễ

Đặc biệt, cụm đình, đền, chùa gắn với lễ hội và làng nghề tạo nên một chỉnh thể văn hóa có giá trị. Đình là không gian của lịch sử làng, tín ngưỡng và cộng đồng; đền là không gian tâm linh; chùa gắn với đời sống Phật giáo và những giá trị lịch sử cách mạng; lễ hội là sự kết tinh của ký ức và bản sắc cộng đồng; làng nghề là không gian của tri thức, kỹ năng, sáng tạo và sinh kế.

Vì vậy, cần thay đổi cách tiếp cận cần nhìn tập hợp đình, đền, chùa, lễ hội và làng nghề Đồng Kỵ như một hệ sinh thái văn hóa sống. Mục tiêu cuối cùng không phải là đưa thật nhiều khách đến Đồng Kỵ, mà là mỗi du khách đến với Đồng Kỵ đều mang về mội câu chuyện, mội trải nghiệm và tạo thêm nguồn lực để di sản được bảo tồn, nghề được tiếp nối và đời sống cộng đồng được nâng cao.

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Phường Đồng Nguyên tổ chức lễ ký hết hợp tác với đơn vị liên quan trong công tác liên kết, thức đẩy phát triển du lịch gắn với phát huy Cụm di tích đình, chùa và làng nghề Đồng Kỵ

Hội thảo góp phần hình thành tầm nhìn mới, cách tiếp cận mới và giải pháp khả thi cho phát triển du lịch phường Đồng Nguyên nói chung, Đồng Kỵ nói riêng; chuyển hóa chiều sâu văn hóa thành nguồn lực phát triển, xây dựng Đồng Kỵ trở thành điểm đến văn hóa - làng nghề đặc sắc của Bắc Ninh và vùng Kinh Bắc.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ về bề dày truyền thống văn hiến, cách mạng, năng động trong thời kỳ hội nhập, phát triển của phường Đồng Nguyên; giá trị cụm di tích đình, chùa và làng nghề Đồng Kỵ trong giai đoạn hiện nay; xây dựng đề án tổng thể, đảm bảo quy mô, phát triển du lịch phường Đồng Nguyên bền vững.

Một số tham tham luận đề cập vấn đề khôi phục lễ hội rước pháo truyền thống Đồng Kỵ trong bối cảnh mới; liên kết Đồng Kỵ với các điểm du lịch của Bắc Ninh để hình thành các tour du lịch; liên kết với các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước nhằm phát triển du lịch của phường Đồng Nguyên, trong đó có tuyến du lịch “Đoàn tàu 5 cửa ô” kết nối Hà Nội với địa phương…

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Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia đình Đồng Kỵ
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Quả pháo làm bằng gỗ sơn son thếp vàng, chạm trổ tinh xảo hình Long - Lân - Quy - Phụng

Hội thảo khoa học nhằm tập hợp trí tuệ của các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp lữ hành nhằm tìm kiếm những luận cứ khoa học vững chắc và giải pháp thực tiễn đột phá, nhằm đánh thức những tiềm năng du lịch tại địa phương và chuyển hóa những giá trị đó thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, có thị trường, tạo sinh kế cho cộng đồng nhưng vẫn bảo tồn được bản sắc, tính nguyên bản của di sản và không gian làng truyền thống. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận cụm di tích đình, chùa và làng nghề Đồng Kỵ là di tích Quốc gia Đặc biệt.

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Đại biểu tham quan nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh được xây dựng tại chùa Đồng Kỵ
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Các em nhỏ thích thú trước những người thợ đục lành nghề để làm ra các sản phẩm đồ gỗ tinh xảo  
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Các em nhỏ trải nghiệm những công đoạn để làm ra những sản phẩm tranh dân gian Đông Hồ
Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
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