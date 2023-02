Hàng vạn người kéo về Chợ Được trẩy hội sau 3 năm gián đoạn

Lễ hội Cộ Bà Chợ Được nhằm tưởng nhớ công đức của người sáng lập Chợ Được, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ngày diễn ra lễ hội, người dân thôn Phước Ấm, xã Bình Triều tập trung rất đông tại Chợ Được từ sớm để dự lễ Cúng Bà trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Người dân về dự lễ tại Lăng Bà Chợ Được.

Tương truyền, Bà Chợ Được là người họ Nguyễn, húy là Của, người gốc làng Phường Chào, thuộc châu Phiếm Ái, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bà là người hiền lành, hay cứu nhân độ thế. Trong một lần đi qua làng Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, thấy nơi đây phong cảnh hữu tình, Bà liền dựng chợ, lập làng. Sau này dân trong làng gọi là Chợ Được.

Bà Chợ Được từng được nhiều triều vua nhà Nguyễn suy tôn là “Tề Thục Dực Bảo Trung Hưng Trung Đẳng Thần”, “Trang Huy Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng Thần”. Hàng năm, người dân địa phương tổ chức lễ tế vào ngày 11 tháng Giêng để tỏ lòng tri ân công đức của người khai sinh ra làng Chợ Được ngày nay.

Lễ hội năm nay gồm các họat động: lễ cúng Bà Chợ Được, lễ Rước Cộ, hô hát bài chòi, lô tô, đua thuyền, bóng chuyền, chợ quê... Lễ rước Cộ Bà với 4 bàn cộ và 1 bàn xe hoa, dàn dựng theo 4 chủ đề là: Sơn Tinh - Thủy Tinh; Phù Đổng Thiên Vương; chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút và chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950. Lễ rước Cộ Bà diễn ra quanh khu vực Chợ Được và một số tuyến đường chính. Người dân sống 2 bên tuyến đường sẽ lập bàn thờ cúng cầu mong một năm mới bình an, phát đạt.

Lễ cúng Bà Chợ Được.

Theo ông Văn Thanh Trúc ở thôn Phước Ấm (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) thì công đoạn làm bàn cộ rất công phu, đa số làm bằng sắt và gỗ, kèm với giấy các-tông, rồi hệ thống điện trang trí: “Người dân địa phương rất háo hức, với sự tôn kính của người dân đối với Bà, chúng tôi cùng đoàn kết để xây dựng lễ hội Cộ Bà Chợ Được long trọng và hoành tráng”.

Đua thuyền trên sông Trường Giang.

Trong khuôn khổ lễ rước Cộ Bà năm nay, UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam còn tổ chức giải đua thuyền truyền trên sông Trường Giang. Ông Trần Tấn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho rằng, lễ hội này góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc gìn giữ và bảo tồn các giá trị truyền thống.

“Việc tổ chức lễ hội hàng năm nhằm tạo ra không khí phấn khởi, hăng say, cùng cầu mong một cuộc sống an lành, no đủ trong nhân dân. Qua lễ hội này còn tạo sự gắn kết, thắt chặt tinh thần đoàn kết, cùng nhau phát triển các giá trị văn hoá của địa phương" - ông Trần Tấn Cảnh cho biết./.