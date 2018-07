Bộ phim do Lý Nhã Kỳ đồng sản xuất tranh giải Sư tử vàng 2018

Ban tổ chức của Liên hoan phim Venice 2018 vừa công bố danh sách những tác phẩm sẽ tranh giải tại sự kiện điện ảnh quốc tế. Đáng chú ý trong những cái tên nổi bật là phim Non Fiction của đạo diễn danh giá người Pháp Olivier Assayas, có sự đầu tư của Lý Nhã Kỳ.

Năm 2018, Lý Nhã Kỳ đầu tư hai tác phẩm quốc tế đó là Angel Face và Non Fiction (tên cũ: Ebook). Nếu Angel Face của đạo diễn Vanessa Filho lọt vào hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo), giải thưởng quan trọng thứ hai sau Cành cọ vàng tại LHP Cannes thì Non Fiction mới đây đã nhận được đề cử Phim hay nhất tranh giải Sư tử vàng.

Non Fiction, tựa Pháp: Double Vies, là câu chuyện xoay quanh cuộc khủng hoảng tuổi trung niên của hai người đàn ông: biên tập viên Alain (Guillaume Canet) và nhà văn Léonard (Vincent Macaigne). Họ vừa phải chống chọi với thế giới ngành xuất bản đang ngày càng nhiều thách thức, vừa phải chịu đựng áp lực và đáp ứng đòi hỏi từ phía những người vợ (Juliette Binoche, Nora Hamzawi).

Lý Nhã Kỳ thân thiết bên nhà sản xuất Charles Gillibert và đạo diễn Olivier Assayas.

Phim với sự góp mặt của dàn diễn viên tài năng gồm: nữ diễn viên từng đoạt Oscar - Juliette Binoche, Guillaume Canet - tài tử đình đám của điện ảnh Pháp hay Vincent Macaigne, nam diễn viên kiêm nhà văn nổi tiếng.

Charles Gillibert - nhà sản xuất đình đám của điện ảnh Pháp, từng dành nhiều lời khen ngợi cho đàn anh tài năng khi nói về các bộ phim của Olivier Assayas: “Anh ấy là một nhà làm phim linh hoạt, táo bạo với những tác phẩm điện ảnh chỉn chu và tâm huyết được công chiếu ở nhiều liên hoan phim uy tín trên thế giới. Đạo diễn này thể hiện rằng anh ấy có thể giải quyết mọi thể loại, từ một loạt phim kinh dị như Carlos những tác phẩm chính kịch như Sils Maria và thậm chí là một câu chuyện không tưởng như Personal Shopper. Và lần này là Non-Fiction, bộ phim vui nhộn, hài hước đậm chất Pháp với những câu thoại không thể gợi cảm và dí dỏm hơn”.

Nhờ mối nhân duyên tại LHP Cannes 2017, Lý Nhã Kỳ đã có mối quan hệ tốt đẹp với đạo diễn Olivier Assayas và nhà sản xuất Charles Gillibert. Chính vì vậy, cô có buổi gặp gỡ, trải qua một thời gian dài cộng tác, làm việc cùng với hai nhà làm phim này với tư cách đồng sản xuất bộ phim Non-Fiction. Cả ba đã có những buổi gặp gỡ chuẩn bị tiền kỳ giữa mùa thu Paris hồi năm ngoái và Lý Nhã Kỳ trở thành nhà sản xuất trẻ nhất cho phim của đạo diễn Oliver Assayas.

Đạo diễn Olivier Assayas bên cạnh diễn viên nổi tiếng Kristen Stewart.

Olivier Assayas không còn là cái tên xa lạ gì với giới mộ điệu khi nhà làm phim này nổi tiếng với những tác phẩm đa dạng từ kinh dị cho đến chính kịch rồi siêu nhiên, hài. Tại Liên hoan phim Venice năm 2016, đạo diễn tài hoa cùng Personal shopper (Trợ lý thời trang) trở thành cái tên được nhắc nhiều nhất tại sân khấu điện ảnh danh giá này. Bộ phim đã giúp chồng cũ của Trương Mạn Ngọc giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Ngoài ra, bộ phim có sự tham gia diễn xuất của minh tinh Kristen Stewart cũng nhận được nhiều đề cử quan trọng tại giải Cành cọ vàng và Liên hoan phim Cannes 2016./.