Bom tấn “Train to Busan 2: Peninsula” công phá phòng vé Hàn Quốc

Mới đây, trang Top Box Office công bố doanh thu ngày đầu ra mắt của bom tấn được mong đợi nhất mang tên "Peninsula". Doanh thu ngày 15/7 công chiếu của "Peninsula" được xác nhận là 352,903 vé, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu. Đây là con số ấn tượng bất chấp tình hình dịch Covid-19 tại Hàn vẫn diễn biến khó lường.

Nhiều chuyên gia tin tưởng bom tấn có sự góp mặt của nam tài tử Kang Dong Won sẽ vực dậy doanh thu phòng vé cho ngành công nghiệp điện ảnh sau thời gian dài đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhà sản xuất bộ phim cho hay, việc lựa chọn ra mắt bộ phim ngay trong thời điểm khó khăn này với hy vọng phim sẽ đạt được thành tựu nhất định.

"Peninsula" là phần tiếp theo nối tiếp câu chuyện của siêu phẩm đề tài zombie "Train to Busan" từng làm mưa làm gió khắp màn ảnh rộng năm 2016. Lấy cột mốc thời gian là 4 năm sau sự kiện của bộ phim đầu tiên, "Train to Busan 2" khám phá nguyên nhân xuất hiện đại dịch xác sống ở Busan, thành phố an toàn cuối cùng sau khi Hàn Quốc bị lây nhiễm virus này trong phần đầu tiên.

Phim sẽ đưa khán giả theo chân một người tên Jung Suk (Kang Dong Won thủ vai), người đã trốn thoát thảm họa nhưng lại quay trở lại bán đảo vì số tiền hậu hĩnh lên đến 2,5 triệu USD. Jung Suk dẫn đầu nhóm biệt kích đột nhập vào thủ đô Seoul - "thủ phủ zombie", nhằm thu hồi kiện hàng đặc biệt. Tưởng chừng như đại dịch này đã kết thúc từ 4 năm trước nhưng ở giữa thành phố hoang tàn không còn sự sống lại bất ngờ xuất hiện đội quân xác sống khát máu.



Anh và cả đội bất ngờ bị phục kích, tấn công bởi đơn vị bí ẩn mang bí danh 631 cũng như lũ xác sống hung tợn. Ở đây, anh gặp được Chul Min (Kim Do Yoon) - một trong những người sống sót được sau đại họa năm nào.

Dựa trên nền tảng nội dung của phần 1, "Train to Busan 2" còn mở rộng và phát triển cốt truyện khác biệt khi khắc hoạ sự tàn bạo, biến chất của đơn vị 631 lẫn nhóm người mắc kẹt ở Seoul hậu đại dịch. Từng là lữ đoàn tinh nhuệ bảo vệ cho thành phố, 631 lại mất đi mục tiêu chiến đấu rồi trở nên điên loạn khi chính phủ sụp đổ. Thay vì tiếp tục tiêu diệt xác sống, đơn vị ấy lại chuyển sang lùng và bắt đồng loại chỉ để giải khuây.

Phim công chiếu tại Hàn Quốc từ ngày 15/7 và sẽ công chiếu ở Việt Nam từ ngày 17/7 tới./.