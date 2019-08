Brad Pitt - tài tử màn bạc với những vai diễn ấn tượng

Bắt đầu diễn xuất từ năm 1987, cho đến nay, Brad Pitt đã có gia tài hàng chục bộ phim cùng vô số giải thưởng và đề cử danh giá. Anh là một trong những ngôi sao hiếm hoi ở Hollywood vừa có thể kiêm luôn hành động lẫn diễn xuất nội tâm sâu sắc. Sắp tới đây, nam diễn viên sẽ có dịp phát huy thế mạnh trong bom tấn hành động pha lẫn câu chuyện cảm động về tình cha con mang tên Ad Astra.

Fight Club (Sàn Đấu Sinh Tử, 1999)

Tuy dần tạo được chỗ đứng từ Interview with the Vampire (1994) hay Seven (1995) nhưng mãi đến Fight Club, Brad Pitt mới trở thành cái tên sáng giá ở Hollywood. Trong phim, anh vào vai Tyler Durden – một doanh nhân bán xà phòng với vẻ ngoài lãng tử và tính cách bất cần – trái ngược hẳn với nét hiền lành, cam chịu của nam chính do Edward Norton thủ vai.

Tài tử cũng có vô số cảnh cận chiến đậm chất bạo lực. Fight Club nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim được bàn tán nhiều nhất trong thập niên 1990 và mãi cho đến hiện tại. Trong khi đó, Brad Pitt cũng trở thành hình mẫu lý tưởng mà cánh đàn ông thời hiện đại muốn hướng đến.

Troy (Người Hùng Thành Troy, 2004)

Là một trong những bom tấn hoành tráng nhất thập niên 2000, Troy đã đưa tên tuổi Brad Pitt trở thành ngôi sao hạng A tại Hollywood lẫn toàn thế giới. Vẻ điển trai cổ điển và mạnh mẽ của anh là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho nhân vật Achilles trong thần thoại Hy Lạp. Diễn xuất của tài tử cũng khiến nhiều khán giả phải thán phục khi thể hiện rõ được hai gương mặt khác nhau rõ rệt của nhân vật khi ở ngoài chiến trường và trong cuộc sống hàng ngày. Có người sẽ thích, có kẻ sẽ ghét Achilles nhưng chắc chắn ai cũng sẽ hâm mộ Brad Pitt sau khi xem Troy.

Mr. & Mrs. Smith (Ông Bà Smith, 2005)

Sau Troy chỉ một năm, Brad Pitt tiếp tục góp mặt trong một bom tấn ăn khách khác là Mr. & Mrs. Smith, đóng cặp cùng Angelina Jolie. Cả hai vào vai một cặp vợ chồng sát thủ thuộc hai tổ chức khác nhau. Họ giả vờ cưới nhưng cũng tìm đủ mọi thủ đoạn để hạ sát đối phương. Brad Pitt và Angelina Jolie đã có một màn trình diễn tuyệt vời và ăn ý khi thể hiện được sự chuyển biến nội tâm của hai tên sát thủ không đội trời chung. Không những thế, cặp đôi cũng cống hiến cho người xem vô số cảnh hành động, chiến đấu và bắn giết mãn nhãn.

Inglourious Basteds (Định Mệnh, 2009)

Inglourious Basterds là tác phẩm đầu tiên Brad Pitt kết hợp cùng “quái kiệt” Quentin Tarantino và tạo tiền đề cho màn tái ngộ trong Once Upon a Time in… Hollywood. Vai diễn trung úy Aldo Raine như được “đo ni đóng giày” cho anh với tính cách quyết đoán, kiên đinh và pha chút bất cần đặc trưng của Brad Pitt. Cùng với Hans Landa (Christoph Waltz), vai diễn của anh đã thể hiện một cách rõ nét cái nhìn trào phúng của Tarantino về các phe phái trong thời Thế Chiến II.

World War Z (Thế Chiến Z, 2013)

Năm 2013, Brad Pitt bén duyên với thể loại kinh dị khi góp mặt trong bom tấn đề tài xác sống mang tên World War Z. Khi căn bệnh lạ bộc phát khiến con người dần biến thành những con zombie khát máu thì cựu điều tra viên Liên Hiệp Quốc Gerry Lane buộc phải chiến đấu để bảo vệ gia đình.

Trong phim, anh có vô số cảnh rượt đuổi, hành động kịch tính khi phải tìm mọi cách sinh tồn trước những bầy xác sống hung bạo cũng như tìm ra nguyên nhân căn bệnh để bảo vệ thế giới. Đồng thời, diễn xuất của Brad Pitt cũng được đánh giá cao khi thể hiện tình cha con đầy cảm động với hai cô con gái nhỏ.

Once Upon a Time in… Hollywood (Chuyện Ngày Xưa Ở… Hollywood, 2019)

Năm nay, Brad Pitt còn góp mặt trong tác phẩm thứ 9 của Quentin Tarantino mang tên Once Upon a Time in… Hollywood. Trong lần tái ngộ “quái kiệt” này, anh cùng Leonardo DiCaprio đã có màn kết hợp cực kì xuất sắc và ăn ý. Trong vai một diễn viên đóng thế kiêm anh hùng chiến tranh, Cliff Booth của Brad Pitt nổi bật với tính cách kiên định, mạnh mẽ đối lập với vẻ “sớm nắng chiều mưa” và dễ suy sụp của tài tử hết thời Rick Dalton.

Đôi bạn thân đã cùng nhau đối mặt với làn sóng văn hóa mới dần xâm lăng Hollywood cũng như vụ án mạng chấn động của minh tinh Sharon Tate (Margot Robbie). Không những thế, Brad Pitt cũng là diễn viên đảm nhận nhiều cảnh hành động đậm chất bạo lực của Quentin Tarantino trong phim như cảnh đấu với Lý Tiểu Long (Mike Moh).

Ad Astra (Giải Mã Bí Ẩn Ngân Hà, 2019)

Sau Once Upon a Time in… Hollywood, Brad Pitt sẽ tiếp tục xuất hiện với vai chính trong bom tấn Ad Astra của Fox. Anh sẽ vào vai đại tá Roy McBride với nhiệm vụ du hành đến rìa của thái dương hệ nhằm tìm kiếm người cha mất tích là Clifford McBride (Tommy Lee Jones). Trên chuyến hành trình, anh cũng sẽ phát hiện ra vô số bí mật của vũ đe dọa đến sự sinh tồn của nhân loại trong tương lai.

Tác phẩm không chỉ đánh dấu lần đầu tiên kết hợp giữa Brad Pitt và Tommy Lee Jones mà còn giúp cả hai thể hiện khả năng diễn xuất ấn tượng với câu chuyện đầy ấp tình cha con. Không những thế, tài tử sinh năm 1963 còn phải thực hiện nhiều pha hành động kịch tính và hoành tráng giữa bối cảnh ngoài không gian rộng lớn. Ad Astra hứa hẹn sẽ là bom tấn mãn nhãn và đầy cảm xúc nhất trong những ngày đầu thu 2019.

Ad Astra (Giải Mã Bí Ẩn Ngân Hà) dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 20.09.2019./.