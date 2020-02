Đả nữ xinh đẹp Maggie Q trở lại với siêu phẩm kinh dị “Đảo kinh hoàng“

Được đế chế kinh dị Blumhouse làm lại từ series truyền hình ăn khách cùng tên vào những năm 80, “Đảo kinh hoàng” hứa hẹn là tác phẩm hấp dẫn nhờ sở hữu cốt truyện thú vị, độc đáo cộng thêm dàn diễn viên thực lực.

Là cái tên bảo chứng ở làng phim kinh dị, Blumhouse Productions ngày càng khẳng định vị thế khi cho ra mắt hàng loạt tác phẩm kinh phí thấp, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng về mặt hình ảnh, nội dung. Đặc biệt, không chỉ xoay quanh khía cạnh tâm linh, ma quỷ thuần túy (Insidious, Ouija…), các tác phẩm gắn mác Blumhouse luôn thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo qua việc khai thác nhiều đề tài mới lạ.

Đả nữ Maggie Q trở lại màn ảnh rộng với vai diễn nặng về tâm lý.

Theo chân nhóm du khách thắng giải thăm thú Fantasy Island - khu nghỉ dưỡng nằm tách biệt trên hòn đảo cách xa đất liền, bạn sẽ cùng họ khám phá từng bí ẩn đang hiện diện tại đây: từ năng lực hiện thực hóa mọi giấc mơ mà nó nắm giữ đến thân thế bí ẩn của vị “chúa đảo” Roarke (Michael Peña).

Không phải ai cũng biết, "Đảo kinh hoàng" 2020 thực chất là bản remake của một series truyền hình cùng tên (1977 – 1984), từng làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ Hoa Kỳ. Tác phẩm ấy xoay quanh quý ngài Roarke, người đàn ông bí ẩn cai quản hòn đảo Fantasy Island, nơi có thể biến mọi giấc mơ trở thành sự thật. Bên cạnh xuất thân bí ẩn, ông còn được đồn đoán là bất tử và nắm giữ sức mạnh siêu nhiên chẳng hề kém cạnh thánh thần hay quỷ dữ. May mắn thay, mọi ảo ảnh do Roarke tạo nên chỉ nhằm “dạy dỗ” các du khách tham lam, cứng đầu những bài học ý nghĩa.

Thế nhưng, dưới sự cầm trịch của đạo diễn Jeff Wadlow lẫn ekip Blumhouse, "Đảo kinh hoàng" giờ đây đã mang màu sắc rùng rợn, đen tối hơn hẳn nguyên tác. Cụ thể, mỗi thành viên trong nhóm du khách đều phải trả cái giá rất đắt nếu muốn tận hưởng sự diệu kì mà hòn đảo đem lại. Sau khi trải nghiệm xong phép màu, họ sẽ bị săn đuổi bởi hàng loạt thế lực bí ẩn, đáng sợ đội lốt con người. Được nhà sản xuất Jason Blum miêu tả như sự giao thoa giữa hai siêu phẩm Westworld và The Cabin in the Woods (2012), bộ phim hứa hẹn một truyện gay cấn, chứa đựng không ít cú twist bất ngờ, gây hoang mang tới tột độ.

Fantasy Island (Đảo kinh hoàng) dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 14/02/2020./.