Đạo diễn “Now You See Me 2” làm phim về giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Câu chuyện giải cứu thành công các cậu bé và huấn luyện viên đội bóng Thái Lan bị kẹt trong hang động Tham Luang là đề tài điện ảnh hấp dẫn đối với các nhà làm phim Hollywood.

Theo Variety, đạo diễn của “bom tấn” ảo thuật “Now You See Me 2” - Jon M. Chu tuyên bố rằng anh sẽ hợp tác với Ivanhoe Pictures để làm một bộ phim về vụ giải cứu đội bóng nhí Thái Lan. Jon được cho là đã nói chuyện với các quan chức cấp cao của Thái Lan về dự án này.

Đạo diễn của “bom tấn” ảo thuật “Now You See Me 2” - Jon M. Chu. Ảnh: Getty.

Chia sẻ trên Twitter hôm 11/7, đạo diễn Jon M. Chu viết: “Tôi không muốn Hollywood làm quá về câu chuyện giải cứu đội bóng nhí Thái Lan. Không đời nào. Điều đó sẽ không xảy ra. Đó là câu chuyện cảm động về việc con người cứu giúp lẫn nhau. Chính vì thế, bất kỳ một ai đó muốn tiếp cận câu chuyện này cần phải có sự tôn trọng và đúng mực”.

Jon M. Chu là đạo diễn người Mỹ gốc Trung Quốc từng thành công với những tác phẩm như “Step Up 2: The Streets”, “Step Up 3D”, “Justin Bieber: Never Say Never” hay “G.I. Joe: Retaliation”. Sau “Now You See Me 2”, “Now You See Me 3” là dự án phim kinh phí lớn tiếp theo mà vị đạo diễn này đảm nhận.

Câu chuyện giải cứu thành công các cậu bé và huấn luyện viên đội bóng Thái Lan bị kẹt trong hang động Tham Luang đã truyền cảm hứng cho các nhà làm phim Hollywood. Ảnh: CNN.

Một ngày trước đó, hãng phim Pure Flix của Hollywood đã thông báo rằng họ cũng sẽ bắt tay vào làm phim về cuộc giải cứu đội bóng nhí Thái Lan. Theo đó, Hãng Pure Flix đã cử Michael Scott và đồng sản xuất Adam Smith tới khu vực hang Tham Luang để thực hiện phỏng vấn nhiều thành viên trong đội cứu hộ. Đây được xem là động thái nhanh chóng của các nhà làm phim trong việc tiếp cận sự việc này dưới góc độ điện ảnh.

"Sự dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng mà tôi được chứng kiến đã truyền cảm hứng cho chúng tôi", Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Pure Flix - Michael Scott chia sẻ.

Như vậy, chỉ vài ngày sau khi đội bóng nhí Thái Lan được giải cứu thành công, ít nhất 2 dự án điện ảnh sẽ được khởi động./.

Giải cứu đội bóng Thái Lan và những điều đọng lại VOV.VN -Những nỗ lực giải cứu đội bóng đá Lợn Rừng của Thái Lan đã thành công. Một cuộc giải cứu ngoạn mục và thần kỳ.