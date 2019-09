Điểm mặt dàn diễn viên đình đám trong siêu phẩm hành động “Anna“

Vốn là người mẫu nổi tiếng từng hợp tác với Chanel, Dior, Valentino, Lanvin, Dior Beauty, Balmain... vai sát thủ đội lốt người mẫu dường như là vai diễn được đo ni đóng giày cho Sasha Luss. Bên cạnh ngoại hình và vẻ đẹp trời phú, chính ánh mắt sắc sảo, đầy linh hoạt của nữ diễn viên trẻ đã chinh phục đạo diễn Luc Besson. Ngay từ lần gặp gỡ trên phim trường "Valerian and the City of a Thousand Planets" năm 2017, ông tin rằng Sasha chính là sát thủ Anna mà ông đang tìm kiếm.

Chỉ qua những pha hành động ngắn trên trailer, nữ sát thủ Anna thủ vai bởi Sasha Luss đã hút mắt bao khán giả.

Cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn phim ảnh nổi tiếng. Với những kỹ năng điêu luyện của một sát thủ - ngụy trang, bắn súng, đánh giáp lá cà, truy sát,… hồi hộp và vô cùng gây cấn trong các cảnh phim, màn trình diễn của cô hứa hẹn sẽ làm chao đảo màn ảnh rộng thời gian tới.



Bộ phim còn có sự góp mặt của nữ diễn viên gạo gội Helen Mirren trong vai bà trùm tổ chức KGB - Olga. Là một trong số ít diễn viên đạt được 3 giải thưởng danh giá nhất về diễn xuất (Oscar – Tony – Olivier), quý bà Helen Mirren là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn Olga – một người phụ nữ mưu mô sẵn sàng thủ tiêu bất kì ai dám cản đường hay phản bội bà.

Nữ diễn viên gạo gội Helen Mirren trong vai bà trùm tổ chức KGB - Olga.

Dưới trướng Olga, sát thủ Anna liên tục phải thực hiện những vụ ám sát kinh hoàng và cực nguy hiểm đến tính mạng. Với tiền sử từng tự giải thoát mình ra khỏi chiếc bẫy gấu sắc bén chỉ bằng một cái tuốc nơ vít, bà Olga tuy có tuổi nhưng vẫn là mục tiêu Anna cần xem chừng trên con đường hành nghề của mình.

Được mệnh danh là "quý ông vạn người mê", nam tài tử Luke Evans đã chứng minh mình không chỉ là một gã "đẹp mã" mà luôn thử sức với những vai diễn đa dạng trong nhiều thể loại phim ảnh. Sau những màn góp mặt ấn tượng trong các bom tấn điện ảnh như "Beauty and The Beast" và "Fast and Furious", Luke Evans đã đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng qua bộ phim hành động "Anna".

Luke Evans trong vai Alex Tchenkov.

Cùng với Olga, vai diễn Alex Tchenkov của anh chàng Luke Evans chính là người dẫn dắt và chỉ đạo những màn ám sát của sát thủ Anna. Với kĩ năng ám sát thiện nghệ, anh đã rèn luyện những kỹ năng sắc bén cho Anna để phục vụ cho công việc của cô.

Trong một chiến tuyến khác, nam diễn viên Cillian Murphy sẽ thủ vai đặc vụ CIA Lenny Miller. Nhằm chống phá Ủy ban An ninh Quốc gia Nga KGB, đặc vụ Miller sẽ dùng hết chiêu trò để dụ giỗ Anna phản bội tổ chức.

Cillian Murphy trong vai Lenny Miller.

Liệu Anna có bị cuốn vào các mánh khóe của Lenny? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong siêu phẩm hành động "Anna"./.