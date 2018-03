Điểm mặt dàn sao “khủng” trong “Tomb Raider: Huyền thoại bắt đầu“

Tomb Raider: Huyền thoại bắt đầu là một trong những bom tấn hành động được mong chờ nhất trong tháng 3 này, khi lần đầu tiên sau 15 năm tái sinh hình tượng “kẻ đào mộ” huyền thoại Lara Croft trên màn ảnh rộng.

Thuộc thể loại phiêu lưu - hành động, phiên bản reboot sẽ giới thiệu một nguồn gốc hoàn toàn mới về Croft, đưa khán giả bước vào cuộc phiêu lưu hoành tráng đầu tiên của nhân vật nữ anh hùng. Ngoài cốt truyện đặc sắc, kỹ xảo điện ảnh mãn nhãn, Tomb Raider còn có sự góp mặt của những gương mặt tài năng nhất của Hollywood.

Chủ nhân tượng vàng Oscar trong phim Cô gái Đan Mạch sẽ là linh hồn của Tomb Raider khi hóa thân thành nhà thám hiểm lừng danh Lara Croft. Dũng cảm, mạnh mẽ, thông minh, kiên cường nhưng cũng rất nhạy cảm và dễ tổn thương… Đó là những nét tính cách mới mẻ và hiện đại khiến đạo diễn Roar Uthaugh quyết định giao vai diễn “nặng ký” này cho Vikander.

Nàng diễn viên 29 tuổi đến từ đất nước Thụy Điển hiện đang là cái tên được săn đón nhất tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Alicia Vikander bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi 7 tuổi, cô tham gia và trở thành ngôi sao của nhiều vở kịch nổi tiếng tại nước nhà. Vikander đã tập luyện để trở thành vũ công ballet chuyên nghiệp trong hơn 7 năm, nhưng sau khi nhận ra niềm đam mê mãnh liệt của mình đối với điện ảnh, cô quyết định từ bỏ ballet để nghiêm túc theo đuổi nghề diễn.

Được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất của làng điện ảnh hiện đại, Vikander đã và đang góp mặt trong hàng loạt những dự án phim đình đám, thành công về mặt nghệ thuật lẫn phòng vé như: Cô gái Đan Mạch, Ex Machina, The Man from U.N.C.L.E, Jason Bourne…

Ngôi sao trẻ đã thu về cho mình những thành tựu đáng ngưỡng mộ như: một tượng vàng Oscar, hai đề cử Quả Cầu vàng và BAFTA, danh hiệu Rising Star tại Liên hoan phim Stockholm 2010, và danh hiệu Shooting Star tại Liên hoan phim Quốc tế 2011.

Để chuẩn bị cho vai diễn “kẻ đào mộ”, Vikander đã phải trải qua hơn 3 tháng tập luyện thể hình hà khắc cùng chệ độ dinh dưỡng 5 lần mỗi ngày. Cô đã hoàn toàn lột xác với vóc dáng mạnh mẽ, săn chắc của nữ anh hùng Lara Croft.

Ngô Ngạn Tổ trong vai Lu Ren

Trong Tomb Raider, ngôi sao người Mỹ gốc Hoa vào vai thuyền trưởng Lu Ren, người bạn đồng hành của Lara Croft trong cuộc hành trình đến hòn đảo bí ẩn Yamatai.

Ngô Ngạn Tổ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1998 với 3 phim truyện do điện ảnh Hoa ngữ sản xuất, trong đó đáng chú ý nhất phải kể tới City of Glass – tác phẩm đã mang về cho anh đề cử HKFA ở hạng mục Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất.

Tới nay, ngôi sao võ thuật đã góp mặt trong hơn 60 phim truyện, trong đó đáng chú ý nhất phải kể tới Gen-X Cops của đạo diễn Benny Chan. Anh cũng đã nhận thêm 2 đề cử HKFA khác với One night in Mongkok và New police story. Màn nhập vai xuất thần trong New police story cũng đã giúp nam diễn viên này nhận giải thưởng Kim Mã cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Gần đây, Ngô Ngạn Tổ bắt đầu chinh phục màn bạc Hollywood khi xuất hiện trong hai bom tấn Warcraft và siêu phẩm về đề tài thảm họa Geostorm.

Dominic West vai Richard Croft

Thủ vai người cha thất lạc của Lara Croft là Dominic West, nam tài tử từng hai lần nhận đề cử giải Quả Cầu Vàng. Với rất nhiều vai chính trong những phim điện ảnh, truyền hình và vở diễn sân khấu đáng chú ý, West đã gây dựng được một sự nghiệp vô cùng thành công tại cả US lẫn UK.

Ông đã được mời đảm nhận vai chính trong rất nhiều bộ phim do điện ảnh Hollywood sản xuất, trong đó phải kể tới 28 Days, Mona Lisa smile, The Forgotten, 300, Chicago... Năm 2011, nam diễn viên đã thủ vai chính trong The Awakening, bom tấn phòng vé Johnny English Reborn, và The Hour của đạo diễn Abi Morgan, bộ phim giúp ông nhận được một đề cử Quả Cầu Vàng cho Diễn viên chính xuất sắc nhất.

Một điểm thú vị là West đã từng một lần thủ vai cha của Alicia Vikander trong bộ phim “Testament of Youth”. “Dominic là người đầu tiên mà tôi nghĩ tới để đảm nhận vai Richard khi đọc kịch bản”, Vikander chia sẻ về bạn diễn, “Vừa hài hước lại vừa có đầu óc thực tế, ở Dominic sở hữu một nguồn năng lượng tuyệt vời… Dominic là lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn này.”

Walton Goggins vai Mathias Vogel

Vào vai phản diện trong Tomb Raider sẽ là nam diễn viên gạo cội Walton Goggins. Mathias là tên thủ lĩnh tàn nhẫn của một nhóm lính đánh thuê được giao thực hiện một nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi: tìm kiếm một ngôi mộ 2,000 năm tuổi được cho là nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Himiko trong truyền thuyết.

Trong vài năm trở lại đây, Goggins liên tục đảm nhận những vai diễn quan trọng trong những bộ phim của Quentin Tarantino và Steven Spieldberg – hai trong số những nhà làm phim có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Hollywood: The Hateful Eight, Django Unchained, và Lincoln. Mới đây, Goggins đã trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong Maze Runner: The death cure. Trong năm nay, chúng ta sẽ còn gặp lại ông trong bom tấn của vũ trụ siêu anh hùng Marvel Ant-Man and the Wasp.

Kristin Scott Thomas vai Ana Miller

Tomb Raider còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Kristen Scott Thomas trong vai Ana Miller, nhà điều hành dày dặn kinh nghiệm của Croft Holding. Với giải thưởng BAFTA, 4 giải Evening Standard British, 2 giải Hiệp hội phê bình phim London và 1 giải SAG, Thomas đã khẳng định được vị trí của mình trong làng điện ảnh đương đại.

Là người thông thạo cả 2 ngôn ngữ Anh và Pháp, Thomas từng giành đề cử Oscar và Quả Cầu Vàng với vai chính bên cạnh bạn diễn Ralph Fiennes trong The English patient – tác phẩm từng nhận tượng vàng Oscar cho Phim truyện xuất sắc nhất của đạo diễn Anthony Minghella.

Vừa qua, bà đã xuất sắc hóa thân thành Clemmie, phu nhân của thủ tướng Anh huyền thoại Winston Churchchill trong Darkest hour, tuyệt phẩm chính kịch vừa chiến thắng hai giải Oscar của đạo diễn Joe Wright.

Tomb Raider: Huyền Thoại bắt đầu chính thức khởi chiếu từ ngày 16/03/2018./.

4 lý do khiến tín đồ điện ảnh phát cuồng vì bom tấn “Tomb Raider” 2018 VOV.VN - Phiên bản điện ảnh 2018 đánh dấu sự trở lại của nhà nữ thám hiểm – khảo cổ học Lara Croft trên màn ảnh rộng sau hơn 15 năm vắng bóng.