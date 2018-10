Diễn xuất ấn tượng của nữ chính trong phần 2 “Cô gái có hình xăm rồng“

Với hàng loạt vai diễn ấn tượng, Claire Foy hiện là một trong những nữ diễn viên sáng giá nhất tại kinh đô điện ảnh. Là một ứng cử viên nặng ký của Oscar 2019 sau thành công với First Man cách đây không lâu, cô tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất độc đáo thông qua vai diễn “nặng ký” Lisbeth Salander trong The girl in the spider’s web (Cô gái trong lưới nhện ảo), phần tiếp theo của "Cô gái có hình xăm rồng" ra mắt năm 2011.

Claire Foy hiện là một trong những nữ diễn viên sáng giá nhất tại Hollywood.

Claire Foy sinh ngày 16/4/1984 tại thành phố cảng Manchester, Anh. Cô tốt nghiệp ngành nghiên cứu kịch nghệ và điện ảnh tại Đại học Liverpool John Moores cùng một khóa thực tập kéo dài một năm tại Trường Kịch nghệ Oxford vào năm 2007. Trong suốt quãng thời gian theo học tại trường, nữ diễn viên từng góp mặt trong hàng loạt vở kịch kinh điển trên sân khấu như Top Girls, Watership Down, Easy Virtue,...

Theo đạo diễn Fede Alvarez, nhân vật Lisbeth Salander của Claire Foy chính là một “Người dơi” phiên bản nữ khi luôn chiến đấu giành công lý cho những kẻ yếu thế. Với khả năng điều tra và hack máy tính siêu phàm, cô chính là khắc tinh của những tay tội phạm quyền lực và tàn ác. Trong phim, Lisbeth thậm chí cũng đeo mặt nạ để che dấu danh phận cũng như quá khứ nhiều đau đớn của bản thân.

The girl in the spider’s web (Cô gái trong lưới nhện ảo) dự kiến khởi chiếu vào ngày 9/11/2018.

Bên cạnh đó, đạo diễn Fede Alvarez cũng chia sẻ thêm rằng, The girl in the spider’s web hoàn toàn khác biệt so với phần trước cũng như bộ ba phim do Thụy Điển sản xuất khi hoàn toàn tập trung vào Lisbeth Salander. Trong các tác phẩm khác, nhân vật chính lại là chàng phóng viên Mikael Blomkvist còn Lisbeth chỉ là một nhân vật phụ có hành tung bí ẩn mà thôi.

Nhưng lần này, hãng Sony quyết định đưa cô trở thành nhân vật chính với hàng loạt pha hành động cực chất cùng những màn đấu trí cân não với cô em gái Camilla (Sylvia Hoeks). Quá khứ đau thương của họ cũng dần được hé lộ thông qua những cảnh hồi tưởng đầy cảm xúc.

PC_Article_Middle

Trả lời báo chí, Fede Alvarez cho rằng: “Lisbeth Salander không hề đáng yêu, lịch sự hay dễ thương như những gì người ta hay nghĩ về phái nữ. Cô nàng vô cùng mạnh mẽ với hàng loạt hành động dữ tợn. Cô là kẻ sống sót sau quá khứ đau thương và tàn bạo. Điều này cũng khiến Lisbeth trở nên lạnh lùng và dứt khoát hơn. Đó chính là một nữ Người dơi!”.

Với hai vai diễn “nặng ký” trong năm, Claire Foy hiện là ứng cử viên sáng giá cho giải Nữ chính Xuất sắc của Oscar 2019. Màn trình diễn tuyệt vời của cô hứa hẹn sẽ mang đến cho The girl in the spider’s web sự bộ phim khác biệt và ấn tượng với hình mẫu nữ siêu anh hùng độc đáo cùng những pha hành động mãn nhãn và đấu trí gay cấn.

The girl in the spider’s web (Cô gái trong lưới nhện ảo) dự kiến khởi chiếu vào ngày 9/11/2018./ Phần 2 “Cô gái có hình xăm rồng“: Đen tối, dày đặc hành động mãn nhãn VOV.VN - Nhà sản xuất phần 2 "Cô gái có hình xăm rồng" đã tung ra đoạn trailer mới, hé lộ câu chuyện ly kỳ, đen tối với những cảnh hành động mãn nhãn. Phần 2 phim “Cô gái có hình xăm rồng” tung trailer ly kỳ và bí ẩn VOV.VN - Phần 2 "Cô gái có hình xăm rồng" vừa tung ra trailer đầu tiên, hé lộ câu chuyện đầy ly kỳ, bí ẩn cùng những pha hành động đẹp mắt