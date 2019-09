Dương Cẩm Lynh: “Đam mê chưa đủ tạo nên thành công“

Năm 2018 - 2019 được xem là thời điểm lên ngôi của phim truyền hình Việt, khi hàng loạt 'bom tấn' của các nhà sản xuất trong nước đã thu hút đông đảo sự chú ý và yêu mến từ khán giả. Cụ thể, những bộ phim truyền hình gây sốt màn ảnh nhỏ Việt Nam như Về nhà đi con, Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Quỳnh búp bê (VFC sản xuất), Gạo nếp gạo tẻ (DID sản xuất) ... được công chúng đánh giá là những bộ phim hay nhất trong 10 năm qua.

Chứng kiến thành công của hàng loạt truyền hình Việt 'gây bão' trong thời gian qua, nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh chia sẻ: "Hơn 10 năm trong nghề, đây là thời điểm tôi thấy phim truyền hình ngày càng nở rộ với chất lượng tốt hơn, theo kịp sự biến chuyển và những đề tài hot của xã hội. Những bộ phim vừa nhắc tới thực sự tạo được cơn sốt trong khán giả, bắt họ cứ mỗi tối phải chờ đợi trước màn hình để đón món ăn tinh thần của mình, không thua kém gì những bộ phim Hàn Quốc đã từng làm mưa làm gió trên màn ảnh Việt".

Dương Cẩm Lynh.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên 8x cũng tâm sự, dù bận rộn với lịch trình trên phim trường, tham gia các sự kiện, gameshow nhưng mỗi khi rảnh rỗi cô đều dành thời gian để xem các bộ phim truyền hình nổi tiếng trong và ngoài nước để học tập thêm kinh nghiệm cho bản thân. Bởi theo cô trong bất cứ ngành nghề gì, ngoài đam mê thì việc học tập liên tục là điều cần thiết và đối với diễn viên cũng vậy, việc xem các tác phẩm sẽ là cách nhanh nhất để trau dồi thêm kiến thức cho bản thân. Ngoài đam mê thì việc kiên trì học hỏi, có ý chí quyết tâm, gặp may mắn cũng là một trong những yếu tố cần thiết đối với người diễn viên.

"Tôi nghĩ với bất cứ công việc gì cũng cần đam mê. Nếu không có đam mê, chắc tôi đã không thể vượt qua bao khó khăn vất vả và thị phi trong nghề. Ngoài ra, sự thành công không thể thiếu kiên trì và chỉn chu. Tôi đã đặt ra mục tiêu gì thì sẽ kiên trì thực hiện bằng được, và làm việc chỉn chu từ những điều nhỏ nhất. Nhiều người nói tôi kỹ quá, khó tính quá. Nhưng thực ra tôi chỉ muốn những điều hoàn hảo nhất cho việc mình đã nhận.

Nghề diễn rất cực, nhất định phải có sức khỏe tốt mới theo được, những ngày quay đêm liên tục, tôi chỉ ngủ được 1-2 tiếng ban ngày, chưa kể đến những bầm dập tai nạn trong nghề. Vì vậy, tôi luôn chú trọng sức khỏe để có thể đảm đương tốt vai diễn của mình'. – nàng Cẩm Vân của Oan Trái Nghĩa Tình chia sẻ về việc đúc kết kinh nghiệm sau 10 năm tham gia diễn xuất.

Dương Cẩm Lynh trong "Like: Tình Yêu - Thời Trang - Khăn Rằn".

Tuy phim truyền hình Việt đã có chỗ đứng trong lòng khán giả, nhưng nhiều ý kiến vẫn cho rằng, catxe của diễn viên vẫn thấp nên các nghệ sĩ khi theo nghề sẽ gặp không ý khó khăn về kinh tế. Đối với vấn đề này, Dương Cẩm Lynh cho rằng, đối với cô thì mức catxe khi đóng phim vẫn đủ hấp dẫn để bản thân tiếp tục theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy này.

'Tôi nghĩ mình may mắn bởi khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, mình đã nhận được sự quan tâm của các nhà sản xuất, các đạo diễn với các kịch bản phim hay, có mức catxe tương đối, đủ hấp dẫn để tôi nhận lời. Tuy nhiên, như những đồng nghiệp khác đang hoạt động trong nghề này, chúng tôi đều rất mong muốn bộ môn nghệ thuật thứ bảy của đất nước mình ngày càng phát triển để có những sản phẩm chất lượng hơn, mang lại thu nhập xứng đáng cho diễn viên để chúng tôi có thể yên tâm cống hiến lâu dài với niềm đam mê của bản thân', Dương Cẩm Lynh chia sẻ./.

Nữ diễn viên trong phim Oan Trái Nghĩa Tình.

Hiện tại, Dương Cẩm Lynh đang phủ sóng trên truyền hình với những bộ phim rất 'ăn khách' như Oan Trái Nghĩa Tình, Like: Tình Yêu - Thời Trang - Khăn Rằn. Ngoài ra, nữ diễn viên tiết lộ, cô đang trong quá trình quay phim Tiệm Ăn Dì Ghẻ do VFC sản xuất, sẽ được lên sóng dự kiến vào tháng 11/2019. Trong phim Tiệm Ăn Dì Ghẻ, vai diễn của Dương Cẩm Lynh hoàn toàn mới lạ và đặc biệt hơn là sự kết hợp lần đầu tiên giữa cô với những 'soái ca' màn ảnh Việt như Bình An, Huỳnh Anh./.