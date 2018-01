Ghé thăm những địa điểm nổi tiếng trong phim Hàn khiến fan thích mê

Joomoonjin trở thành bãi biển được yêu thích nhất trong năm 2017 tại Hàn Quốc sau khi bộ phim "Goblin" lên sóng. Cầu đá dẫn ra biển cũng là nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn. Chợ Gukje tại Busan, Hàn Quốc nổi tiếng nhờ bộ phim cùng tên "Gukje Market". Chợ được hình thành khi những người tị nạn chạy trốn đến Busan trong chiến tranh Triều Tiên. Bãi bển Jung Dong Jin là nơi nổi tiếng để ngắm mặt trời mọc. Bãi biển được người dân biết đến nhiều nhờ bộ phim "Sandglass". 108 bậc thang Huam ở Hàn Quốc là địa điểm chụp ảnh khá phổ biến với những người yêu thích phim Hàn. Bộ phim nổi tiếng nhất quay ở đây là "What happened in Bali" với sự tham gia của So Ji Sub. Công viên Yeouido bên sông Hàn là địa điểm được nhiều người dân yêu thích đến tập thể dục mỗi buổi sáng. Bộ phim về quái vật mang tên "The Host" được quay ở đây tạo cho khung cảnh cảm giác khá rùng rợn. Tháp Namsan nằm ở trung tâm Seoul là nơi quá nổi tiếng với người dân và du khách. Rất nhiều bộ phim được quay ở đây như "My Name Is Samsoon", "My Love from the Stars" và "Boys Over Flowers". Cheonggyecheon - dòng suối chảy qua Seoul xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Cold Eyes", "Jeon Woo Chi", "Athena" và "Iris". Công viên Wolmindo nằm Incheon, cách Seoul không xa. Địa danh nổi tiếng nhờ bộ phim "Hậu duệ mặt trời". Jeju có nhiều bãi biển nổi tiếng và Jeju Salt là một trong số đó. Bạn có thể thưởng ngọn phong cảnh đẹp và những làn sóng êm đềm. Bộ phim "Missing 9" từng được quay ở đây. Lotte World là một công viên giải trí nằm ở Seoul được mở cửa vào năm 1989. Nó được người Hàn Quốc và khách du lịch rất yêu thích. Đây là địa điểm từng quay "Nấc thang lên thiên đường", "Athena"... Đảo Nami là một điểm du lịch nổi tiếng nằm ở Chuncheon, Hàn Quốc. Hòn đảo này nổi tiếng nhờ bộ phim "Bản tình ca mùa đông". Phim trường Suncheon là phim trường ngoài trời lớn nhất Hàn Quốc, mô phỏng đường phố Hàn trong thập niên 60 đến 80. Rất nhiều bộ phim nổi tiếng từng quay ở đây. Tiệm cafe Hoàng tử (Coffee Prince) là nơi đã quay bộ phim cùng tên với sự tham gia của Gong Yoo và Yoon Eun Hye. Quán nằm ở Buamdong, Seoul. Nhà sách Hanmi mở cửa từ năm 1955 ở Incheon, Hàn Quốc. Nhiều người thích ghé thăm đây bởi nội thất ấm cúng với màu vàng tươi sáng. Địa điểm này từng xuất hiện trong phim "Goblin". Làng Pháp (Petite France) là một ngôi làng nhỏ bao gồm 16 tòa nhà kiểu Pháp đáng yêu. Bộ phim "My Love From the Stars" từng được quay ở đây. Làng dân gian Hàn Quốc là một ngôi làng tái hiện lại khung cảnh của triều đại Joseon. Hầu hết các phim có bối cảnh triều đại Joseon được quay ở đây như "The Moon Embracing the Sun" và "Sungkyunkwan Scandal". Dongdaemoon Design Plaza là một trong những nơi sôi động nhất ở Seoul với rất nhiều cuộc triển lãm và trình diễn thời trang thường xuyên diễn ra. "My Love From the Stars" và "She Was Pretty" được quay tại đây./.

