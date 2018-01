Giải mã dòng thời gian của loạt phim kinh dị đình đám “Insidious“

Ra mắt vào năm 2010, Insidious tạo nên cơn sốt khi thu về doanh thu gấp 65 lần kinh phí sản xuất, nhanh chóng trở thành một trong những series phim rùng rợn nhất của Hollywood.

Loạt phim hiện gồm có 4 phần với thời gian trong phim không theo tuyến tính mà có sự đan xen giữa các phần tiền truyện và hậu truyện. Thứ tự đúng của các phần dựa trên thời gian xảy ra sự kiện chính trong mỗi phim là: Insidious 3 (năm khởi chiếu 2015) > Insidious 4: The Last Key (năm khởi chiếu 2018) > Insidious 1 (năm khởi chiếu 2010) > Insidious 2 (năm khởi chiếu 2013).

Insidious 3: Phần phim có mốc thời gian sớm nhất của cả series

Trong Insidious 1, bà đồng Elise Rainier tham gia vào vụ án trừ tà nhà Lambert và chết ở cuối phim. Tuy nhiên, nhân vật này nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả, đồng thời cũng là người cầm trịch vai trò trừ tà của cả series.

Chính vì lẽ đó, nhà sản xuất quyết định "chuộc lỗi" bằng cách tạo ra Insidious 3, phần tiền truyện lấy Elise làm trung tâm. Phần phim này diễn ra vào vài năm trước cái chết của Elise trong Insidious 1.

Insidious tạo nên cơn sốt khi thu về doanh thu gấp 65 lần kinh phí sản xuất.

Lúc này, bà đồng Elise Rainier vừa mất chồng. Quá nhớ thương bạn đời, Elise tự bước vào cõi vô định The Further để gặp ông. Chẳng may, bà bị một hồn ma phụ nữ bám đuổi và dọa giết mỗi lúc bà muốn hành nghề gọi hồn.

Chính lúc này, bà lại nhận được lời cầu cứu sinh tử từ thiếu nữ Quinn Brenner. Cô sắp bị ác ma Kẻ Không Thở dụ sang cõi chết. Bà đồng Elise đành mạo hiểm mạng sống bản thân để giúp đỡ cô bé. Bà đã đối đầu và tiêu diệt Kẻ Không Thở.

Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa kết thúc khi ở cuối tác phẩm, Elise bước về nhà và bắt gặp Quỷ Mặt Đỏ xuất hiện sau lưng mình, dự báo chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Bộ phim kinh dị với hàng loạt hiện tượng ma quái.

Insidious 4: Tiếp nối phần 3 và lời giải đáp thoả đáng cho Insidious 1

Insidious: The Last Key (tựa Việt hoá: Quỷ Quyệt: Chìa Khoá Quỷ Dữ) là phần phim mới nhất, tiếp nối cơn ác mộng của Insidious sẽ ra rạp trong dịp đầu năm 2018. Tác phẩm xảy ra sau cái kết của Insidious 3.

Nhà sản xuất tiết lộ khoảng thời gian của phần này rơi vào những năm 2006 - 2007. Lúc này, Elise nhận được một cuộc gọi cầu cứu từ một người đàn ông. Anh ta cho biết ngôi nhà mình đang ở bị ma ám và muốn nhờ Elise đến trừ tà. Sau khi biết được địa chỉ nhà, Elise hoảng hốt vì đây chính là nơi mình sống lúc còn nhỏ.

Những ký ức kinh hoàng về tuổi thơ đen tối của bà ùa về. Bà đã sợ hãi, lưỡng lự và không muốn giúp đỡ người đàn ông kia. Tuy nhiên sau cùng, Elise và 2 người cộng sự đã quyết định quay về đó, đối mặt với gã ác quỷ đã phá nát gia đình bà ngày xưa.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, phần phim có nhiều cảnh hồi tưởng, khai thác cả quá trình Elise trở thành bà đồng cùng quá khứ đáng sợ và nhiều bất ngờ của bà. Tác phẩm sẽ có sự liên kết chặt chẽ với vụ án Lambert trong Insidious 1, đồng thời đưa ra "mấu chốt" xoay quanh cái chết của Elise.

Insidious 1: Cội nguồn quỷ quyệt

Chuyện phim của Insidious 1 bắt đầu khi cậu bé Dalton Lambert bị hôn mê sau khi trượt té khỏi chiếc thang trên gác. Sau một tháng điều trị không có kết quả, Josh và Renai, cha mẹ của Dalton, đã đưa cậu bé về nhà.

Kể từ lúc này, hàng loạt hiện tượng ma quái xảy đến trong căn nhà họ. Cả hai vợ chồng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ và bị tấn công bởi các thực thể tà ác. Lúc bấy giờ, Lorraine, bà nội của Dalton, quyết định gọi cho bạn mình giúp đỡ. Người đó chính là bà đồng Elise.

Elise cùng 2 cộng sự Specs và Tucker tiến hành vụ điều tra các hiện tượng siêu nhiên. Elise kết luận cậu bé Dalton đã đi vào một cõi vô định tồn tại song song với thế giới thực gọi là The Further. Các linh hồn ma quỷ nơi đây muốn chiếm giữ cậu. Elise tiết lộ một bí mật lớn: bà quen biết Lorraine vào 25 năm về trước.

Khi đó, Josh đang là một cậu bé 8 tuổi và bị đeo bám bởi linh hồn Cô Dâu Áo Đen. Elise đã xoá ký ức của Josh song nó vẫn di truyền sang con trai anh. Do đó, chỉ có Josh mới có thể bước vào The Further và cứu lấy con mình. Cuối Insidious 1, Elise nhận ra sự khác thường của Josh sau khi anh từ cõi vô định trở về. Bà vừa định giơ máy ảnh lên chụp thì đã bị bóp cổ chết. Thực chất anh đã bị Cô Dâu Ám Đen nhập vào.

Insidious 2: Câu chuyện kinh hoàng vẫn chưa kết thúc

Sau cái chết, Elise biến thành hồn ma và vẫn tiếp tục hỗ trợ các cộng sự của mình tiếp tục vụ án. Linh hồn của bà gặp gỡ linh hồn thực sự của Josh tại cõi vô định. Bà đã hướng dẫn anh hoá giải mọi thứ, đưa mọi chuyện trở lại như cũ.

Tuy nhiên, phim khép lại với cảnh tượng rợn tóc gáy khi hồn ma của Elise theo Specs và Tucker đến một căn nhà nọ để gọi hồn người chết. Elise đã nhìn thấy ở phía sau đầu của cô gái tên Allison một thứ gì đó khiến bà phải thốt lên kinh hoàng "Chúa ơi!". Chi tiết này hứa hẹn sẽ được nhà sản xuất làm sáng tỏ trong các phần phim tiếp theo.

Quỷ Quyệt: Chìa Khoá Quỷ Dữ sẽ ám ảnh các rạp chiếu phim trên toàn quốc từ ngày 5/1/2018./.

