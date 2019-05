Giải mã vì sao “John Wick: Parabellum” “hạ bệ” “Avengers: Endgame”

Trong thời đại khi mà các rạp chiếu phim bị thống trị bởi hàng loạt những bộ phim siêu anh hùng, đặc biệt là sau thành công của bom tấn “Avengers: Endgame” vào cuối tháng 4 vừa qua, ít ai có thể ngờ rằng một bộ phim thuần hành động với kinh phí thấp như John Wick lại có thể tạo nên cơn sốt phòng vé và thu hút sự chú ý của nhiều khán giả tới vậy.

Sau 2 năm, John Wick chính thức tái xuất khán giả trong phần phim mới mang tên “John Wick : Parabellum”.

Tiếp nối mạch của hai phần phim trước, “John Wick: Parabellum” là cuộc trốn chạy nghẹt thở của sát thủ John Wick khỏi những kẻ đứng đầu hệ thống thế giới ngầm. Bắt đầu ngay từ điểm kết thúc của phần 2, sau khi phá luật của Hội Tối Thượng (một tổ chức tội phạm khét tiếng), giết chết kẻ thù Santino D'Antonio ngay trong khách sạn Continental, John Wick đã bị khai trừ và phải chịu án tử. Mạng sống của tay sát thủ huyền thoại được treo thưởng 14 triệu USD, khiến cho cả thế giới ngầm ráo riết săn lùng, tiêu diệt anh tại mọi ngóc ngách trên toàn thế giới.

“John Wick 3” khiến người xem phải hối hả và hồi hộp ngay từ những giây đầu tiên. Xuyên suốt 2 tiếng 23 phút, khán giả như đắm chìm trong những pha hành động dồn dập và liên tiếp, khốc liệt cũng như phiêu lưu, rượt đuổi khắp mọi góc cùng ngõ hẻm cùng với John Wick. Vẻ ngoài điển trai với khả năng diễn xuất nội tâm xuất sắc đã ghi dấu trong lòng công chúng của Keanu Reeves vẻ cô đơn, lạnh lùng của tay sát thủ máu lạnh trong những bộ vest đen lịch lãm.

Huyền thoại sát thủ trở thành mục tiêu săn đuổi của thế giới ngầm.

Phải liên tiếp đối đầu với các nhóm sát thủ đến từ nhiều quốc gia khiến John Wick phô diễn lối chiến đấu đa dạng với những phương thức triệt hạ đối thủ không chút khoan nhượng (được gọi chung là Gun-Fu). Những thế võ Jiu Jitsu đã được nam diễn viên Keanu Reeves sử dụng liên tiếp trong bộ phim. Các thế võ như nhu thuật Brazil, judo, sambo hay arnis từ Philippines cũng được chọn lọc và kết hợp khéo léo mang đến cho người xem những trường đoạn cận chiến nghẹt thở.

Bộ phim còn cho khán giả trải nghiệm những trận đánh kịch tính, tốc độ cao trên ô tô, motor và đặc biệt là cảnh chiến đấu trên ngựa với màn đấu súng mãn nhãn với những món " vũ khí hạng nặng".

Những trường đoạn rượt đuổi nghẹt thở, đầy kịch tính.

Không gian bộ phim liên tiếp được thay đổi đưa người xem đến nhiều mặt trận khác nhau từ thư viện đến đường phố, từ New York u ám bạo lực đến thành phố trắng Casablanca phía Tây Morroco, hay trên sa mạc nắng gắt. Xuất thân là diễn viên đóng thế chuyên nghiệp nên đạo diễn Chad Stahelski đã khắc hoạ chân thực những trường đoạn chiến đấu gay cấn nhưng đảm bảo được yếu tố đẹp mắt với sức hút khó cưỡng vốn có của "John Wick" trước đây. Xen lẫn giữa các màn hành động là những chi tiết hài hước, giải trí được thêm thắt khá tinh tế, đắt giá mang lại tiếng cười nhẹ nhàng sau hàng loạt pha hành động choáng ngợp, căng thẳng.



Là một bộ phim hành động nhưng phần này của "John Wick" mang màu sắc nghệ thuật cao, thể hiện ở những thước phim có góc quay đẹp, tinh tế, khiến người xem được trải nghiệm một cách chân thực, sống động. Sự kết hợp giữa màu sắc, trang phục sang trọng của nhân vật càng khắc sâu vào tâm trí người xem.

Cảnh đối đầu với thế giới ngầm tại khách sạn Continental New York là một trong những phân cảnh đặc sắc nhất của phần phim.

Đặc biệt âm thanh, nhạc nền là một trong những điểm thu hút của bộ phim. Cường độ cao, sống động đến từng chi tiết của tiếng súng mạnh mẽ, dứt khoát, tiếng đạn ghim vào da thịt, áo giáp và cả tiếng mưa rơi lách tách...phần nào hiện thực hóa các trận chiến, giúp khán giả có cảm giác như đang được tham gia vào phim.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Nhạc phim “John Wick” từ xưa đến nay luôn mang trong mình một phong cách riêng của hai nhà soạn nhạc Tyler Bates, Joel J. Richard. Khác với những bộ phim hành động thường sử dụng nhạc điện tử để tạo hiệu ứng nhạc nền thì Tyler Bates, Joel J. Richard khôn khéo khi phối hợp các bản nhạc cổ điển trong những trường đoạn chiến đấu.

Âm thanh, nhạc nền là một trong những điểm thu hút của bộ phim.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Tiếng violin réo rắt trong bản giao hưởng “The Four Seasons” của Antonio Vivaldi kết hợp âm thanh dữ dội của súng đạn khiến người xem cảm giác được sự nguy hiểm và phấn khích của cuộc chiến sắp diễn ra tại khách sạn The Continental. Xuất hiện trong bộ suit đen, di chuyển uyển chuyển, linh hoạt trên nền nhạc “Allegro non molto” với những pha hành động đẹp mắt, tay sát thủ John Wick ngày càng trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn.

Cốt truyện trong phần Parabellum được xây dựng ổn so với 2 phần trước dù vẫn còn giản đơn và chủ yếu tập trung vào yếu tố hành động. “John Wick 3” không chỉ trả lời những câu hỏi cũ mà còn hé mở về thân phận của John Wick, những mối quan hệ cá nhân thú vị của anh, một thế giới sát thủ bí ẩn từ đây được gợi mở, khai thác nhiều hơn từ câu chuyện của khách sạn Continental cũng như Bang Cái Bang. Điều này cũng phần nào thể hiện tham vọng mở rộng thương hiệu “John Wick” của đạo diễn Chad Stahelski và hãng phim Lionsgate.

Phần phim hé lộ thân phận bí ẩn của John Wick.

Là linh hồn của các phần phim “John Wick”, diễn xuất của Keanu vẫn luôn được đánh giá cao ở thể loại phim hành động Hollywood. Nam tài tử vẫn giữ được phong độ cũng như thần thái của hai phần phim trước. Để thực hiện hoàn hảo các phân cảnh hành động, Keanu chia sẻ anh đã dành nhiều tháng để tập luyện thể lực, bắn súng trước khi tác phẩm bấm máy. 98% cảnh hành động trong phim đều do nam diễn viên thực hiện. Diễn xuất của Keanu ngày càng hoàn thiện khi anh thể hiện một cách chân thật, tài tình phần “người” của tay sát thủ huyền thoại.

Ngoài John Wick, những nhân vật phụ cũng được khai thác mới mẻ, hấp dẫn cho phần phim. Sự xuất hiện của tên phản diện mới đầy thú vị được thủ vai bởi võ sư Mark Dacascos. Những cảnh cận chiến bằng Katana hay Kunai càng làm cho phim phong phú hơn rất nhiều. Tuy nhiên một vài nhân vật nguy hiểm lại chưa thể hiện trọn vẹn vai trò của mình như Hội Tối Thượng khiến người xem khá hụt hẫng.

Võ sư Mark Dacascos trong vai tay sát thủ Zero.

Dù “John Wick: Parabellum” vẫn bỏ ngỏ nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp nhưng với thành công vượt bậc của "John Wick 3" hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho thương hiệu đã trở thành một biểu tượng của dòng phim hành động trước sự lấn át của các bộ phim siêu anh hùng.



Hiện tại, bộ phim đang được giới phê bình đánh giá rất tốt và có số điểm cao không tưởng so với một bộ phim hành động đơn thuần với 9/10 từ IMDB và 95% điểm tích cực từ Rotten Tomatoes./.