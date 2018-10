“Goosebumps 2: Haunted Halloween” - Bộ phim phải xem mùa Halloween này

Giữa các tác phẩm kinh dị nặng đô trong mùa Halloween năm nay, Goosebumps 2: Haunted Halloween (Câu chuyện lúc nửa đêm 2: Halloween quỷ ám) đưa khán giả vào chuyến phiêu lưu ly kỳ, thú vị và nhiều bất ngờ chính thức ra mắt từ 26/10 này.

Câu chuyện của Goosebumps 2 bắt đầu khi hai cậu bé 12 tuổi Sonny (Jeremy Ray Taylor) và Sam (Caleel Harris) phát hiện ra một chiếc rương bí ẩn trong một căn nhà bỏ hoang. Trong rương là một quyển sách chưa xuất bản của nhà văn R.L. Stine. Khi những đứa trẻ tò mò mở trang sách cũng là lúc Slappy, nhân vật phản diện đáng sợ trong phần trước, được triệu hồi.

Âm mưu kinh hoàng của Slappy.

Tham vọng xây dựng gia đình và thế giới của riêng mình, con rối gỗ quỷ quyệt Slappy đã bắt cóc mẹ của Sonny và đưa toàn bộ những đồng minh quái vật, quỷ dữ bước ra đời thực trong đêm Halloween. Trước tình cảnh nguy cấp, Sonny cùng chị gái của mình, Sam và cậu bé hàng xóm hợp sức ngăn chặn âm mưu kinh hoàng của Slappy.

Hai gương mặt nhí Jeremy Ray Taylor và Caleel Harris vốn được khán giả yêu thích qua các phim chuyển thể từ tiểu thuyết của “ông hoàng kinh dị” Stephen King. Jeremy Ray Taylor nổi tiếng với siêu phẩm It, trong khi Caleel Harris được biết đến với Castle Rock. Trong Goosebumps 2, các diễn viên nhí tiếp tục “đốn tim” khán giả với chuyến hành trình đẩy lùi các nhân vật kinh dị nổi tiếng như Phù thuỷ mặt xanh, Kỵ sĩ không đầu, nhện khổng lồ, kẹo dẻo Gummy bear... và đặc biệt là Slappy gian xảo.

Jeremy Ray Taylor và Caleel Harris

Danh hài Jack Black cũng trở lại trong phần hậu truyện, qua vai nhà văn R.L. Stine và lồng tiếng cho Slappy. Phần phim mới còn bổ sung bạn diễn của Jack Black trong Jumanji: Welcome To The Jungle – cô nàng Madison Iseman nóng bỏng. Đặc biệt, nhà văn R.L. Stine “hàng thật” cũng góp mặt trong cảnh cuối cùng của phim. Không những thế, khán giả còn có dịp gặp lại nghệ sĩ hài Ken Jeong vừa góp mặt trong “Crazy Rich Asians” sẽ đảm nhận vai trò mũi tàu tìm cách chống lại bọn quái vật kinh hãi.

Khởi chiếu sớm hơn tại Bắc Mỹ, tác phẩm đã đạt được thành tích khả quan trên đấu trường phòng vé. Tiếp nối thành công từ Venom, Goosebumps 2: Haunted Halloween giúp hãng Sony Pictures thu về 16 triệu USD trong những ngày đầu ra rạp. Như vậy, trong 2 năm liên tiếp, “ông lớn” Sony đã đạt được doanh thu nội địa thường niên vượt con số 1 tỷ USD.

Ở Việt Nam, khán giả sẽ hội ngộ Goosebumps 2 trong tuần lễ kinh dị, bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 này. Bộ phim được đạo diễn bởi nhà làm phim từng đoạt giải Oscar Ari Sandel./.