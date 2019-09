Hé lộ dàn sao “khủng” góp mặt trong bom tấn kinh dị “IT: Chapter Two“

Năm 2019 là một năm bận rộn của James McAvoy. Người hâm mộ tiếp tục được gặp gỡ anh chàng trong vai cậu bé Bill Denbrough lúc đã trưởng thành ở "IT: Chapter Two". Sau 27 năm, Bill sẽ cùng hội The Losers Club của mình quay lại thị trấn Derry để thực hiện lời thề tiêu diệt Pennywise một lần nữa.