Không còn là ông bố hiền lành, NSND Trung Anh “cà khịa” NSƯT Trần Đức

Ở tuyến nhân vật trẻ, Thúy An đang khá được lòng hội chị em. An có vóc người nhỏ nhắn nhưng ngang bướng. Bị bà bắt lấy chồng, cấm đi học nữa thì cô tự ý bỏ trốn lên Hà Nội đi học. Được mẹ gửi gắm ở nhờ nhà họ hàng, An bị sai vặt không công. Để mẹ yên tâm, cô sinh viên trường Y cố chịu đựng, không cãi lại nhưng đến lúc bà dì, ông chú và cô em họ quá quắt thì An cũng phản kháng sắc bén.