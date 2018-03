Kiều Minh Tuấn "khóa môi" An Nguy trong phim mới của Đinh Tuấn Vũ

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ vừa chính thức bấm máy những cảnh quay đầu tiên trong dự án điện ảnh dành cho thiếu nhi “Chú ơi đừng lấy mẹ con” tại Thảo Cầm Viên, TP. Hồ Chí Minh. Bộ phim do nhà sản xuất Dung Bình Dương đầu tư, với sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như Kiều Minh Tuấn, An Nguy, Will 365, Lilly Nguyễn, bé Hữu Khang và “thiên thần nhí” Chu Diệp Anh… "Chú ơi đừng lấy mẹ con" hứa hẹn sẽ trở thành bộ phim thiếu nhi hấp dẫn công chúng vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018. “Chú ơi đừng lấy mẹ con” không nằm trong dòng chảy phim siêu nhân hay những đề tài cứu thế giới vốn đã quá quen thuộc với trẻ nhỏ. Với kịch bản nhẹ nhàng, dung dị, Đinh Tuấn Vũ đã không để bất cứ một nhân vật phản diện nào xuất hiện trong kịch bản. “Chú ơi đừng lấy mẹ con” là câu chuyện về Nhện (bé Hữu Khang), cậu bé lớp 2 hiếu động. Từ nhỏ, Nhện sống với mẹ Tiên (An Nguy), và được gia đình ngoại vô cùng yêu thương, chiều chuộng. Cho đến một ngày, một người đàn ông tên Đông Bắc (Kiều Minh Tuấn) cùng cô con gái đầy cá tính tên Bảo Ngọc (bé Diệp Anh) xuất hiện tại nhà Nhện. Hai con người xa lạ ấy đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên ả của Nhện và mẹ, khiến Nhện lần đầu tiên trong đời bị rơi vào nỗi sợ mẹ-không-còn-là-của-riêng-mình. Viễn cảnh có một người cha mới, một đứa em gái mới trở nên hiển hiện trước mắt Nhện thì một nhân vật bất ngờ xuất hiện, đó chính là ba ruột của cậu bé... Rất nhiều hiểu lầm đã xảy ra nhưng hơn tất cả, điều mong muốn lớn nhất của họ, chính là làm sao cho Nhện có được một cuộc sống an toàn và hạnh phúc nhất. Sau cú chạm ngõ điện ảnh thành công trong “Chờ em đến ngày mai”, An Nguy đã được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tin tưởng giao vai nữ chính quan trọng trong “Chú ơi đừng lấy mẹ con”. Hotgirl The Face tỏ ra rất hào hứng: “Tiên là một bà mẹ đơn thân, và đáng nói hơn là cô ấy có một cậu con trai vừa nhạy cảm vừa quá thông minh, khiến cô liên tiếp bị đẩy vào những nghịch cảnh phải lựa chọn giữa tình cảm và gia đình, giữa quá khứ và hiện tại, giữa được và mất. An Nguy nghĩ rằng, được làm việc với đạo diễn Đinh Tuấn Vũ là một điều may mắn, vì anh em khá hiểu nhau từ ngoài đời, nên rất dễ nắm được tinh thần công việc trên phim trường. Hy vọng đây sẽ là vai diễn thú vị của An Nguy”… Will365 đảm nhận vai nam thứ. Đinh Tuấn Vũ cho biết, bộ phim dự kiến sẽ quay trong 5 tuần, với nhiều bối cảnh khác nhau tại TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Hiện tại đoàn phim đang tập trung cao độ để quay những cảnh ngoại trước khi mùa mưa Nam bộ kéo tới. Đây là mảng đề tài mới hoàn toàn với Đinh Tuấn Vũ, sau những bộ phim về tình yêu và sự trả giá của những người trẻ tuổi như “Và anh sẽ trở lại”, “Cuộc đời của Yến”, “Taxi, em tên gì?”, “Chờ em đến ngày mai”… "Chắc chắn, không có những lý luận giáo điều hay những câu thoại lên gân rao giảng về gia đình hay tình yêu thương, vì đó không phải… thế mạnh của tôi. Tôi muốn kể một câu chuyện rù rì, nhỏ nhưng mịn, để khán giả có thể xem cùng nhau, lan tỏa những điều vui vẻ và an lành”, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ.

