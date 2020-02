Minions bất ngờ tung trailer hé lộ dàn nhân vật mới siêu dễ thương

Lần đầu tiên xuất hiện trong loạt phim "Despicable Me" (2010), Minions đã nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ khán giả toàn cầu và trở thành một trong những biểu tượng hoạt hình tiêu biểu của thập niên. Mới đây, Universal bất ngờ trình làng trailer mới nhất của "Minions 2" với tên "Minions: Sự trỗi dậy của Gru" (tựa gốc: Minions the rise of Gru), hé lộ nhiều bí mật thú vị về quá khứ của ác nhân Gru thời còn trẻ.

“Biệt đội” Minions chính thức tái xuất.

Sau hai phần "Despicable Me", nhóm “tiểu quỷ” màu vàng chính thức có phim riêng vào năm 2015. Với hơn 1.1 tỷ đô doanh thu cùng vô số lời khen ngợi từ các nhà phê bình và khán giả, "Minions" (2015) trở thành niềm tự hào của hãng Universal khi sánh vai với nhiều tác phẩm hoạt hình tỷ đô đình đám khác. Tính cả thành tích siêu khủng hơn 2,5 tỷ đô của ba phần "Despicable Me", loạt phim về "Minions" đã lọt top những thương hiệu hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại.

Đúng như tiêu đề của bộ phim, ở phần này, khán giả sẽ bị lôi cuốn vào hành trình “lột xác” đầy bất ngờ của Gru. Sau khi chiêu mộ được Minions từ phần trước, Gru bắt đầu kế hoạch để trở thành ác nhân số một thế giới. Khi biết nhóm tội phạm khét tiếng Vicious 6 tuyển thành viên, cậu tự tin đăng ký tham gia dù là người nhỏ tuổi. Tuy nhiên, Vicious 6 lại chê cười và khinh thường vì cậu chỉ là một đứa trẻ con. Gru liền liều lĩnh đánh cắp viên đá quý của tổ chức để khẳng định bản thân.

Gru và đồng bọn Minions bị truy đuổi gắt gao, kịch tính như phim hành động.

Trích đoạn trailer 3 phút hé lộ “cuộc chiến” đậm chất hành động với nhiều phân cảnh rượt đuổi gay cấn giữa Gru và Vicious 6 nhưng cũng mang tính giải trí bởi sự hài hước của đội quân Minions. Với sự trợ giúp nhanh trí của nhóm “đệ tử”, Gru thoát khỏi vòng vây của 6 ác nhân một cách ngoạn mục. Kể từ đây, Gru và Minions không may được liệt vào danh sách truy lùng gắt gao của hội kẻ xấu – Vicious 6. So với phần trước, bộ phim có quy mô lớn hơn, sử dụng nhiều vũ khí tối tân hiện đại hơn, hứa hẹn một chuyến phiêu lưu đầy thử thách của chủ nhân Gru và đồng bọn lầy lội Minions.

Poster mới nhất của Otto với khẩu hiệu "Brace Yourself" – Hãy chuẩn bị tinh thần cho những chuyến phiêu lưu hấp dẫn phía trước. Ngoài ra, từ "Brace" còn mang nghĩa là niềng răng – phù hợp với tạo hình mới lạ của nhân vật Otto.

Bên cạnh bộ ba quen thuộc - Bob, Kevin và Stuart, nhiều thành viên khác của nhóm “tiểu quái” sẽ được giới thiệu với người hâm mộ. Tạo hình khác biệt, nhưng vẫn rất “vàng” và dễ thương vô cùng, Otto là một phiên bản Minions “niềng răng” đầy non nớt. Tân binh mới được Gru giao nhiệm vụ đưa viên đá quý về nơi ẩn náu nhưng cậu lại “ngây thơ” đánh đổi “món hàng” quan trọng chỉ để lấy một hòn đá “thú cưng” mang về. Mặc dù thông minh và nhanh nhẹn, nhưng bản chất của Minions vẫn là một “sinh vật” nghịch ngợm và ham vui. Chính điều này đã liên tục tạo ra hàng loạt pha “khó đỡ” mang tới cho khán giả những tràng cười sảng khoái, vui nhộn./.