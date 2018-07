“Nhặt sạn” những bộ phim kinh điển của Hollywood

Là một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh Hollywood song Titanic thực sự vẫn còn những "hạt sạn" lịch sử. Đó là khi anh chàng Jack khuyên nhủ Rose không tự tử bằng câu chuyện câu cá trên hồ Wissota. Nhưng trên thực tế, hồ nhân tạo này chưa hề xuất hiện cho đến năm 1917, 6 năm sau vụ tai nạn Titanic xảy ra. Bộ phim "The Imitation game" nói về nhà toán học người Anh - Alan Turing, người đã làm việc miệt mài để giải mật mã Enigma. Trong thực tế, Alan đã phải sử dụng đến sự giúp đỡ của Gordon Welchman, một nhà toán học thậm chí không được đề cập trong phim. "Cuộc chiến thành Troy" là một trong những phim tốn kém nhất nhưng vẫn không thoát khỏi những "hạt sạn" chỉ cần tinh ý là có thể nhận ra. Khi hoàng tử Paris đưa nàng Helen về trên chiếc xe có gắn chiếc ô kim loại, vật dụng chưa có ở thời đó. Bộ phim "Cướp biển vùng Carribean" có những "hạt sạn" vượt thời gian khi bối cảnh của bộ phim được diễn ra vào năm 1740. Đó là khoảng thời gian chưa xuất hiện nhiều loại hoa quả nhưng táo Granny Smith lại được sử dụng trong bộ phim ( loại quả chỉ xuất hiện vào năm 1868). Cái chết đầy bất công và ám ảnh của những nhân vật huyền thoại trong lịch sử điện ảnh Hollywood đã khiến hàng triệu trái tim tan vỡ."The Green Mile"xoay quanh chốn tù ngục nơi những kẻ xấu phải ngồi ghế điện dày vò thể xác để trả giá cho tội ác của chúng. Tác phẩm lấy bối cảnh vào năm 1935 tuy nhiên thực tế đến tận năm 1941 chiếc ghế điện mới được sử dụng lần đầu tiên. Chiếc váy Kilt nổi tiếng của đàn ông Scotland chẳng còn xa lạ, tuy nhiên đến thế kỉ 18 thì nó mới bắt đầu du nhập vào quốc gia này. Bộ phim "Braveheart" như dự đoán trước tương lai khi miêu tả bối cảnh cuối thế kỷ 13 nhưng trang phục của chiến binh William Wallace đã ăn khớp với phong cách này. Bộ phim "JFK" là sự dàn dựng lại các lý thuyết âm mưu liên quan đến cái chết của John. F Kennedy. David Ferrie đã bị buộc tội ám sát. Trong một cảnh của bộ phim ở khách sạn Fontainebleau, anh ta tự thú nhận. Thực tế, nhân vật này chưa bao giờ thú nhận bất cứ điều gì và luôn phủ nhận sự liên quan đến cái chết của JFK. Bộ phim "Apollo 13" kể về nhiệm vụ giải cứu trên tàu Apollo 13 trong đó có nhà du hành vũ trụ người Mỹ Thomas Kenneth Mattingly. Tuy nhiên sự thật là nhà du hành Thomas không hề tham gia bất cứ nhiệm vụ giải cứu Apollo 13 nào. "Hạt sạn"trong bộ phim "The Last Samurai" là lá cờ nước Mỹ với 43 ngôi sao. Tuy nhiên ở thời điểm bộ phim diễn ra là năm 1876 nhưng phải đến năm 1891 nước Mỹ mới có lá cờ 43 ngôi sao khi có sự sát nhập của các bang Motana, Idaho, Washington, Dakota. Nhiều khán giả sẽ phải sửng sốt khi khám phá ra rằng trong một cảnh phim của “Gladiator” đã xuất hiện bình khí ga trong cỗ chiến mã từ thời La Mã. Bộ phim tiểu sử “Marie Antoinette” của Sofia Coppola đã gây sốc khi cho ra mắt mẫu giày Converse từ thế kỉ 18.

Là một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh Hollywood song Titanic thực sự vẫn còn những "hạt sạn" lịch sử. Đó là khi anh chàng Jack khuyên nhủ Rose không tự tử bằng câu chuyện câu cá trên hồ Wissota. Nhưng trên thực tế, hồ nhân tạo này chưa hề xuất hiện cho đến năm 1917, 6 năm sau vụ tai nạn Titanic xảy ra.

Bộ phim "The Imitation game" nói về nhà toán học người Anh - Alan Turing, người đã làm việc miệt mài để giải mật mã Enigma. Trong thực tế, Alan đã phải sử dụng đến sự giúp đỡ của Gordon Welchman, một nhà toán học thậm chí không được đề cập trong phim. "Cuộc chiến thành Troy" là một trong những phim tốn kém nhất nhưng vẫn không thoát khỏi những "hạt sạn" chỉ cần tinh ý là có thể nhận ra. Khi hoàng tử Paris đưa nàng Helen về trên chiếc xe có gắn chiếc ô kim loại, vật dụng chưa có ở thời đó. Bộ phim "Cướp biển vùng Carribean" có những "hạt sạn" vượt thời gian khi bối cảnh của bộ phim được diễn ra vào năm 1740. Đó là khoảng thời gian chưa xuất hiện nhiều loại hoa quả nhưng táo Granny Smith lại được sử dụng trong bộ phim ( loại quả chỉ xuất hiện vào năm 1868). Cái chết đầy bất công và ám ảnh của những nhân vật huyền thoại trong lịch sử điện ảnh Hollywood đã khiến hàng triệu trái tim tan vỡ."The Green Mile"xoay quanh chốn tù ngục nơi những kẻ xấu phải ngồi ghế điện dày vò thể xác để trả giá cho tội ác của chúng. Tác phẩm lấy bối cảnh vào năm 1935 tuy nhiên thực tế đến tận năm 1941 chiếc ghế điện mới được sử dụng lần đầu tiên. Chiếc váy Kilt nổi tiếng của đàn ông Scotland chẳng còn xa lạ, tuy nhiên đến thế kỉ 18 thì nó mới bắt đầu du nhập vào quốc gia này. Bộ phim "Braveheart" như dự đoán trước tương lai khi miêu tả bối cảnh cuối thế kỷ 13 nhưng trang phục của chiến binh William Wallace đã ăn khớp với phong cách này.

Bộ phim "JFK" là sự dàn dựng lại các lý thuyết âm mưu liên quan đến cái chết của John. F Kennedy. David Ferrie đã bị buộc tội ám sát. Trong một cảnh của bộ phim ở khách sạn Fontainebleau, anh ta tự thú nhận. Thực tế, nhân vật này chưa bao giờ thú nhận bất cứ điều gì và luôn phủ nhận sự liên quan đến cái chết của JFK. Bộ phim "Apollo 13" kể về nhiệm vụ giải cứu trên tàu Apollo 13 trong đó có nhà du hành vũ trụ người Mỹ Thomas Kenneth Mattingly. Tuy nhiên sự thật là nhà du hành Thomas không hề tham gia bất cứ nhiệm vụ giải cứu Apollo 13 nào. "Hạt sạn"trong bộ phim "The Last Samurai" là lá cờ nước Mỹ với 43 ngôi sao. Tuy nhiên ở thời điểm bộ phim diễn ra là năm 1876 nhưng phải đến năm 1891 nước Mỹ mới có lá cờ 43 ngôi sao khi có sự sát nhập của các bang Motana, Idaho, Washington, Dakota. Nhiều khán giả sẽ phải sửng sốt khi khám phá ra rằng trong một cảnh phim của “Gladiator” đã xuất hiện bình khí ga trong cỗ chiến mã từ thời La Mã. Bộ phim tiểu sử “Marie Antoinette” của Sofia Coppola đã gây sốc khi cho ra mắt mẫu giày Converse từ thế kỉ 18.