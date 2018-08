“Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ” xứng đáng là bom tấn hay nhất hè 2018

Tờ Vanity Fair cho rằng: “Tác phẩm của McQuarrie là một phim hành động gắn kết với độ chính xác, những trận cận chiến mà trong đó mọi cú đấm và những tiếng kêu răng rắc đều được tính toán và xem xét kỹ lưỡng”. Hiện tác phẩm đang được chấm 8.5/10 trên IMDb và 98% “tươi” trên Rotten Tomatoes này đã thu về 153,5 triệu USD từ các phòng vé toàn cầu, trong đó có 61,5 triệu USD chỉ tính riêng tại khu vực Bắc Mỹ. Sau đây hãy cùng điểm qua các lý do khiến "Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ" đã trở thành cơn bão càn quét phòng vé trong mùa hè này. 1. Thổn thức với những cảnh quay đẹp đến ngỡ ngàng tại Paris hoa lệ và dãy Southern Alps tuyết phủ trắng xóa: Đạo diễn Christopher McQuarrie đã khai thác vẻ đẹp của “kinh đô ánh sáng” Paris cùng vẻ đẹp hùng vĩ của những dãy núi tại New Zealand qua những thước phim một cách chân thật và sinh động nhất. Cảnh hành động lớn đầu tiên diễn ra ở Paris, nơi Ethan Hunt thực hiện cảnh rượt đuổi giữa chiếc xe moto, chiếc BMW M5 1986 và cả xe tải vũ trang. Cảnh quay được thực hiện tại vài nơi thu hút đông khách du lịch nhất ở trung tâm Paris, trong đó phải kể đến là Khải Hoàn Môn, Nhà hát Avenue de l’Opéra và Nhà hát Grand Opera. McQuarrie đã phải thốt lên rằng: “Thành phố Paris thật tuyệt vời và lộng lẫy”. Nếu như một nửa đầu bộ phim, Tom đã cho người xem có một cái nhìn toàn cảnh về nước Pháp với gam màu vàng trung tính thì đến nửa sau, bộ phim tràn ngập trong màn tuyết trắng xóa lạnh lẽo của dãy Southern Alps, New Zealand. Cảnh hành động đầu tiên quay ở New Zealand được biết đến như là “sợi chỉ dài”, theo đó Cruise trèo lên sợi dây buộc vào chiếc trực thăng bay ở độ cao hơn 600 mét và rơi xuống độ cao 12 mét tại các hẻm núi ở Southern Alps, với các góc quay đạo diễn đã gần như lột tả được hết vẻ đẹp của nơi này. 2. Siêu sao hàng đầu thế giới Tom Cruise trở lại với loạt cảnh hành động đẳng cấp: Hơn 2 thập kỉ qua, Tom Cruise đã giúp bộ phim đem về doanh thu hơn 2,8 tỷ USD trên phạm vi toàn thế giới, trở thành một trong những loạt phim hành động thành công nhất lịch sử điện ảnh. Giờ đây, anh trở lại với phần 6 trong vai Ethan Hunt đội trưởng đội Đặc nhiệm IMF với một loạt những pha hành động gay cấn được đầu tư hết sức công phu, hoành tráng. Hầu hết những pha hành động trong phim rất thực tế và ít nhờ đến sự hỗ trợ của máy móc, miễn là con người có thể thực hiện được. Hơn thế nữa, Tom Cruise sẵn sàng chinh phục mọi thử thách nên đây cũng là một điểm tích cực cho những pha hành động đó. Tom đã dành hơn 1 năm để chuẩn bị, các pha hành động trong phần này nguy hiểm hơn bất kỳ pha hành động nào, nên những lý do trên khiến phần 6 được khán giả mong chờ là vô cùng xứng đáng. 3. Sự trở lại của loạt sao hạng A nổi tiếng cùng những gương mặt mới: Với lần trở lại này, những tên tuổi góp mặt trong phim cũng là một ẩn số khiến khán giả mong chờ không kém. Tâm điểm của bộ phim là nhóm đặc vụ gắn kết tạo thành một đội IMF do Ethan Hunt chỉ huy sẽ bao gồm Alec Baldwin (trong vai Alan Hunley), Simon Pegg (trong vai Benji Dunn) và Ving Rhames (trong vai Luther Stickell). Tập phim đánh dấu sự trở lại của Julia, vợ cũ của điệp viên Ethan Hunt. Mỗi khi bắt đầu thực hiện một bộ phim nào với Cruise, McQuarrie đều đặt câu hỏi: “Anh muốn gì từ câu chuyện này? Điều mà anh muốn làm là gì?” và với bộ phim này, Tom cho biết: “Tôi muốn tập trung vào câu chuyện của Julia. Mọi người vẫn hỏi tôi về Julia. Vì thế, chúng tôi bắt đầu với điều đó”. Nhân vật này được giới thiệu trong "Mission: Impossible III" và có vẻ như đã thiệt mạng trong các cảnh ở bộ phim đó cũng như "Mission: Impossible - Ghost Protocol". Cô ấy xuất hiện thoáng qua trong "Ghost Protocol" khi có sự tiết lộ rằng, cái chết của cô ấy được dàn dựng để bảo vệ an toàn cho cô trước các âm mưu nhằm tiêu diệt Ethan. Nữ diễn viên trẻ Vanessa Kirby sẽ vào vai Alana, còn biết đến với biệt danh “Góa Phụ Trắng”. Cô đóng vai kẻ môi giới sành sỏi chuyên kết nối những phi vụ ngầm trong giới tội phạm. “Góa Phụ Trắng” chính là người đã thực hiện giao dịch kết nối chàng điệp viên Ethan Hunt với những kẻ đang nắm giữ khối plutonium nguy hiểm. Với những lý do kể trên, "Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ" hứa hẹn sẽ khiến khán giả hâm mộ điện ảnh có nhiều trải nghiệm ấn tượng trước màn ảnh rộng nhất từ trước đến nay.

Tờ Vanity Fair cho rằng: “Tác phẩm của McQuarrie là một phim hành động gắn kết với độ chính xác, những trận cận chiến mà trong đó mọi cú đấm và những tiếng kêu răng rắc đều được tính toán và xem xét kỹ lưỡng”. Hiện tác phẩm đang được chấm 8.5/10 trên IMDb và 98% “tươi” trên Rotten Tomatoes này đã thu về 153,5 triệu USD từ các phòng vé toàn cầu, trong đó có 61,5 triệu USD chỉ tính riêng tại khu vực Bắc Mỹ. Sau đây hãy cùng điểm qua các lý do khiến "Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ" đã trở thành cơn bão càn quét phòng vé trong mùa hè này. 1. Thổn thức với những cảnh quay đẹp đến ngỡ ngàng tại Paris hoa lệ và dãy Southern Alps tuyết phủ trắng xóa: Đạo diễn Christopher McQuarrie đã khai thác vẻ đẹp của “kinh đô ánh sáng” Paris cùng vẻ đẹp hùng vĩ của những dãy núi tại New Zealand qua những thước phim một cách chân thật và sinh động nhất. Cảnh hành động lớn đầu tiên diễn ra ở Paris, nơi Ethan Hunt thực hiện cảnh rượt đuổi giữa chiếc xe moto, chiếc BMW M5 1986 và cả xe tải vũ trang. Cảnh quay được thực hiện tại vài nơi thu hút đông khách du lịch nhất ở trung tâm Paris, trong đó phải kể đến là Khải Hoàn Môn, Nhà hát Avenue de l’Opéra và Nhà hát Grand Opera. McQuarrie đã phải thốt lên rằng: “Thành phố Paris thật tuyệt vời và lộng lẫy”. Nếu như một nửa đầu bộ phim, Tom đã cho người xem có một cái nhìn toàn cảnh về nước Pháp với gam màu vàng trung tính thì đến nửa sau, bộ phim tràn ngập trong màn tuyết trắng xóa lạnh lẽo của dãy Southern Alps, New Zealand. Cảnh hành động đầu tiên quay ở New Zealand được biết đến như là “sợi chỉ dài”, theo đó Cruise trèo lên sợi dây buộc vào chiếc trực thăng bay ở độ cao hơn 600 mét và rơi xuống độ cao 12 mét tại các hẻm núi ở Southern Alps, với các góc quay đạo diễn đã gần như lột tả được hết vẻ đẹp của nơi này. 2. Siêu sao hàng đầu thế giới Tom Cruise trở lại với loạt cảnh hành động đẳng cấp: Hơn 2 thập kỉ qua, Tom Cruise đã giúp bộ phim đem về doanh thu hơn 2,8 tỷ USD trên phạm vi toàn thế giới, trở thành một trong những loạt phim hành động thành công nhất lịch sử điện ảnh. Giờ đây, anh trở lại với phần 6 trong vai Ethan Hunt đội trưởng đội Đặc nhiệm IMF với một loạt những pha hành động gay cấn được đầu tư hết sức công phu, hoành tráng. Hầu hết những pha hành động trong phim rất thực tế và ít nhờ đến sự hỗ trợ của máy móc, miễn là con người có thể thực hiện được. Hơn thế nữa, Tom Cruise sẵn sàng chinh phục mọi thử thách nên đây cũng là một điểm tích cực cho những pha hành động đó. Tom đã dành hơn 1 năm để chuẩn bị, các pha hành động trong phần này nguy hiểm hơn bất kỳ pha hành động nào, nên những lý do trên khiến phần 6 được khán giả mong chờ là vô cùng xứng đáng. 3. Sự trở lại của loạt sao hạng A nổi tiếng cùng những gương mặt mới: Với lần trở lại này, những tên tuổi góp mặt trong phim cũng là một ẩn số khiến khán giả mong chờ không kém. Tâm điểm của bộ phim là nhóm đặc vụ gắn kết tạo thành một đội IMF do Ethan Hunt chỉ huy sẽ bao gồm Alec Baldwin (trong vai Alan Hunley), Simon Pegg (trong vai Benji Dunn) và Ving Rhames (trong vai Luther Stickell). Tập phim đánh dấu sự trở lại của Julia, vợ cũ của điệp viên Ethan Hunt. Mỗi khi bắt đầu thực hiện một bộ phim nào với Cruise, McQuarrie đều đặt câu hỏi: “Anh muốn gì từ câu chuyện này? Điều mà anh muốn làm là gì?” và với bộ phim này, Tom cho biết: “Tôi muốn tập trung vào câu chuyện của Julia. Mọi người vẫn hỏi tôi về Julia. Vì thế, chúng tôi bắt đầu với điều đó”. Nhân vật này được giới thiệu trong "Mission: Impossible III" và có vẻ như đã thiệt mạng trong các cảnh ở bộ phim đó cũng như "Mission: Impossible - Ghost Protocol". Cô ấy xuất hiện thoáng qua trong "Ghost Protocol" khi có sự tiết lộ rằng, cái chết của cô ấy được dàn dựng để bảo vệ an toàn cho cô trước các âm mưu nhằm tiêu diệt Ethan. Nữ diễn viên trẻ Vanessa Kirby sẽ vào vai Alana, còn biết đến với biệt danh “Góa Phụ Trắng”. Cô đóng vai kẻ môi giới sành sỏi chuyên kết nối những phi vụ ngầm trong giới tội phạm. “Góa Phụ Trắng” chính là người đã thực hiện giao dịch kết nối chàng điệp viên Ethan Hunt với những kẻ đang nắm giữ khối plutonium nguy hiểm.

Với những lý do kể trên, "Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ" hứa hẹn sẽ khiến khán giả hâm mộ điện ảnh có nhiều trải nghiệm ấn tượng trước màn ảnh rộng nhất từ trước đến nay.