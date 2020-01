Những bộ phim “bom tấn” đáng mong chờ nhất trong năm 2020

No Time To Die

Bộ phim thứ 25 về điệp viên James Bond hào hoa với bí danh 007 huyền thoại mang tên “No Time To Die” là một trong những “bom tấn” đầu tiên ra mắt khán giả vào năm 2020. Đây cũng là phần phim thứ 5 có sự góp mặt của nam tài tử Daniel Craig, và đánh dấu lần cuối anh hóa thân thành nhân vật bất hủ này.

Sau sự kiện đầy ám ảnh trong “Spectre” (2015), Bond lui về ở ẩn tại đất nước Jamaica, sống một cuộc đời cô độc nhưng bình lặng. Bỗng một người bạn cũ từ CIA xuất hiện, cầu xin anh giúp đỡ. Bond bất đắc dĩ phải tái xuất, nhưng không hề biết mình sẽ đối đầu với thế lực nào. Bond sẽ thực hiện nhiệm vụ giải cứu nhà khoa học bị bắt cóc, và từ đó dẫn anh đến với tên ác nhân sở hữu một loại công nghệ nguy hiểm. Tài tử Rami Malek (chủ nhân tượng vàng Oscar cho vai diễn Freddie Mercury trong Bohemian Rhapsody) sẽ thủ vai phản diện.

“No Time To Die” đánh dấu sự trở lại của nhiều diễn viên quen thuộc từ các phần phim trước đó như Léa Seydoux – Bond Girl mạnh mẽ và quyến rũ từ “Spectre”, Ben Whishaw tiếp tục đóng Q, Naomie Harris từ nhân vật Moneypenny và Ralph Fiennes trong vai ngài M.

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Là bom tấn siêu anh hùng “xông đất”, mở màn cho một năm 2020 với hàng loạt siêu phẩm người người mong đợi, “Birds Of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn” hứa hẹn sẽ là bộ phim hấp dẫn với những pha hành động ấn tượng và là bữa tiệc của hình ảnh lẫn âm thanh khó lòng bỏ qua ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý.

Bộ phim đánh dấu màn tái xuất của nữ quái Harley Quinn, với diện mạo mới, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới cùng những đồng đội mới sau khi chính thức đường ai nấy đi với “người tình huyền thoại” Joker.

Bên cạnh màn tái xuất của người đẹp Margot Robbie trong vai chính Harley Quinn kiêm vai trò nhà sản xuất của phim, “Birds Of Prey” cũng có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao tên tuổi như: “chủ nhân giải thưởng Quả Cầu Vàng” Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell…

Mulan

Dựa trên tác phẩm hoạt hình kinh điển cùng tên năm 1998, Mộc Lan sẽ đưa người xem trở về Trung Hoa thời nhà Đường, theo chân cô nàng Mộc Lan giả dạng nam nhân thay cha nhập ngũ. Với tinh thần quả cảm và nghị lực phi thường, cô đã dẫn dắt binh lính đánh bại quân xâm lược phương Bắc và trở thành một trong những chiến binh vĩ đại nhất lịch sử.

“Thần tiên tỉ tỉ” Lưu Diệc Phi sẽ đảm nhận vai nữ anh hùng của bộ phim. Mộc Lan là con gái trưởng của chiến binh kì cựu Hoa Hồ. Sau khi bị các thế lực phương Bắc tấn công, Hoàng đế Trung Hoa ban lệnh truyền xuống yêu cầu mỗi gia đình phải có một người đàn ông đi lính. Do nhà họ Hoa không có con trai, Mộc Lan đã lén thế chỗ cho người cha già của mình.

Soul

Sau mùa hè 2019 đại thành công với “Toy Story 4”, năm 2020, xưởng phim hoạt hình huyền thoại Pixar tiếp tục cho ra mắt một bom tấn mới mang tên “Soul”.

“Soul” đưa khán giả đến với cõi hư vô của những linh hồn của loài người. Bộ phim, dưới bàn tay của thầy phù thuỷ Pete Docter (“Monster Inc.”, “Up,” “Inside Out”) có sự góp mặt của hai ngôi sao đình đám Hollywood Jamie Foxx và Tina Fey.

Đạo diễn Pete Docter chia sẻ bộ phim sẽ xoay quanh những câu hỏi muôn thuở của nhân loại: Tại sao chúng ta lại ở đây? Chúng ta đến từ đâu? Và mục đích của chúng ta là gì? Tất nhiên, “Soul” sẽ tìm câu trả lời cùng những nhân vật hoạt hình dễ thương và hóm hỉnh.

Wonder Woman 1984

“Wonder Woman 1984” lấy bối cảnh năm 1984, 66 năm sau sự kiện diễn ra phần đầu tiên - Thế chiến thứ I (1918). Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Nữ thần chiến binh vẫn tiếp tục sứ mệnh thực thi công lý và bảo vệ thế giới khỏi cái ác, đồng thời cũng xây dựng cho mình lớp vỏ bọc Diana Prince hoàn hảo giữa cuộc sống hiện tại - một quý cô quyến rũ, xinh đẹp và thành đạt trong lĩnh vực lịch sử và nghệ thuật.

Lần này, công chúa chiến binh Amazon đã gặp lại người tình tưởng như đã chết cách đây 66 năm - Steve Trevor. Steve gần như không già đi chút nào, chủ động tìm kiếm và gặp lại Diana sau bao năm xa cách. Không rõ đây liệu có thực sự là Steve không, nếu đúng thì anh đã làm gì, ở đâu trong suốt hơn nửa thế kỷ qua…

Black Widow

Black Widow là phim đầu tiên, mở màn cho giai đoạn thứ 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel. Được lấy bối cảnh ngay sau sự kiện “Captain America: Civil War”, trong bộ phim lần này nữ điệp viên phải đối diện với những câu hỏi đầy bí ẩn trong nguồn gốc của mình. Những câu hỏi sẽ dẫn Natasha quay trở lại Budapest, nơi cô được luyện tập để trở thành siêu điệp viên của Nga. Tuy nhiên đơn thân độc mã chống lại cả một tổ chức là điều bất khả thi. Đấy là lúc Natasha phải tìm đến những đồng minh trong quá khứ. Cô tìm về với những Black Widow khác, những người đã từng là gia đình của cô.

Phần phim lần này của Marvel Studio không có những siêu anh hùng với siêu năng lực mà là một bộ phim mang phong cách điệp viên cùng những màn chiến đấu của những sát thủ. Tuy nhiên, phần phim riêng về Black Widow với sự tái xuất của Scarlett Johansson chắc chắn sẽ không khiến người hâm mộ thất vọng.

Fast & Furious 9

Hành trình tốc độ của Dominic Toretto (Vin Diesel đóng) cùng đồng đội tiếp tục bùng nổ trong năm 2020. Sau khi thoát chết ở cuối phần 8, nhân vật phản diện chính của phim - hacker Cipher (Charlize Theron) sẽ quay trở lại với nhiều chiêu trò nguy hiểm, nhằm hạ gục Dominic và gia đình anh.

Dù vắng bóng “The Rock” Dwayne Johnson và Jason Statham, nhưng “Fast & Furious 9” đã mời được một gương mặt vàng thay thế - huyền thoại đô vật John Cena. Thông tin về vai diễn của anh vẫn đang nằm trong vòng bí mật. Đạo diễn Justin Lin, cùng biên kịch quen thuộc Chris Morgan hứa hẹn sẽ viết nên chương mới đầy hào hùng cho đại gia đình “Fast & Furious”.

Etenarls

Với “Etenarls”, Angelina Jolie chính thức gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel. Việc Marvel có thể mời được minh tinh Angelina Jolie tham gia vào dự án này là một bất ngờ lớn với nhiều người hâm mộ.

Câu chuyện của “Eternals” lấy bối cảnh từ cách đây hàng triệu năm trước, khi các sinh vật vũ trụ quyền năng được gọi là Celestials thử nghiệm di truyền trên người để tạo ra những cá thể siêu năng lực được chia làm 2 nhóm Cường nhân – Eternals và những Deviants hung ác.

Hai nhóm tiếp tục chiến đấu với nhau trong suốt chiều dài lịch sử. Người Eternals cũng đã chiến đấu với người Hy Lạp, La Mã và Bắc Âu trước khi rời Trái Đất để khám phá các ngôi sao.

Trong phim, Angelina Jolie đóng vai Thena nữ thần của sức mạnh, trí tuệ của tộc Eternals. Ban đầu, tên của cô là Azura, nhưng cha của cô - Zuras đã đổi tên cô để gợi nhớ đến người con gái của Zeus là Athena nhằm đạt được thỏa thuận hiệp ước giữa hai tộc người. Cô là một Eternals hiền hòa với những người xung quanh nhưng khi cần thiết sẽ trở thành một chiến binh mạnh nhất của chủng tộc./.