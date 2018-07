Những cặp đôi siêu anh hùng ăn ý nhất trong Vũ trụ điện ảnh Marvel

Peter Quill và Gamora là một trong những cặp đôi thú vị trong Vũ trụ Marvel. Khác với hầu hết các cặp đôi khác, chuyện tình của họ được xây dựng qua từng phần phim. Trong "Guardians of the Galaxy Vol1", họ giống như một đôi "bạn thân" quan tâm nhau nhiều hơn. Tới phần phim thứ hai, mối quan hệ của họ dần khăng khít và rõ ràng hơn. Cũng tại Vol2, ta được thấy hai người đã thể hiện ăn ý như thế nào khi sát cánh bên nhau thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời họ cũng trông như thể bố mẹ của “gia đình” Vệ binh đầy kỳ quặc vậy. Và dù Gamora có từ chối “Sao Chúa” bao nhiêu lần thì cũng không thể giấu được sự quan tâm đặc biệt dành cho anh. Cuối cùng thì họ cũng đã thực sự trở thành một cặp trong "Avengers: Infinity War". Natasha và Bruce - hai con người như hai mảnh ghép không hoàn chỉnh của Vũ trụ Marvel. Nếu như Bruce chẳng thể có được một tình yêu bình thường thì Natasha cũng mãi mất đi thiên chức của người phụ nữ, điều đó khiến họ thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Và rồi đạo diễn Joss Whedon đã để họ thành đôi trong "Avengers: Age of Ultron" nhưng sau đó ngay lập tức chia xa hai người. Mối tính chóng vánh của họ để lại trong lòng khán giả yêu mến nhiều nuối tiếc. Họ đã không gặp nhau kể từ sau "Avengers: Age of Ultron" và khi gặp lại trong "Infinity War", mọi chuyện có lẽ đã chấm dứt. Dù rằng cách xây dựng và phát triển chuyện tình này chưa thật tốt thì có lẽ đây cũng là một cặp đôi đáng nhớ của điện ảnh Marvel. Tony Và Pepper – Iron Man. Đằng sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ. Đây có lẽ là lời miêu tả hoàn hảo dành cho cặp đôi này. Trong khi Tony bận rộn với những bộ giáp và chuyện giải cứu thế giới thì Pepper luôn là chỗ dựa cho anh, đồng thời cũng giúp anh điều hành Stark Industries. Tony chưa bao giờ là một người bạn trai tuyệt vời, nhưng Pep hiểu rằng anh sẽ làm mọi thứ vì cô. "Avengers: Infinity War" đã đánh dấu 10 năm của cặp đôi này từ "Iron Man 1", và suốt thời gian đó thì cặp đôi Tony và Pepper luôn có vị trí đặc biệt trong lòng khán giả MCU. Steve Roger Và Peggy Carter – Captain America. Bộ phim "Captain America" chứng kiến một trong những chuyện tình đẹp nhất của Marvel – Steve Roger và Peggy Carter. Với Steve Roger, từ một chàng lính vô danh đến người hùng được cả nước Mỹ yêu mến, Peggy vẫn luôn sát cánh bên anh, là tình yêu đích thực của cuộc đời anh. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều cặp đôi của Marvel, họ không có được kết thúc viên mãn nhất. Việc chứng kiến tình yêu đích thực của mình héo úa già cỗi có lẽ là điều đau khổ nhất đối với người hùng của nước Mỹ. Scott Lang Và Hope Van Dyne. "Có lẽ bố cần ai đó để trông chừng bố” - Cassie Lang đã nói với bố mình như vậy trong trailer của "Ant-man and The Wasp" (tựa Việt: Người Kiến và Chiến binh ong). Và người đó không ai khác chính là Hope Van Dyne. Trong phần Ant-Man đầu tiên, Hope nhận ra rằng Scott không chỉ là một tên trộm thích đùa, anh còn là người rất yêu thương con gái mình và điều đó khiến cô đặc biệt quan tâm đến anh. Vì vậy trong phần 2, khi Hope đã trở thành The Wasp, cô chắc chắc sẽ là cộng sự hoàn hảo của Ant-Man. Người Kiến và Chiến binh ong có lẽ sẽ trở thành cặp đôi đặc biệt nhất của MCU khi khán giả sẽ được xem một bộ phim kể về chính cặp đôi này.

