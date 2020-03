Những chuyện tình vượt nghịch cảnh khiến triệu trái tim thổn thức

The Theory Of Everything

Bộ phim dựa trên cuốn hồi ký của Jane Hawking mang tên "Đi đến Vô cực: Cuộc sống của tôi với Stephen" (tựa gốc: Travelling to Infinity: My Life) là câu chuyện về một trong những nhân vật vĩ đại nhất của thế giới, “người khổng lồ” của khoa học thế kỷ 21, nhà vật lý Stephen Hawking. Phim tái hiện một cách chân thực và cảm động cuộc đời của nhà vật lý tài ba, từ khi là một sinh viên trên giảng đường cho tới lúc trở thành một giáo sư ngồi xe lăn, được vinh danh với hàng loạt giải thưởng khoa học uy tín.

Nhưng hơn cả, "The theory of everything" chạm tới con tim và lấy đi nước mắt của người xem bởi câu chuyện tình cảm động, đong đầy yêu thương giữa Stephen Hawking và người vợ Jane Wilde, người đã lựa chọn gắn bó cuộc đời mình với Stephen Hawking khi ông được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ và thậm chí có thể chỉ sống được 2 năm nữa; và rồi một mình ở bên chăm sóc cả ông và ba người con suốt hơn 30 năm.

The Fault in Our Star (2014)

"The fault in our stars" (Điều trớ trêu của số phận) dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn John Green từng nắm giữ vị trí số một - hạng mục sách thiếu nhi bán chạy nhất do thời báo New York Times bình chọn.

Bộ phim xoay quanh mối quan hệ tình cảm giữa Hazel Grace Lancaster và Augustus Waters, do hai diễn viên Shailene Woodley và Ansel Elgort thủ vai. Hazel vốn là một cô gái đang mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chỉ nhờ có sự tiến bộ của y học mà khối u bên trong cơ thể cô mới được thu hẹp và giúp cho Hazel có thể sống thêm được một vài năm nữa. Nhưng sự xuất hiện của anh chàng điển trai Augustus Waters tại Hội Tương trợ Bệnh nhi Ung thư đã khiến cho cuộc đời của Hazel bước sang một trang sách mới.

"The fault in our stars" chinh phục trái tim khán giả không chỉ nhờ câu chuyện tình yêu thấm đượm nước mắt mà còn chính bởi những mảnh ghép cuộc sống bình dị, rất “đời thường”. Nhưng "Điều trớ trêu của số phận, “lỗi thuộc về những vì sao”, cuộc đời nghiệt ngã với hồi kết không có phép màu cổ tích hay bất cứ kỳ tích nào. Hazel và Augustus vẫn không thoát khỏi sự an bài của số phận và không thể đồng hành cùng nhau đi tới cuối con đường.

Breathe (2017)

"Breathe" (tựa tiếng Việt: Trong từng nhịp thở) dựa trên câu chuyện có thật về Robin Cavendish (Andrew Garfield), từ khi còn là chàng trai trẻ đầy tham vọng, hoài bão. Robin Cavendish tình cờ gặp gỡ và phải lòng tiểu thư thuộc dòng dõi quý tộc trong thị trấn là Diana Cavendish (Claire Foy). Vượt qua mọi rào cản về tầng lớp và địa vị xã hội, cả hai quyết tâm đến với nhau.

Nhưng rồi sóng gió ập đến khi hai vợ chồng chuẩn bị chào đón đứa con trai đầu lòng. Robin bị phát hiện mắc chứng bại liệt toàn thân và đứng trước lựa chọn giữa cái chết để giải thoát hay sống vì những người yêu thương mình.

Với tình yêu của Diana, anh đã lựa chọn sống, và cuộc đời anh trở thành minh chứng của khát vọng sống, của nghị lực phi thường, vượt trên mặc cảm của bệnh tật để sống trọn vẹn cho đến cuối đời vì mình và những người thân yêu.

Five Feet Apart (2019)



"Cuộc sống này quá ngắn ngủi để chúng ta lãng phí bất cứ giây nào. Vì vậy hãy chạm vào người ấy khi bạn có thể". "Five feet apart" (tựa Việt: Năm bước để yêu) xoay quanh mối tình “trong khoảng cách 30cm” éo le của Will Newman (Cole Sprouse) và Stella (Haley Lu Richardson). Stella mắc u xơ nang và không được tiếp xúc với các bệnh nhân có cùng tình trạng để tránh lây chéo vi khuẩn. Will thì mang trong mình căn bệnh nhiễm khuẩn phổi, không được để người khác chạm vào.

Stella khiến một Will tự do, phóng túng, bất cần đời phải nghiêm túc nhìn nhận về chuyện trị liệu để tiếp tục sống. Nhưng Will cũng mang tới một sức sống kì diệu cho Stella, khiến cô hiểu rằng trị liệu để sống chứ không phải sống để trị liệu, dám vứt bỏ nguyên tắc, vượt qua “ranh giới sinh tử” 30cm và đấu tranh vì tình yêu của mình.

Có thể "Five feet apart" không khiến khán giả mỉm cười toại nguyện với một cái kết cổ tích, nhưng điều mà người ta mãi ghi nhớ là sự day dứt trong cuộc tình giữa Stella và Will - một tình yêu đẹp không phải là ở bên nhau, nắm lấy tay nhau, mà là luôn giữ nhau trong tim.

I Still Believe (2020)

Từng có một tình yêu làm thay đổi cuộc đời của bạn. Từng có một tình yêu làm thay đổi cả thế giới. "I Still Believe" (tựa tiếng Việt: Vì anh vẫn tin) là bản tình ca ngọt ngào nhưng cũng thấm đượm nước mắt dành tặng cho khán giả. Phim dựa trên cuốn hồi ký cùng tên của nhạc sĩ, ca sĩ từng được đề cử Grammy và AMA - Jeremy Camp, xoay quanh câu chuyện tình yêu của chính anh và Melissa Lynn Henning-Camp.

Định mệnh đã sắp đặt để Jeremy (do KJ Apa thủ vai) gặp gỡ và ngay lập tức bị Melissa (Britt Robertson) chinh phục. Đến với nhau rồi lại chia li đầy tiếc nuối trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng ngay khi nhận tin Melissa được chẩn đoán ung thư buồng trứng và rất có thể sẽ không qua khỏi, Jeremy quyết tâm không buông xuôi và từ bỏ hy vọng, kết hôn với người con gái mình yêu và cùng cô chiến đấu với bệnh tật, trải qua những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời. Bất chấp nghịch cảnh, Jeremy và Melissa vẫn luôn mạnh mẽ, lạc quan và tràn đầy hi vọng.

Khi biểu diễn ca khúc "I still believe" trên sân khấu, ca sĩ Jeremy từng nói: “Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này. Tôi muốn chia sẻ sự thật khắc nghiệt, nỗi đau, những thương tổn và cả những gì mà tôi đã phải tranh đấu để có thể vượt qua. Tôi mong muốn những người quanh mình – những con người đang gặp phải vô vàn khó khăn trong cuộc sống – cũng sẽ tìm thấy được hi vọng để bước tiếp giống như tôi”."Vì anh vẫn tin" như một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa, rằng ở đâu đó giữa cuộc đời đầy giông bão này, chúng ta vẫn có thể tìm thấy tình yêu đích thực…/.