Oscar 2020: Cuộc chiến “săn tượng vàng” của những “kẻ mạnh” Hollywood

Năm 2019 chứng kiến sự phát triển vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống với những cái tên xuất chúng được đông đảo người xem lẫn giới chuyên môn đón nhận nồng nhiệt của điện ảnh thế giới.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 là sự kiện điện ảnh được mong đợi nhất của năm 2020.

Sự kiện điện ảnh lớn nhất trong năm do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) tổ chức tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện của những ứng viên được ví như những “kẻ mạnh” Hollywood. Sự hội tụ nghệ thuật đỉnh cao, hài hoà các yếu tố kỹ thuật, thẩm mỹ, cảm xúc và thời đại của các tác phẩm khiến đường đua Oscar trở nên khốc liệt và khó đoán hơn bao giờ hết.

Lễ trao giải của Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ luôn khiến công chúng ngỡ ngàng với những bất ngờ phút chót, nằm ngoài dự đoán của phần đông giới quan sát. Vì thế việc tác phẩm nào sẽ giành tượng vàng Oscar 2020 trở thành đề tài kích thích nhiều luồng tranh luận.



“1917” đối đầu với “Parasite”, “Joker”

Sự chú ý đang đổ dồn về hạng mục “Phim hay nhất”, nơi được xem là cuộc chiến không khoan nhượng giữa 9 tác phẩm hàng đầu của điện ảnh thế giới là “1917”, “Once Upon a Time… in Hollywood”, “Joker”, “Ford vs Ferrari”, “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Marriage Story”, “Parasite”, “Little Woman”.

9 tác phẩm điện ảnh hàng đầu thế giới sẽ tranh giải ở hạng mục "Phim hay nhất".

Trước thềm lễ trao giải, các tạp chí uy tín trên thế giới: Variety, Hollywood Repoter, NY Post, US Today, Harper’s Bazaar… đều đã đưa ra dự đoán bởi các chuyên gia, nhà phê bình điện ảnh. Giới phê bình và công chúng đều đồng thuận rằng bộ phim về Thế Chiến thứ I “1917” sẽ làm nên chuyện tại Oscar 2020.

Ra mắt vào cuối năm 2019 và bị đánh giá là có phần lép vế so với các đối thủ khác ở giai đoạn đầu mùa giải nhưng bộ phim lịch sử được chắp bút bởi đạo diễn Sam Mendes đã có những chiến thắng vang dội ở các giải thưởng quan trọng như: “Phim chính kịch xuất sắc nhất” tại Quả Cầu Vàng, giải thưởng của Hiệp hội đạo diễn, Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ… Trong lễ trao giải của Viện hàn lâm Anh (BAFTA) diễn ra vào ngày 3/2, “1917” “ẵm trọn” giải thưởng ở 7 hạng mục, trong đó có đề cử ở hạng mục “Phim hay nhất”. Tính đến thời điểm hiện tại, phim giành giải ở 51/144 đề cử.

Không phải ngẫu nhiên mà bộ phim về đề tài chiến tranh lại trở thành lựa chọn hàng đầu cho giải thưởng cao nhất. “1917” là một bản anh hùng ca xuất sắc với thông điệp phản chiến đầy nhân văn và sâu sắc về tình đồng đội, tình thương giữa những người ở hai đầu chiến tuyến và tất cả hướng tới niềm hy vọng về một cuộc sống hòa bình dưới vỏ bọc một cuộc chiến tàn khốc.

"1917" là ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng cao quý này.

Câu chuyện của Schofield và Blake trên chiến trường giúp “1917” trở thành một bộ phim hay, nhưng nhờ sự hợp tác giữa Sam Mendes và nhà quay phim vĩ đại Roger Deakins mới khiến “1917” ghi dấu trong lòng công chúng. Được cắt dựng như một bộ phim “one-shot”, tác phẩm thực chất bao gồm rất nhiều cú máy dài. Mendes đã tận dụng vô cùng thành công những ưu điểm của công nghệ giúp “1917” trở thành một thành tựu điện ảnh không thể so sánh được. Các góc máy trong phim đều theo sát nhân vật chính, từ đó mang đến trải nghiệm chân thực về hành trình chông gai tìm kiếm Đại tá Mackenzie để giải cứu 1.500 binh sĩ và anh trai của hai người lính Schofield và Blake.

Một điều đáng chú ý ở hạng mục “Phim hay nhất” tại Oscar năm nay là sự xuất hiện của đại diện Châu Á “Parasite” (Ký sinh trùng), với những chiến thắng lịch sử, tiếp nối xu hướng đa dạng hóa các tài năng điện ảnh tại Hollywood. Sau khi giành giải thưởng Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2019, “Parasite” là đối thủ của bất cứ bộ phim nào tại các giải thưởng lớn nhỏ. 170/291 giải thưởng trên tổng số đề cử là minh chứng rõ rệt. Tại Oscar năm nay, bộ phim sẽ cùng lúc tranh giải “Phim hay nhất” và “Phim quốc tế xuất sắc”, giống như trường hợp của Roma (2018) năm ngoái.



Lần đầu tiên điện ảnh Hàn Quốc làm nên lịch sử khi cùng lúc tranh giải “Phim hay nhất” và “Phim quốc tế xuất sắc” ở Oscar 2020.

Tờ Variety và Hollywood Repoter đặt lên bàn cân hai ứng viên là “1917” và “Parasite” đưa ra bình luận: “Cả hai bộ phim đều xứng đáng chiến thắng. Suốt mùa giải năm nay, tôi chưa từng nghe những lời chỉ trích về Parasite. Tuy nhiên, một bộ phim nói tiếng nước ngoài chưa bao giờ chiến thắng cả hai hạng mục “Phim xuất sắc” và “Phim quốc tế xuất sắc”. Vì vậy khả năng cao “Parasite” sẽ ẵm giải ở hạng mục “Phim quốc tế xuất sắc” và “Kịch bản gốc xuất sắc”.

Dù vậy người hâm mộ vẫn hy vọng “Ký sinh trùng”, một bộ phim đậm đặc nét văn hoá, xã hội Hàn Quốc có thể chinh phục Viện Hàn lâm bằng thông điệp sâu sắc và ngôn ngữ điện ảnh ấn tượng để làm nên kỳ tích tại Oscar 2020. Đạo diễn Bong Joon Ho từng nói: “Một khi vượt qua được rào cản dày cui những dòng phụ đề, chúng ta sẽ được biết tới một thế giới còn rất nhiều bộ phim tuyệt vời khác. Tôi nghĩ ở đây chúng ta chỉ có duy nhất một ngôn ngữ: ngôn ngữ điện ảnh".

Cùng với “Parasite”, bộ phim “Once Upon a Time in Hollywood” của đạo diễn Quentin Tarantino cũng nhận được nhiều sự chú ý từ 8.000 cử tri của AMPAS.

"Once Upon a Time in Hollywood” của đạo diễn Quentin Tarantino với sự góp mặt của chủ nhân tượng vàng Leonardo Dicaprio và nam tài tử Brad Pitt cũng là đối thủ đáng gờm ở đường đua năm nay.

Bên cạnh đó, với 11 đề cử dẫn đầu cuộc đua năm nay, “Joker” cũng là ứng cử viên nặng ký cho tượng vàng cao quý. Bộ phim gây tiếng vang tại LHP Venice khi mang về giải Sư Tử Vàng và nhanh chóng chiếm lĩnh phòng vé với doanh thu 1 tỷ USD. Những giải thưởng tiền thân liên tiếp giành cho bộ phim và nam diễn viên chính Joaquin Phoenix dường như đều là những bệ phóng khả quan cho “Joker” năm nay.

Dù vậy, trong lịch sử giải thưởng Oscar, không hiếm bộ phim có nhiều đề cử nhưng ra về trắng tay. Khi chính thức được công chiếu tại các rạp phim, bên cạnh những thành công thì “Joker” liên tiếp bị bủa vây bằng những lời phê phán về chủ nghĩa bạo lực. Nhiều người nhận xét rằng bộ phim quá đen tối cũng như có thể kích động các hành vi bạo lực. Khi mà các cuộc xả súng hàng loạt hiện đang diễn ra quá thường xuyên, đề tài bạo lực lại càng trở nên nhạy cảm.

Hơn nữa, chưa từng có bộ phim dựa trên truyện tranh nào từng thắng hạng mục “Phim hay nhất” tại giải thưởng Oscar. Thể loại này chỉ mới được coi là nghiêm túc đủ để có đề cử đầu tiên với sự xuất hiện của “Black Panther” vào năm 2018, và đó là một cột mộc văn hoá phá vỡ ranh giới cho thấy cái nhìn cởi mở của Viện Hàn lâm.

"The Irishman" cho thấy sự đuối sức khi gần đến lễ trao giải.

Trong khi đó, được khen ngợi ở đầu mùa giải nhưng “The Irishman” lại đánh mất đà chiến thắng dù sở hữu dàn diễn viên đình đám bao gồm Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Bộ phim châm biếm "Jojo Rabbit” của Taikia Waititi cũng góp mặt trong hành trình đua giải Oscar năm nay nhưng chưa phải là một ứng cử viên đáng gờm để giành chiến thắng. Với việc trắng tay tại “Quả cầu vàng” cho thấy bộ phim vẫn chưa đủ sức hút so với những siêu phẩm khác. Khả năng giành tượng vàng của "Jojo Rabbit" có lẽ ở hạng mục "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất".

Bộ tứ “ẵm trọn” Oscar 2020

Ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" là cuộc cạnh tranh gay gắt của Sam Mendes (1917), Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Quentin Tarantino (Once Upon A Time in Hollywood) và Bong Joon Ho (Parasite). Giới phê bình cho rằng phần thắng đã nghiêng về Sam Mendes, cha đẻ của “1917” khi tác phẩm của ông khuynh đảo các giải thưởng trước đó như Quả cầu vàng và BAFTA. Mendes sử dụng kĩ thuật một cú máy băng qua Thế chiến I để làm chúng ta cảm thấy sự kinh hoàng và vô nghĩa của chiến tranh qua con mắt của một người lính. Và vị đạo diễn này dựa trên những yếu tố gần gũi, quen thuộc, gói trong công nghệ mới nhất, để những nhà bình chọn Oscar hiểu mình đang sống ở thời đại nào.

Sau 20 năm kể từ "American Beauty", giới phê bình và công chúng hy vọng Sam Mendes sẽ làm nên chuyện khi rinh về nhà giải thưởng cao quý nhất cho hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất".

Tờ Variety và Harper’s Bazaar thì lại đặt cược cho Bong Joon Ho, người có khả năng lật ngược thế cờ. Còn nhà phê bình Owen Gleiberman cảm thấy Quentin sẽ thuyết phục được Viện Hàn lâm sau nhiều năm: “Tôi cảm thấy đây có thể là năm Quentin, vì anh ấy đã nói rằng anh ấy sẽ chỉ làm 10 bộ phim. Và đây là tác phẩm thứ 9 của anh ấy".

Kể từ giây phút nhận vai "Joker", Joaquin Pheonix dường như đã khắc tên mình lên tượng vàng Oscar năm nay.

Trong khi đó, cuộc đua ở hạng mục diễn xuất đã dường như ngã ngũ với bộ tứ đoạt giải SAG là Joaquin Phoenix (Nam chính với “Joker”), Renée Zellweger (Nữ chính với “Judy”), Brad Pitt (Nam phụ với “Once Upon a Time in Hollywood,” Laura Dern (Nữ phụ với “Marriage Story”) tiếp tục mạch chiến thắng sau khi đã càn quét hàng loạt giải thưởng danh giá trước đó.

Nhờ vai diễn Judy Garland, Renée Zellweger đã mang về các giải thưởng quan trọng từ Quả Cầu Vàng danh giá đến SAG. Màn diễn đầy tâm huyết của cô sẽ lại ghi điểm và thuyết phục các thành viên của Viện Hàn lâm.

Hạng mục “Kịch bản gốc xuất sắc nhất” là sự đối đầu giữa “Parasite” và “Once Upon a Time in Hollywood”. “Parasite” đã nắm chắc trong tay tượng vàng cho "Phim quốc tế xuất sắc nhất", nhưng khán giả châu Á hi vọng nhiều hơn thế. Niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc đã chiến thắng hạng mục này ở BAFTA và Giải thưởng của Hội Nhà văn Hoa Kỳ.

"Ký sinh trùng" đã hoàn toàn thuyết phục được khán giả bởi những cung bậc cảm xúc không bó hẹp trong tính giáo điều mà bộ phim mang lại. Trưởng Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes 2019 Alejandro González Iñárritu hết lời khen ngợi: “Đây là tác phẩm có thông điệp mang tính toàn cầu, giúp người xem hiểu được giá trị thật của điện ảnh". Tuy nhiên “Once Upon a Time in Hollywood” là một đối thủ mạnh khi Quentin Tarantino đã hai lần rinh về tượng vàng Oscar ở hạng mục này.

Hai đạo diễn đình đám là Quentin Tarantino và Bong Joon Ho sẽ đối đầu trực tiếp trong hạng mục "Kịch bản gốc xuất sắc nhất".

Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 sẽ diễn ra vào 6h30 sáng 10/2/2020 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ. Đây là năm thứ hai liên tiếp Oscar không có người dẫn chương trình. Chương trình có sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng sẽ đảm nhận việc giới thiệu các hạng mục giải thưởng Cynthia Erivo, Elton John, Idina Menzel, Chrissy Metz, Randy Newman...và biểu diễn các ca khúc được đề cử ở hạng mục "Ca khúc trong phim hay nhất"./.